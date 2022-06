11. Nagroda Architektoniczna: obejrzyj zwycięskie obiekty!

Kogo i za co nagrodziliśmy w tym roku? Na kogo oddali głosy internauci? Zachęcamy do obejrzenia zwycięskich obiektów.

Decyzją jury Grand Prix Nagrody Architektonicznej „Polityki” za 2021 r. otrzymała pracownia JEMS Architekci za projekt Browarów Warszawskich.

Internauci w plebiscycie przeprowadzonym 13–24 kwietnia w serwisie Polityka.pl najwięcej głosów (51 proc.) oddali zaś na Salę koncertową Państwowej Szkoły Muzycznej im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu Zdroju, zaprojektowaną przez SLAS Architekci.

Więcej o nagrodzonych realizacjach w tekście Piotra Sarzyńskiego, tu zapraszamy do obejrzenia zdjęć i poznania architektów odpowiedzialnych za zwycięskie obiekty. Przedstawiamy także jury Nagrody, które wyłoniło tegorocznego laureata Grand Prix.

Grand Prix tegorocznej Nagrody trafiło, po raz drugi w historii naszej Nagrody, do pracowni JEMS Architekci.

Realizacje JEMS Architekci trafiały do naszego finału już pięciokrotnie: w 2011 (19. Dzielnica w Warszawie), 2012 (biurowiec Pixel w Poznaniu), 2013 (rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu), 2015 (Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, Grand Prix) oraz 2016 r. (Hala Koszyki w Warszawie). I choć podobnym wynikiem pochwalić może się też KWK Promes i Robert Konieczny, to „jemsi” otwierają w historii naszej nagrody nowy etap: Grand Prix odebrali w tym roku po raz drugi! Wcześniej nikomu się to nie udało.