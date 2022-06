11. Nagroda Architektoniczna dla niezwykłych Browarów Warszawskich. Fotorelacja z gali

7 czerwca po raz 11. przyznaliśmy naszą Nagrodę Architektoniczną. Spotkaliśmy się z laureatami, jurorami i nominującymi w Browarach Warszawskich, jednym z finałowych obiektów. I jak się okazało, zdobywcy Grand Prix. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznego skrótu wieczoru.

Nagroda Architektoniczna „Polityki” z werwą wkroczyła w drugie dziesięciolecie swego istnienia, a gala wręczenia wyróżnień odbyła się tym razem w samym sercu jednej z najciekawszych stołecznych realizacji ostatniej dekady – fragmencie miasta, jaki powstał na gruzach dawnych Browarów Warszawskich i od swego poprzednika przejął nazwę.

Z tej lokalizacji musieliśmy się zresztą tłumaczyć licznie zebranym na uroczystości gościom. Oto bowiem po raz drugi z rzędu zdarzyło się, że na miejsce spotkania wybraliśmy obiekt, który nie tylko znalazł się w piątce laureatów nagrody, ale też zdobył Grand Prix (rok wcześniej był to Pawilon Edukacyjny „Kamień”). Sęk w tym, że godnej oprawy dla naszej gali szukamy zawsze na początku roku, gdy nie tylko nie znamy jeszcze zwycięzcy konkursu, ale także składu finalistów. Jedyne więc, do czego możemy się przyznać, to do dobrej intuicji.