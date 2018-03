Łukasz Bertram Jak czasopismo „Aneks” walczyło z peerelowską władzą Waga „Aneksu” W 1973 r. Służba Bezpieczeństwa odnotowała pojawienie się na Zachodzie nowego „ośrodka dywersji” przeciwko PRL.

archiwum Andrzeja Friszke/Fotonova Redaktorzy „Aneksu”, Aleksander i Eugeniusz Smolarowie (pierwszy i trzeci z lewej) z Leszkiem Kołakowskim (drugi z lewej) i Adamem Michnikiem, Paryż 1976 r. Obok paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa na początku lat 70. organom polskiego MSW przybył nowy wróg – pismo, w którego pierwszym numerze znalazły się artykuły m.in. amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona i włoskiego ekonomisty Domenico Nutiego. Wbrew pozorom nie składały się one na teoretyczny periodyk naukowy, lecz zapoczątkowały jedną z najciekawszych form działania wymierzonego w monopol władzy PZPR. Korzeni pisma należy szukać w Warszawie drugiej połowy lat 60.

Obok paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa na początku lat 70. organom polskiego MSW przybył nowy wróg – pismo, w którego pierwszym numerze znalazły się artykuły m.in. amerykańskiego politologa Samuela Huntingtona i włoskiego ekonomisty Domenico Nutiego. Wbrew pozorom nie składały się one na teoretyczny periodyk naukowy, lecz zapoczątkowały jedną z najciekawszych form działania wymierzonego w monopol władzy PZPR. Korzeni pisma należy szukać w Warszawie drugiej połowy lat 60., kiedy na drogę konfrontacji z systemem wkroczyło prężne środowisko młodej warszawskiej inteligencji. Inspirację dostrzegało ono z początku w lewicy październikowej, tzw. rewizjonistach, takich jak Leszek Kołakowski, dążących do zmieniania systemu od wewnątrz. Aleksander Smolar (ur. 1940), asystent na Wydziale Ekonomii UW, był od 1963 r. członkiem PZPR. Z jej szeregów usunięto go pod koniec 1966 r. za obronę Kołakowskiego i Krzysztofa Pomiana, którzy podczas słynnego wykładu w 10. rocznicę Października ’56 poddali ostrej krytyce politykę ekipy Władysława Gomułki. Starszy z braci Smolarów należał wówczas do nieformalnego kręgu asystentów UW krytycznie nastawionych do systemu (tworzyli go m.in. Marcin Król, Jadwiga Staniszkis, Andrzej Mencwel i Waldemar Kuczyński). Młodszy – Eugeniusz (ur. 1945), student ekonomii, był natomiast związany ze środowiskiem, które do historii przeszło pod nazwą komandosów. Korzystając z faktu, że UW było wówczas enklawą swobodnej wymiany myśli, młodzi Smolarowie brali udział w niezliczonych spotkaniach dyskusyjnych, na których zastanawiano się, jak tę przestrzeń wolności rozszerzyć. Obaj bracia byli też aktywnymi uczestnikami wydarzeń marcowych, które położyły tym nadziejom kres. Szok, który wówczas przeżyli, wiązał się nie tylko z samymi represjami – w ich przypadku z uwięzieniem. Trudny okazał się również okres po ich ustaniu. Wielu komandosów oraz ich starszych kolegów, szczególnie pochodzenia żydowskiego, doświadczyło po wyjściu na wolność osamotnienia. Niektórzy z nich obawiali się, iż dalsza aktywność ludzi takich jak oni może tylko ułatwić władzom napiętnowanie opozycji za sprawą przylepienia jej łatki syjonizmu. Kryzys autolegitymizacji, alienacja, brak możliwości działania po brutalnym spacyfikowaniu ruchu studenckiego przez władze leżały u podstaw decyzji o wyjeździe z kraju. Eugeniusz z żoną Niną uczynili to w lutym 1970 r., Aleksander – rok później. Młodzi emigranci szybko nawiązali kontakty ze starszą emigracją – przede wszystkim z Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą” oraz z Janem Nowakiem-Jeziorańskim i Radiem Wolna Europa. Nie pragnęli jednak wchodzić w istniejące struktury, czuli raczej potrzebę autonomii i działania na własny rachunek. Ta idea skrystalizowała się podczas dyskusji w gronie emigrantów w Szwecji. Mówiło się o gazecie adresowanej dla polskich robotników, jednak latem 1972 r. na plan pierwszy wysunęła się koncepcja periodyku, który nie będzie nakierowany na sprawy bieżące, lecz stworzy przestrzeń pogłębionej refleksji. Jego rolę określał już sam tytuł. „Aneks” – czyli suplement do tego, co dzieje się w Polsce. Nie zakładano kreowania własnej polityki, ale jedynie służebność wobec inicjatyw krajowych. Redakcja nowego pisma żywiła przekonanie, że wszelkie impulsy do działania muszą wychodzić znad Wisły, zadaniem emigracji jest wspieranie oraz informowanie, a pretensje do jakiegokolwiek przywództwa są wykluczone. Kwartalnik od początku był przedsięwzięciem dwóch par małżeńskich: Aleksandra Smolara i Ireny Grosfeld-Smolar oraz Eugeniusza i Niny Smolarów. Starszy z braci, od 1973 r. mieszkający we Francji (pracował – podobnie jak jego żona, absolwentka ekonomii – w paryskim Narodowym Centrum Badań Naukowych), przyjął na siebie rolę redaktora naczelnego. Strona organizacyjna – kontakty z autorami i wydawnictwami, organizacja druku etc. – spoczywała w rękach Eugeniusza, od 1975 r. mieszkańca Londynu i pracownika Sekcji Polskiej BBC (Nina Smolar, po ukończeniu doktoratu z biochemii, pracowała natomiast w Imperial Cancer Research Fund). W tworzenie „Aneksu” był zaangażowany również Jan Tomasz Gross, mieszkający na stałe w USA, oraz anglista Krzysztof Dorosz, również emigrant, ale niezwiązany z przedmarcową opozycją. Redaktorzy „Aneksu” wykorzystali możliwości, jakie otwierała przed nimi polityka władz amerykańskich, wspierających inicjatywy emigrantów z krajów bloku wschodniego. Pozyskane fundusze pozwalały pokryć koszty druku całego nakładu, czyli 2 tys. egzemplarzy. „Aneks” od pierwszego numeru był wysyłany do wszystkich ważnych księgarni polskich na świecie, do kraju trafiał zaś przemycany przez polskich turystów bądź zachodnich dziennikarzy. Pierwszy numer pisma składał się wyłącznie z przedruków zachodnich, jednak już w następnym można znaleźć pierwszy tekst nadesłany z kraju, autorstwa Jakuba Karpińskiego (pod pseudonimem Adam Tarn). Kolejne przyniosły refleksje na temat Praskiej Wiosny 1968 r., a także rozważania wokół pojęcia rewolucja. W numerze szóstym doszło do pierwszej współpracy redakcyjnej z krajem: blok artykułów George’a Orwella przygotowali Marcin Król oraz Wojciech Karpiński. Niedługo później zestaw tekstów dysydentów rosyjskich dostarczyli Andrzej Drawicz i Wiktor Woroszylski. W nr. 12 zamieszczono niezwykle istotne zestawienie głosów na temat trwającego od kilku lat zbliżenia między dawnymi komandosami a środowiskiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Zebrane przy udziale Adama Michnika oraz Teresy Boguckiej artykuły, autorstwa m.in. Boguckiej, Antoniego Macierewicza i Adama Zagajewskiego, stały się dla „Aneksu” pierwszą odsłoną kolejnej roli pisma – platformy prezentowania ważnych tekstów programowych opozycji krajowej. Związane to było również z powstaniem we wrześniu 1976 r. Komitetu Obrony Robotników. Już w 1977 r. na łamach kwartalnika opublikowano pierwsze dokumenty KOR oraz kluczowe dla myślenia i etosu tego środowiska artykuły „Myśli o programie działania” Jacka Kuronia i „Nowy ewolucjonizm” Adama Michnika. Obok pracy zawodowej oraz działalności związanej z „Aneksem” czas redaktorów zaczęły wypełniać telefony od Jacka Kuronia lub innych osób, przepisywanie dyktowanych informacji o represjach ze strony władz lub o nowych inicjatywach opozycyjnych – i przekazywanie ich dalej, do mediów emigracyjnych bądź zachodnich. Redakcja, dysponująca najświeższymi doniesieniami z Warszawy, stała się wiarygodnym partnerem dla środowisk zachodnich, a jednocześnie zaczęła odgrywać rolę ambasadorów opozycji czy też lobbystów sprawy polskiej za granicą. Założyciele „Aneksu” zaangażowali się też w zbieranie i przekazywanie krajowej opozycji pieniędzy oraz sprzętu poligraficznego – Eugeniusz Smolar po pewnym czasie był już znany w Londynie jako „polski szaleniec” skupujący, gdzie się dało, elektryczne maszyny do pisania. Czasem jednak chodziło też o to, by wysłać do Polski lekarstwa lub nawet ciepłe ubranie. Innym przejawem wsparcia dla przyjaciół w kraju było drukowanie i wydawanie za granicą dwóch pism drugoobiegowych: „Krytyki” oraz „Res Publiki”. Redakcja „Aneksu” podjęła się również przedrukowywania literackiego „Zapisu”, pod szyldem międzynarodowej inicjatywy Index on Censorship, wydającej pismo pod tym samym tytułem – trybunę dla autorów ze wszystkich krajów, gdzie ograniczana była wolność słowa. Przemiany zachodziły również w sferze idei. Historyk Andrzej Paczkowski zwracał uwagę, że twórcy „Aneksu” wyszli z obozu lewicy rewizjonistycznej, by już w pierwszych numerach odejść w kierunku postrewizjonizmu. Warto jednak zaznaczyć, że bracia Smolarowie już przed 1968 r. nie utożsamiali się osobiście z rewizjonizmem, poglądem przynależnym raczej starszemu pokoleniu. W każdym razie zainteresowania i kierunki myślenia redakcji pozostawały z początku w nurcie lewicowym, wykraczającym jednak poza ortodoksyjny marksizm w stronę pluralizmu, poszukiwania różnych wariantów interpretacji rzeczywistości Europy Środkowej. Następne lata przynosiły nowe inspiracje. Lektura kolejnych numerów wskazuje, że selekcji zawartych w nich artykułów towarzyszyła chęć, by z uwagą i zaciekawieniem przyglądać się różnym tradycjom ideowym i szukać w nich odpowiedzi na najważniejsze wyzwania, przed którymi stała Polska i Polacy. Próbując opisać tę ewolucję, Paczkowski nawiązał do znanej formuły Leszka Kołakowskiego o konserwatywno-liberalnym socjalizmie, zawartej zresztą w tekście opublikowanym w 1979 r. właśnie w „Aneksie”. Frazę tę można rozumieć jako manifest pluralizmu i odrzucenia ortodoksji. I taki właśnie był „Aneks” – miejsce spotkania, dialogu, zderzania różnych poglądów. Zewnętrznym przejawem takiej postawy były bloki tematyczne, których treść mogła dotyczyć zarówno eurokomunizmu, jak i powrotu sacrum. Lata 80. niewiele zmieniły w formule pisma – może jedynie zwiększyła się liczba autorów krajowych. Polską sytuację gospodarczą w kilku artykułach analizował Waldemar Kuczyński, uwarunkowania geopolityczne wyjaśniał Zbigniew Brzeziński, socjologiczny wymiar Solidarności przybliżał Ireneusz Krzemiński. Dekada ta przyniosła również kilka ważnych numerów tem

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.