Andrzej Fedorowicz Jak Czesi i Słowacy zdobywali Syberię Czechosłowacja na Syberii W lipcu 1918 r. rosyjska Syberia i Daleki Wschód znalazły się pod panowaniem 60 tys. Czechów i Słowaków. Epopeja ich Legionu doczekała się dwóch legend – bohaterskiej i znacznie mniej chwalebnej.

Robert Hunt Collection/Mary Evans Picture Library Legion w drodze do Omska, 1918 r.

6 lipca 1918 r. do Białego Domu dotarła depesza, że port we Władywostoku został ogłoszony alianckim protektoratem pod kontrolą czechosłowackiego wojska. Jeszcze tego samego dnia prezydent USA Woodrow Wilson zaproponował japońskiemu rządowi wspólną interwencję na Dalekim Wschodzie. Oficjalnym celem akcji miało być udzielenie pomocy Legionowi Czechosłowackiemu w opuszczeniu terytorium Rosji. Tokio zaproszenie przyjęło. Czescy i słowaccy żołnierze zostali panami najważniejszego dalekowschodniego portu Rosji tydzień wcześniej. Zajęli go pod dowództwem 44-letniego Michaiła Dieterichsa, rosyjskiego oficera czeskiego pochodzenia. Jego licząca 10 tys. żołnierzy grupa przebiła się na Daleki Wschód pociągami po transsyberyjskiej magistrali, obalając po drodze słabe bolszewickie rady w leżących na trasie miastach. Kiedy oddziały Dieterichsa zajęły Władywostok i ruszyły na Kamczatkę, na wschód przedzierały się wciąż grupy legionistów, oddalone od siebie o tysiące kilometrów. Najdalej znajdowała się nadwołżańska grupa 32-letniego Stanisława Čečeka, która 8 czerwca zajęła Samarę i, prowadząc walki z bolszewikami, posuwała się na wschód, gdzie znajdowały się już dwa inne oddziały. Dowodzili nimi 35-letni Siergiej Wojciechowski, rosyjski oficer o polskich korzeniach, oddelegowany do czechosłowackiej dywizji, oraz 26-letni Radola Gajda, pół Czech, pół Czarnogórzec, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Rudolf Geidl. Oddziały Wojciechowskiego i Gajdy połączyły się 7 czerwca pod Omskiem i ruszyły w stronę Władywostoku. Przed nimi był najtrudniejszy do pokonania etap – pełen tuneli górzysty odcinek transsyberyjskiej magistrali, biegnący brzegiem jeziora Bajkał. O każdy z nich będą musieli stoczyć zacięty bój. Legia spod Warszawy Latem 1914 r., tuż po wybuchu wojny, mieszkający w Warszawie i na Wołyniu Czesi utworzyli formację nazwaną Czeską Drużyną. Oddział rozrósł się do wielkości brygady i wszedł w skład rosyjskiej armii jako Korpus Czechosłowacki. Organizowanie sił zbrojnych walczących po stronie aliantów było jednym z najważniejszych elementów polityki Tomasa Masaryka, zmierzającej do stworzenia niepodległego czechosłowackiego państwa. Czesi i Słowacy, jako poddani cesarza Austro-Węgier, byli wcielani do armii walczącej w sojuszu z Niemcami. Masaryk dążył więc do tego, by jego rodacy żyjący za granicą włączyli się do walki po stronie aliantów. Oprócz korpusu w Rosji udało mu się stworzyć podobne oddziały we Francji, Włoszech oraz USA. Jednym z mitów założycielskich Czechosłowacji była bitwa pod Zborowem 2 lipca 1917 r., kiedy w czasie ofensywy Kiereńskiego Korpus wyróżnił się w walkach przeciw austro-węgierskiej armii. W bitwie zabłysnął dowódczy talent Radoli Gajdy, a prawe oko stracił w niej 29-letni Jan Syrový, późniejszy generał i dowódca Legionu. Po tym starciu rosyjski rząd dał zielone światło dla rozbudowy czechosłowackiego wojska i wcielania do niego wziętych do niewoli żołnierzy z armii austro-węgierskiej. Kiedy w listopadzie 1917 r. bolszewicy dokonali w Piotrogrodzie przewrotu i obalili rząd Kiereńskiego, czechosłowackie wojska w Rosji liczyły już 60 tys. dobrze uzbrojonych i przeszkolonych żołnierzy. Zawarcie przez bolszewików w marcu 1918 r. separatystycznych układów pokojowych z Niemcami w Brześciu alianci uznali za zdradę. Szczególny niepokój budziła deklaracja przyznania niepodległości Ukrainie, która de facto stać się miała niemieckim protektoratem. Dostęp Niemiec do tamtejszych bogactw i likwidacja frontu wschodniego wydłużały perspektywę wojny co najmniej o rok. Na Ukrainie stacjonowali też żołnierze czechosłowackiego korpusu, których Niemcy i Austriacy uważali za dezerterów i zdrajców. W razie dostania się do niewoli ich los był przesądzony. Zaalarmowany przez Masaryka francuski rząd rozpoczął negocjacje z bolszewickimi władzami, by pozwolono ewakuować się Czechom i Słowakom do portu w Archangielsku, skąd mieli zostać przewiezieni na front zachodni. Do tego nie chcieli dopuścić Niemcy. Już w marcu 1918 r. wojska państw centralnych zaatakowały Korpus Czechosłowacki na Ukrainie. Doszło do krwawych walk o stację kolejową w Bachmaczu, do której ostatecznie Czesi i Słowacy zdołali się przebić. Jednak naciski Niemiec powodowały, że droga na północ stanęła pod znakiem zapytania. 26 marca przedstawiciele Czechosłowackiej Rady Narodowej podpisali z bolszewickim rządem porozumienie; w zamian za oddanie ciężkiej broni i karabinów maszynowych żołnierze mogli wyjechać z Rosji przez Syberię i odległy o prawie 9 tys. km port we Władywostoku. Musieli też wyrazić zgodę na komunistyczną agitację w szeregach korpusu. Lew Trocki, ludowy komisarz spraw wojskowych i marynarki wojennej, liczył, że dzięki niej zyska co najmniej 15 tys. ochotników do Armii Czerwonej. Zbuntowany legion Wiosną 1918 r. podzielony na cztery części korpus rozpoczął powolną ewakuację na wschód, jednak konflikt z bolszewikami narastał. Komunistyczna agitacja skłoniła do wstąpienia w szeregi Armii Czerwonej jedynie 150 Czechów i Słowaków. Rozpoczęły się szykany; żołnierzom odmawiano sprzedaży żywności, żądano oddania broni i amunicji, grożono aresztowaniem przebywających w Moskwie przedstawicieli Czechosłowackiej Rady Narodowej. Jednocześnie na trasie przejazdu Korpus coraz częściej spotykał zwalnianych z obozów jenieckich Austriaków i Węgrów, którzy mieli teraz zasilić szeregi wrogich wojsk lub Armii Czerwonej. Zbrojny incydent był kwestią czasu. 14 maja na stacji w Czelabińsku węgierski żołnierz rzucił z przejeżdżającego pociągu metalowy przedmiot w stronę Czecha. W odpowiedzi jego koledzy zatrzymali skład i wywlekli z niego napastnika, po czym publicznie go zlinczowali. Kiedy bolszewicy aresztowali dziesięciu sprawców incydentu, żołnierze korpusu ruszyli na miasto, rozbroili czerwone jednostki i uwolnili więźniów, przejmując jednocześnie 3 tys. sztuk broni. Na wiadomość o tym Trocki nakazał natychmiastowe rozbrojenie wszystkich znajdujących się w drodze do Władywostoku czechosłowackich oddziałów i rozstrzeliwanie żołnierzy, którzy odmówią oddania broni. W drodze na Daleki Wschód znajdowało się kilkadziesiąt kolejowych składów, wiozących tysiące uzbrojonych ludzi. W tym czasie Trocki nie dysponował nawet ułamkiem tej siły – Armia Czerwona wciąż była w powijakach. Tymczasem rozciągnięte na dystansie 4 tys. km zbuntowane oddziały, zwane odtąd Legionem Czechosłowackim, rozpoczęły przejmowanie słabo bronionej transsyberyjskiej magistrali i leżących przy niej miast. Pod koniec maja 1918 r. wydarzenia nabrały niezwykłego tempa. 25 maja legioniści zdobyli Nowosybirsk (zwany wówczas Nowomikołajewskiem), dzień później powtórnie zajęli Czelabińsk, 28 maja padła komunistyczna władza w Penzie i Kamsku, 31 maja – w Tomsku, a tydzień później w Omsku, gdzie połączyły się oddziały Gajdy i Wojciechowskiego. 8 czerwca zajęta została Samara, tydzień później – Barnauł, 18 czerwca – Krasnojarsk i Troick, 27 – Złatoust na Uralu, dwa dni później Władywostok, 6 lipca padł Nikolsk Ussuryjski, a 12 lipca Kamczatka. Chociaż miejsca te dzieliły tysiące kilometrów, a zdobywały je niemające ze sobą łączności oddziały, w lipcu 1918 r. cała transsyberyjska magistrala i port we Władywostoku znalazły się pod kontrolą legionistów. W opanowanych przez nich miastach likwidowano czerwone rady, a władzę przejmowali opozycyjni wobec bolszewików mieńszewicy i eserowcy. Dla aliantów była to doskonała okazja do rozpoczęcia interwencji. Bitwa o Bajkał i rosyjskie złoto Wejście do gry Amerykanów i Japończyków skomplikowało sytuację Francuzów, dla których Legion Czechosłowacki byłby nieocenionym wsparciem. W lipcu kraj wykrwawiał się w drugiej bitwie nad Marną, front wschodni nie istniał, a dzięki zawartemu w Brześciu porozumieniu państwa centralne złapały drugi oddech. Prezydent Wilson, japoński rząd, a także Winston Churchill, minister uzbrojenia Wielkiej Brytanii, patrzyli już jednak na Czechów i Słowaków z innej perspektywy. Legion był w tym czasie największą zorganizowaną siłą zbrojną na wschód od Uralu. Nie tylko mógł trzymać w szachu dużą część Syberii, ale też panował nad kluczową magistralą. Dzięki niej możliwe stawało się prowadzenie działań w kierunku zachodnim – zarówno w celu obalenia bolszewików, jak i odbudowy drugiego frontu. „Cała Rosja od Wołgi do Pacyfiku, obszar wielki prawie jak Afryka, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znalazł się pod kontrolą sprzymierzonych” – zachwycał się Churchill, który bardzo liczył na to, że ofensywę na Niemcy od wschodu poprowadzi japońska armia. Lenin i Trocki zdawali sobie sprawę z zagrożenia, dlatego robili, co mogli, by nie dopuścić do połączenia się oddziałów Legionu w jedną całość i przedostania się w głąb kraju obcych armii. Kluczem do transsyberyjskiej magistrali był 70-kilometrowy zaledwie odcinek, biegnący brzegiem jeziora Bajkał między miejscowościami Bajkał i Kułtuk. Znajdowało się na nim 39 tuneli, których zasypanie unieruchomiłoby pociągi na długo. O ten właśnie obszar w lipcu 1918 r. rozpoczęły się zażarte walki między Armią Czerwoną a oddziałami Gajdy i Wojciechowskiego. 38 tuneli udało się legionistom zająć, jednak ostatni został wysadzony. Transport przez jezioro był niemożliwy – przeciwnicy zabrali wszystkie łodzie i promy. Sytuację uratował płk Gajda. Jego żołnierze wciągnęli czerwonoarmistów w zasadzkę po wschodniej stronie tunelu i po dwudniowych walkach zdobyli cały ich tabor; trzy pociągi pancerne, dwa sanitarne, dwa towarowe i dziewięć do przewozu żołnierzy. Droga do Władywostoku była otwarta. Po udrożnieniu wysadzonego tunelu pociągi znów mogły kursować na zachód, aż do Wołgi po europejskiej stronie Uralu, gdzie wciąż operowała 1. Dywizja Stanislava Čečeka. To właśnie jej żołnierze 7 sierpnia 1918 r. zdobyli Kazań, w którym ukryta została większość ewakuowanych z Piotrogrodu rosyjskich rezerw złota – 490 ton kruszcu wartości 645 mln rubli. Przewieziono je do Omska, w którym działały wspierane przez legionistów władze. Również w sierpniu trwały walki nad Bajkałem, na którym bolszewicy dysponowali uzbrojonymi statkami, zdolnymi unieruchomić ogniem z dział poruszające się wzdłuż jeziora pociągi. Legionistom udało się zdobyć i uzbroić dwa statki i kilka holowników, z których os

