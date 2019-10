Od jednej kartki do setnego numeru „Karty”

Historia prezentowana przez Ośrodek KARTA jest polifoniczna i pluralistyczna. Pokazuje zbrodniczość totalitaryzmów: nazistowskiego i sowieckiego. Nie zapomina o polskich winach w relacjach z sąsiadami.

Ośrodek KARTA, który we wrześniu wydał setny numer swojego kwartalnika, sam ma bogatą historię. Zaczęło się od ruchu teatru alternatywnego, który w latach 70. był nie tylko elementem życia kulturalnego, ale też ciekawym zjawiskiem społecznym. Ludzie skupieni m.in. wokół poznańskiego Teatru Ósmego Dnia lub warszawskiego Teatru Nieprasować w eksperymentach artystycznych szukali środka wyrazu dla swojego stosunku do systemu. Z tego ruchu narodziło się środowisko, które odegrało ogromną rolę w polskim dyskursie historycznym.

Powielaczowa rewolucja

Zaczęło się formować na początku lat 80. w Warszawie. Tworzyli je ludzie młodzi, studenci, m.in. Zbigniew Gluza z Politechniki Warszawskiej, Alicja Wancerz i Gwido Zlatkes z polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz teatrolodzy Piotr Mitzner i Katarzyna Madoń. Po Sierpniu ’80 zaangażowali się w ruch „Solidarności”. „Powstającej w końcu lata 1981 kilkunastoosobowej grupie – ludziom piszącym, w większości związanym z teatrem – teatr jako forma już nie wystarczał” – pisał po latach Zbigniew Gluza. Trwała w najlepsze „powielaczowa rewolucja” i pisma niezależne tworzyli prawie wszyscy: od robotników po pisarzy. Grupa postanowiła wydawać poza cenzurą czasopismo „Odmowa” – wyrażające sprzeciw wobec bezwładu, jaki jej zdaniem ogarnął „Solidarność”. Prace nad pierwszym numerem „Odmowy” przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

W nowej sytuacji wydawanie tego rodzaju pisma nie miało sensu. Nie chcieli już mnożyć wątpliwości i w odpowiedzi na stan wojenny jednoznacznie zaangażowali się w solidarnościową konspirację. Wtedy powstała „Karta”. Założycielską redakcję stanowili wspomniani już Zbigniew Gluza, Alicja Wancerz i Katarzyna Madoń oraz socjolożka Aldona Jawłowska i pisarka Agata Tuszyńska. Ostatnia z nich później już nie uczestniczyła w pracach, a do zespołu dołączyli m.in. Piotr Mitzner, Gwido Zlatkes, Jerzy Modlinger, Robert Terentiew i Andrzej Gelberg.

W stronę historii

Pismo miało formę jednej kartki obustronnie zapisanej na maszynie. Jednoznacznie potępiało stan wojenny i namawiało do oporu. Środowisko „Karty” nie przewidywało kompromisu. Kiedy internowany Jacek Kuroń przemycił i opublikował swój słynny tekst, w którym nawoływał do powszechnego wystąpienia przeciwko władzy, w znacznej części twórcy „Karty” entuzjastycznie go poparli. „Ten apostoł walki bez przemocy zagrzmiał nagle przeciw Peerelowi, rozumiejąc, że społeczeństwo trzeba wytrącić z bierności. Cała niemal ówczesna opozycja uznawała jego kategoryczny apel nadany z więzienia za oderwany od rzeczywistości, my – przeciwnie” – wspominał po latach Zbigniew Gluza.

Ludzie „Karty” wiązali duże nadzieje z demonstracjami zaplanowanymi na 31 sierpnia 1982 r. Liczyli, że ich masowość pozwoli obalić władzę. Okazało się, że demonstracje, chociaż miały największą skalę w tych latach, były zbyt małe, by coś zmienić. Dla środowiska „Karty” oznaczało to porażkę. To doświadczenie sprawiło, że zmieniono formułę pisma. Zmieniła się jego forma (stała się tołstym żurnalem drukowanym na powielaczach), ale przede wszystkim zawartość: miejsce tekstów dotyczących bieżącej sytuacji zajęły tematy historyczne.