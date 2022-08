Obrońcy imperium

Obserwując Borisa Johnsona, można się dziwić, jakim cudem absolwent Eton i Oksfordu może tak głupio postępować. Odpowiedź tkwi w charakterze elitarnych brytyjskich uczelni.

„Z wierzchu Oksford, ale pod spodem Liverpool” – tak Williama Gladstone’a, premiera Wielkiej Brytanii w drugiej połowie XIX w., skwitował Walter Bagehot, który kierował pismem „The Economist”. Gladstone był synem przedsiębiorcy i dorobkiewicza z przemysłowego Liverpoolu. Ambicją jego ojca Johna Gladstone’a było wykształcenie synów, by stali się gentlemanami i weszli do elity. Z Eton Gladstone trafił do Oksfordu. Dziś jest uważany za jednego z najwybitniejszych przywódców imperium.