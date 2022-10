Zbrojne ramię despoty. Rosja zawsze pchała do armii kijem i pałką

Wojsko jest odbiciem społeczeństwa, a autorytarne i paranoiczne państwa produkują autorytarne i paranoiczne armie.

Kiedy 300 lat temu, na początku XVIII w., Piotr Wielki jako pierwszy władca w Europie wprowadził powszechny pobór do wojska, stanowił on odzwierciedlenie rosyjskiego systemu władzy. Służbie podlegali jednakowo chłopi i szlachta: wszyscy byli „niewolnikami” cara, tak jak całe państwo było jego własnością. Służba w armii była dożywotnia (okres ten skróciła do 25 lat dopiero Katarzyna Wielka), a poborowi traktowali wcielenie do wojska jak wyrok śmierci. Chłopscy rekruci musieli zgolić brodę i opuścić rodzinę na resztę życia.