Jak wybrać idealną koszulkę na gorące lato? Praktyczne porady

Koszulka to podstawa każdej letniej stylizacji. Lekki, oddychający materiał, modne kolory i odpowiednie dopasowanie gwarantują komfort podczas upalnych, wakacyjnych dni. Czy wiesz, czym należy się kierować podczas wyboru idealnej koszulki na lato? Skorzystaj z kilku prostych wskazówek.

Na co zwrócić uwagę podczas kupowania koszulek na lato?

Wielu z nas uważa, że letnia odzież musi być bardzo lekka, a jej trwałość nie jest aż tak istotna. Stawianie na ilość, a nie na jakość, z reguły nie popłaca. T-shirty na jeden sezon szybko się mechacą, przecierają i błyskawicznie blakną. Tani materiał nie przepuszcza powietrza, co zwiększa potliwość i potęguje uczucie dyskomfortu, z kolei grube szwy boleśnie wbijają się w skórę. Osoby lubiące wygodę podejmują przemyślane decyzje zakupowe. Idealna koszulka na lato powinna być wykonana z oddychającego materiału. Wysoka jakość ubrania sprawia, że elegancki t-shirt posłuży nam przez kilka sezonów. To dobra wiadomość dla środowiska oraz naszych portfeli. Wybierając się do sklepu lub przeglądając strony internetowe z ubraniami, warto dokładnie czytać metki oraz opisy, które określają skład ubrania.

Damskie stylizacje z t-shirtem w roli głównej

Latem na ulicach królują luźne, wygodne ubrania. W wakacje dużą popularnością cieszy się niezobowiązujący styl sportowy, który nie krępuje ruchów i wyzwala w nas młodzieńczą energię. Kiedy nadchodzą upały, kobiety chętnie sięgają po klasyczne t-shirty, szorty albo kolorowe legginsy. Panie, które preferują styl smart casual, mogą wybrać koszulkę, chinosy oraz oksfordki. Największą zaletą popularnych t-shirtów jest fakt, że łatwo dopasujemy je do każdego rodzaju garderoby. Miłośniczki elegancji latem stawiają na wytworne koszulki polo, krótkie spodenki lub zwiewną spódnicę. W ekstremalne upały warto wybrać bezrękawnik uszyty z naturalnych materiałów. Ten model odsłania ramiona i dekolt, a do tego jest niezwykle wygodny. Odpowiedni ubiór sprawia, że wysoka temperatura staje się mniej uciążliwa, dlatego warto wybierać odzież wysokiej jakości. Sklep Fruit of the Loom oferuje koszulki idealne na gorące dni, które spodobają się nawet bardzo wymagającym klientom.

Letnie koszulki dla stylowego mężczyzny

Panowie, którzy przygotowują swoją szafę do lata, powinni pamiętać, że klasyka zawsze sprawdza się najlepiej. Podczas upałów oraz rześkich dni przydadzą się koszulki z krótkim rękawem. Wygodny i uniwersalny element garderoby można zestawić z jeansami, chinosami albo dresowymi spodenkami. Podobne właściwości mają koszulki polo – kołnierzyk dodaje elegancji, a krótki rękaw pasuje do każdej nieformalnej lub półformalnej stylizacji. Mężczyźni dobrze wyglądają i świetnie się czują w prostych koszulkach, które nie obciskają brzucha ani bicepsów. Letnie wieczory bywają chłodne, dlatego warto zaopatrzyć w jedną lub kilka koszulek typu longsleeve. Długi rękaw doskonale podkreśla muskulaturę, chroni przed chłodnym wiatrem oraz ugryzieniami komarów. Takie ubranie można zabrać ze sobą na ognisko lub wycieczkę do lasu.

W ciepłe dni stawiaj na oddychające tkaniny

Koszulki na lato powinny być wykonane z higroskopijnych i antyalergicznych materiałów. Podczas upalnych dni najlepiej sięgać po ubrania uszyte z:

lekkiej i cienkiej bawełny,

szybkoschnącej mikrofibry,

delikatnego jedwabiu,

wiskozy.

Naturalne oraz syntetyczne tkaniny nie powinny się przesadnie nagrzewać. Koszulki na lato pozwalają skórze oddychać, dzięki czemu nie powodują odparzeń ani swędzących wysypek.

Biała, czarna, czy kolorowa?

Latem bardzo chętnie zakładamy klasyczne, białe t-shirty. Jasne ubrania nie pochłaniają światła słonecznego, dlatego mniej się nagrzewają i pozwalają czuć się komfortowo niezależnie od panującej temperatury. Wakacje ciężej znoszą miłośnicy czerni – ten kolor potęguje odczucie gorąca, dlatego eleganckie, czarne koszulki warto zostawić na dni, kiedy słońce jest schowane za chmurami. Latem rządzą kolory – czerwone, zielone i niebieskie ubrania przywodzą na myśl wakacyjny klimat. Lepiej unikać mocno nasyconych odcieni żółci, czy różu. Odblaskowe elementy przyciągają owady, co na dłuższą metę może być uciążliwe, dlatego warto stawiać na pastelowe wersje ulubionych barw.

Materiał przygotowany przez Fruties.pl