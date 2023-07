Metale szlachetne: bezpieczna przystań?

Kiedy inflacja zaczyna rosnąć, wiele osób posiadających oszczędności szuka sposobu ich ulokowania. Chodzi o to, aby uchronić je przed spadkiem wartości.

Dobrym sposobem okazują się być metale szlachetne, które z powodzeniem można określić mianem bezpiecznej przystani. Okazuje się, że skutecznie opierają się one zawirowaniom polityczno-gospodarczym. Co więcej, w czasie, kiedy inflacja rośnie, wartość zarówno złota, jak i srebra również się zwiększa.

1.W jakie metale szlachetne można inwestować?

2.Czy inwestowanie w metale szlachetne jest na pewno bezpieczne?

W jakie metale szlachetne można inwestować?

Zacznijmy od tego, że ci, którzy myślą o ulokowaniu oszczędności w metale szlachetne mają w czym wybierać. Według firmy FlyingAtom.gold największą popularnością cieszy się oczywiście złoto, ale nie jest to jedyny sposób na uniknięcie konsekwencji inflacji. Posiadane pieniądze można przeznaczyć również na zakup:

srebra;

palladu;

platyny.

Platyna jest niezwykle rzadkim metalem szlachetnym. Ciekawostką jest fakt, że w XVI wieku była często mylona z zanieczyszczonym srebrem oraz złotem. Na znaczeniu zyskała w okresie II wojny światowej, co wynikało z właściwości, jaki posiada. Jest bowiem zaliczana do najmniej reaktywnych metali – nie straszna jej wysoka temperatura, korozja, jest odporna również na matowienie. Podobnie, jak złoto oraz srebro, skutecznie opiera się niestabilności w gospodarce, stanowiąc bezpieczną przystań dla wszystkich, którzy chcą uniknąć spadku wartości posiadanych oszczędności.

Pallad to metal szlachetny, który odkryty został dość późno, bo dopiero w roku 1803. Z uwagi na rzadkość występowania uważany jest za jeden z najbardziej wartościowych. Popyt na niego jest bardzo wysoki, a podaż naprawdę niska, co sprawia, że świetnie sprawdza się wtedy, kiedy chcesz zainwestować w metale szlachetne odporne na niestabilność ekonomiczną.

Czy inwestowanie w metale szlachetne jest na pewno bezpieczne?

Oczywiście nikt nie da inwestorom gwarancji, że inwestycja jest w pełni bezpieczna i nie przyniesie żadnych strat. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że metale szlachetne są skutecznie opierają się zawirowaniom gospodarczym. Wyraźnie widoczny jest trend polegający na wzroście ich wartości, kiedy inflacja zaczyna się zwiększać. Podobnie dzieje się w przypadku różnego rodzaju konfliktów zbrojnych. To oznacza, że zakup złota, srebra czy innych metali inwestycyjnych to dobry wybór, kiedy sytuacja na świecie zaczyna się destabilizować. Warto pamiętać również o tym, że sprawdzi się to także wtedy, kiedy chcesz zdywersyfikować portfel inwestycyjny, czyli po prostu go zróżnicować.

Metale szlachetne zyskują na popularnością w okresie zawirowań polityczno-gospodarczych. Uchodzą bowiem za najbezpieczniejszy sposób lokowania oszczędności – warto postawić na nie wtedy, kiedy chce się uniknąć bolesnych konsekwencji inflacji. Wybierać można między różnymi metalami szlachetnymi, a także rozmaitymi ich formami. To oznacza, że każdy może postawić na takie, które najlepiej wpisują się w posiadane oczekiwania i możliwości finansowe.

Materiał przygotowany przez Flying Atom