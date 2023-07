Kreatywni, nieszablonowi, odkrywczy. Poznaliśmy laureatów VI Turystycznych Mistrzostwa Vlogerów – czołowego konkursu dla polskich youtuberów podróżniczych!

Po dwóch miesiącach wyrównanej rywalizacji ogłoszone zostały wyniki VI Turystycznych Mistrzostwa Vlogerów, organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną. Konkurs, tym razem w wiosennej odsłonie, skierowany był do twórców wideo prowadzących autorskie kanały w serwisie YouTube, na których publikują filmy o charakterze podróżniczym, górskim, kulinarnym lub lifestyle’owym.

Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów są konkursem, który nie tylko pozwala odkryć unikatowe atrakcje szesnastu województw Polski, ale przede wszystkim zachęcić do podróżowania po kraju. Idea Mistrzostw wpisuje się również w cele zrównoważonego rozwoju. Konkurs promuje bowiem zdrowy tryb życia i ograniczenie szkodliwego wpływu aktywności turystycznej na środowisko.

– Każda aktywność, której celem jest przybliżenie pięknych zakątków naszego kraju, a tym samym rekomendowanie podróży po Polsce, jest wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jestem zbudowany faktem, że podróże po Polsce cieszą się coraz większą popularnością i to nie tylko do miejsc ogólnie znanych, ale tych nieodkrytych, bogatych w historię, kulturę, owitych w piękno przyrody i tworzących niezwykły klimat, jaki można tylko u nas odnaleźć. Często tuż obok nas. Serdecznie gratuluję laureatom i uczestnikom, którzy nie tylko odkrywają niezwykłe miejsca, lecz także potrafią turystyczne emocje przekazać szerszemu gronu odbiorców – przyznaje wiceminister sportu i turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

W ramach konkursowej rywalizacji podróżnicy, których spośród otrzymanych zgłoszeń wybrała powołana przez Polską Organizację Turystyczną kapituła, mieli za zadanie publikację dwóch filmów na autorskim kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych. O tym, kto wygra zadecydowały trzy czynniki: wyniki głosowania internautów (25%), zasięgi wygenerowane przez vlogerów (25%) oraz ocena Kapituły składającej się z reprezentantów branży turystycznej (50%).

Zwycięzcy, czyli twórcy najlepszych filmów promujących walory polskich miast i wsi, zabytki, naturę oraz lokalne tradycje zostali ogłoszeni 26 czerwca 2023 roku podczas briefingu prasowego, który odbył się w Hotelu Indigo w Warszawie.

– Mazowieckie to nasze województwo; tu się urodziliśmy i wychowaliśmy – komentuje udział w konkursie zwycięska para, Kasia i Dawid. – Zbierając materiały do tegorocznej edycji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów zależało nam, by odkryć na nowo nasze miejsce na ziemi, odwiedzając zarówno znane, jak i mniej typowe atrakcje i różnorodne miejsca. Nasze filmy pokazują województwo mazowieckie przekrojowo – odnajdą w nich inspiracje zwolennicy aktywnego wypoczynku, błogiego lenistwa nad rzeką, smakosze lokalnej kuchni, miłośnicy historii, przemysłu czy polskiej tradycji.

Najlepsi w tegorocznej edycji okazali się reprezentanci województwa mazowieckiego, Kasia i Dawid Białowąs – autorzy vloga „Gdzie los poniesie”. Drugie miejsce zajął Marek Lewandowski, który prowadzi kanał „Ekwipunek dźwigany Codziennie” i w konkursie promował województwo kujawsko-pomorskie, a stawkę zamknęli Angelika i Mateusz Grzegorzek – ambasadorzy województwa lubuskiego i twórcy internetowi znani jako „My na szlaku”.

– Serdecznie gratuluję zwycięzcom, ale jesteśmy dumni z prac wszystkich finalistów, gdyż za pośrednictwem stworzonych relacji udało im się pokazać atrakcje poszczególnych regionów w nieszablonowy i wyjątkowy sposób. W obecnych czasach niezwykle ważne jest, by poprzez twórców internetowych budować wizerunek Polski. Pragnę podziękować także naszym Partnerom w 16 województwach, którzy stanowili nieocenione wsparcie oraz źródło wiedzy dla uczestników. Mam nadzieję, że powstałe filmy okażą się inspiracją do podróżowania po naszym kraju w rozpoczynającym się sezonie letnim – stwierdził prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

Finaliści Mistrzostw otrzymają honorarium w wysokości 5 tys. zł netto. Laureat 1. miejsca może liczyć ponadto na 15 tys. zł, 2. miejsca – 8 tys. zł, a 3. miejsca – 5 tys. zł.

Więcej informacji na stronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel

Materiał przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną