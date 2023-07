Rozpocznij wakacje w wielkim stylu! Sklep z basenami poleca najlepsze modele do przydomowego ogródka

Wakacje to czas, na który czekamy z utęsknieniem. Marzymy o chwilach relaksu, orzeźwienia i przyjemności. Na szczęście możemy spełnić to pragnienie bez opuszczania własnego ogrodu! W jaki sposób? Wystarczy wybrać odpowiedni basen, by cieszyć się orzeźwiającymi kąpielami w miłym otoczeniu. Poznaj najlepsze modele basenów, które zapewnią Ci chwile wytchnienia w letnich miesiącach!

Sklep internetowy z basenami – basen stelażowy Baseny stelażowe wyróżniają się wytrzymałą konstrukcją wzmocnioną najczęściej stalową ramą. Poszczególne modele mogą być na tyle duże i głębokie, że pomieszczą jednocześnie nawet kilkanaście osób i poza pływaniem, mogą umożliwić nurkowanie. Jednym z większych modeli, które polecamy, jest basen o wielkości 457 x 122 cm oferujący aż 16015 litrów pojemności! Ten produkt przeznaczono przede wszystkim dla klientów ceniących jakość wykonania i trwałość. To również świetna inwestycja dla osób chcących kupić duży basen ogrodowy, który można rozłożyć na początku sezonu i złożyć dopiero pod koniec roku. Ten basen, ze względu na rozmiar, jest polecany do przestronnych działek. Jeśli szukasz basenu ogrodowego na konstrukcji stelażowej, jednak bardziej dostosowanego dla dzieci, możesz wybrać mniejszy model. Produkt o wielkości 366 x 76 cm mieści około 6500 litrów wody i jest jednym z bardziej popularnych wariantów. Oferuje przestrzeń do pływania oraz komfortowe korzystanie z wody zarówno dla dorosłych, jak i młodszych użytkowników. Należy jednak pamiętać, że basen o takich wymiarach może nie spełniać wymagań wyższych osób oraz tych, które chcą aktywnie spędzać czas w wodzie. Na uwagę zasługuje też wariant o wymiarach 366 x 122 cm, który umożliwia szlifowanie pierwszych umiejętności pływackich. Produkt oferuje nie tylko dużo miejsca do pływania, ale także do relaksu z najbliższymi. Również dorośli mogą cieszyć się swobodą ruchu i wygodą.