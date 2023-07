Wakacje bez ekranu: Detoks cyfrowy z grami planszowymi

Zdarza Ci się odczuwać zmęczenie wszechobecną technologią? Nic dziwnego! Według niektórych badań konsumujemy rozmaite media przez więcej niż 24 godziny na dobę! Jak to możliwe? Sprawa jest prosta: otaczają nas one zewsząd i przez niemal cały czas, nie tylko pod postacią aplikacji na smartfony. Gdy scrollujemy telefon, a w tle słuchamy telewizji lub radia, jesteśmy bombardowani komunikatami z kilku stron naraz, co przyczynia się do poczucia cyfrowego przeciążenia.

Sposobów na radzenie sobie z tą sytuacją jest wiele, ale do najprzyjemniejszych należy porządna, angażująca rozrywka, którą zapewniają nowoczesne gry planszowe. Nie możesz się skupić? Metoda małych kroków W dzisiejszych czasach wiele osób ma trudności z utrzymaniem uwagi na pojedynczej czynności przez dłuższy czas. To naturalny skutek życia w świecie pełnym rozpraszaczy. Warto jednak pracować nad tym, by dłużej utrzymywać skupienie – pozwoli to na skuteczniejsze realizowanie zadań. Gry planszowe nadają się do tego doskonale! Jeśli godzinna partia nas przeraża, możemy śmiało zacząć od prostszych tytułów, które zajmują mniej czasu, a przy tym są na tyle angażujące, że chętnie rozegramy kolejne partie po skończeniu pierwszej. Klasycznym wyborem zarówno do rodzinnych rozgrywek, jak i na imprezy dorosłych, są Dobble – gra o charakterystycznych, okrągłych kartach, na których będziemy szukać par identycznych symboli. Prosty mechanizm oparty na refleksie i spostrzegawczości wciąga, a instrukcja opisuje aż 5 trybów, które możemy zmieniać między kolejnymi partiami. Szybkie reakcje przydadzą się też podczas zabawy z grą Buła, Pizza, Kot, Ser, Koza. Jej uczestnicy muszą nie tylko zapamiętać i powtarzać wyliczankę z tytułu, ale też bacznie obserwować pojawiające się na stole karty, by odpowiednio na nie reagować. A jeśli mamy ochotę rozruszać nie tylko umysł, ale też ciało, wybierzmy Latające Burrito. W tej zwariowanej grze próbujemy zbierać zestawy kart, a niektóre ich kombinacje pozwalają wywołać pojedynek, w którym rzucamy w siebie piankowymi elementami!

Wyzwanie: Wieczór offline Cyfrowe przeciążenie wpływa też na nasze relacje z rodziną i przyjaciółmi. Z jednej strony dzięki technologii mamy niemal nieograniczone możliwości kontaktu z osobami z całego świata. Z drugiej, coraz trudniej nam komunikować się z tymi, którzy są tuż obok nas. Warto zatem, tak często jak tylko się da, podejmować wspólne aktywności, podczas których nie będą nas rozpraszały żadne zewnętrzne bodźce. To mogą być wycieczki, maratony filmowe, ale również wspólna zabawa z planszówkami! Regularne spędzanie czasu offline przyniesie korzyści zarówno młodszym, jak i starszym, pozwoli też skupić się na rodzinie lub przyjaciołach i łączącej nas relacji. Gdy gramy z przedstawicielami różnych pokoleń, warto postawić na uniwersalne, a jednocześnie angażujące gry, o łatwych do zaprezentowania zasadach. Świetnie sprawdzi się SETUP, w którym tworzymy na planszy zestawy płytek według koloru lub wartości. Niewielka liczba dostępnych pól i możliwość przykrywania kafelków innymi zmusza graczy do intensywnego myślenia. Równie prostą i niezwykle przyjemną propozycją jest Numer – gra blefu, w której staramy się przewidzieć, jakie liczby zanotują nasi przeciwnicy, by samemu jak najlepiej zapunktować. A jeśli mamy w swoim gronie dzieci, warto postawić na grę, która nie znudzi się dorosłym, a jednocześnie zachęci młodszych bliskim im tematem – tak jak Sonic i superdrużyny, w których staramy się wygrać wyścig sprytnie zagrywając kolejne karty.

Jak dobrze się znacie? Akcja-integracja Ze względu na swój społeczny charakter wszystkie gry planszowe wpływają pozytywnie na rozwój naszych relacji i umiejętności interpersonalnych. Jeśli jednak zależy nam na maksymalnym wykorzystaniu tego potencjału, warto wybrać tytuły z kategorii imprezowej. Te gry wykorzystują proste mechanizmy, a jednocześnie są mocno nastawione na interakcję. Dzięki nim lepiej poznamy naszych najbliższych, zgramy się z nimi, a wspólna zabawa i śmiech pozwolą zbudować pozytywne wspomnienia. Najpopularniejszą opcją są w tym przypadku wszelkiego rodzaju kalambury – klasyczne, z pokazywaniem haseł za pomocą gestów i te nowoczesne, jak Ukryta tożsamość, w której wykorzystujemy karty z prostymi grafikami, by z ich pomocą zaprezentować, w którą postać się wcielamy. Niezależnie od formy zabawy, konieczność dopasowania komunikatu do odbiorcy i odgadywanie tego, co inni mieli na myśli, wymaga wczucia się i rozwija naszą empatię. Wiele emocji zapewnią nam też proste gry karciane takie jak Mordercze krewetki. Mrożący krew w żyłach tytuł to tylko przykrywka – podczas zabawy zagrywamy karty i podkradamy je przeciwnikom, by jak najszybciej zebrać 10 punktów. A jeśli chcemy poznać naszych znajomych z nieoczywistej strony, warto zwrócić uwagę na Dylemat wagonika. Ta karcianka łączy filozoficzne rozważania z krwawą jatką i zmusza uczestników do podejmowania trudnych moralnie decyzji.