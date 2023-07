Masz samochód z salonu? Sprawdź w jakie ubezpieczenia nowego samochodu z salonu powinieneś zainwestować! OC i AC?

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego i Centralnej Ewidencji Pojazdów w 2022 roku zarejestrowanych zostało w Polsce niemal 482 tys. samochodów, czyli o 7,4 proc. mniej niż w 2021 roku. Wielu zadowolonych klientów wyjechało swoim autem od dealera. Mając samochód z salonu, warto sprawdzić, jakie ubezpieczenie auta powinno się wykupić. Zakup nowego pojazdu na pewno musi iść w parze z zawarciem polisy OC.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nowego samochodu.

Kupując samochód z salonu dealerskiego, podobnie jak przy zakupie auta z drugiej ręki, od prywatnego właściciela czy z komisu, musisz zadbać o jego obowiązkowe ubezpieczenie. Pamiętać należy bowiem o tym, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada na każdego posiadacza samochodu konieczność wykupienia ubezpieczenia OC.

Przed dniem rejestracji pojazdu w urzędzie konieczne jest zawarcie polisy OC nowego samochodu. W innym przypadku taka rejestracja w ogóle nie zostanie dokonana. Obsługującemu urzędnikowi należy przedstawić wniosek o rejestrację pojazdu, potwierdzenie jego własności, a także Twój dowód osobisty oraz polisę OC.

OC chroni Cię przed ponoszeniem finansowych konsekwencji wyrządzonych Twoim pojazdem szkód osobowych i majątkowych, do jakich może dojść w ruchu drogowym. Ubezpieczenie auta w ramach OC to coś, przed czym nie można uciec, ponieważ inaczej rejestracja auta nie zostanie dopełniona w urzędzie, a Ty nie będziesz się mógł legalnie poruszać pojazdem po drodze.



Ubezpieczenie OC możesz wygodnie wykupić np. przez internet. Towarzystwo weźmie pod uwagę Twoją historię ubezpieczeniową - m.in. spowodowane szkody. Firma UNIQA zapewnia aż 15 proc. zniżki na OC, jeśli zawrzesz umowę online.

Możesz wykupić ubezpieczenie OC na własną rękę lub skorzystać z oferty przedstawionej przez dealera, czyli salon samochodowy. Sprzedający nowe auto może zaproponować Ci tzw. pakiet dealerski. Warto porównać zakres pakietu dealerskiego z innymi ofertami, aby wybrać tę najlepszą.

Pakiet dealerski: OC i AC

Wspominany pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla nowego auta z salonu obejmuje zwykle szeroki zakres ochrony. Salony dealerskie współpracują z firmami ubezpieczeniowymi i mogą zaoferować korzystną cenowo ofertę. Pakiet dealerski może składać się z:

ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej),

AC (autocasco),

NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków,

assistance – wsparcie w wielu różnych sytuacjach na drodze.

Z pewnością wykupienie pakietu dealerskiego od razu przy podpisywaniu umowy kupna nowego samochodu jest wygodną opcją, ale nie zawsze opłacalną dla kupującego. Warto rozważyć więc wybór ubezpieczenia obowiązkowego i dodatkowych na własną rękę. Kalkulacja OC i AC oraz innych ubezpieczeń dla samochodu z salonu pozwoli Ci poznać ofertę innych firm ubezpieczeniowych niż te, z którymi współpracuje dealer.

Czy warto ubezpieczyć nowy samochód dodatkowo? Autocasco na auto z salonu.

Konieczność wykupienia ubezpieczenia OC pojazdu pozostaje bezdyskusyjna, ale już pozostałe, dodatkowe polisy komunikacyjne są fakultatywne dla właściciela, więc może on, ale nie musi ich mieć. Czy warto jednak ubezpieczyć dodatkowo swoje nowe auto z salonu? Na pewno, ponieważ np. jego kradzież naraziłaby Cię na ogromne straty. Pamiętaj, by dopasować zakres AC i sumę ubezpieczenia do swoich wymagań.

Ile kosztuje ubezpieczenie nowego samochodu? Jak właściciel samochodu ma kupić ubezpieczenie taniej?

Na koniec przyjrzyjmy się temu, ile kosztuje ubezpieczenie nowego samochodu z salonu. To zależy od wielu zmiennych, m.in.:

marki i modelu pojazdu,

pojemności silnika pojazdu,

miejsca zamieszkania posiadacza,

miejsca rejestracji pojazdu,

Zniżek za bezszkodową jazdę zgromadzonych przez ubezpieczającego (właściciela),

liczby i rodzaju zainstalowanych zabezpieczeń antykradzieżowych,

Wybranych wariantów w AC – udział własny w szkodzie, naprawa z wykorzystaniem części oryginalnych, naprawy na kosztorys, w warsztacie czy w ASO itp.

Zakres ubezpieczenia OC zawsze jest taki sam, niezależnie od wybranego wariantu, ale już w przypadku autocasco wygląda to inaczej. Od konfiguracji takiego ubezpieczenia zależy jego ostateczna cena. W przypadku nowych, luksusowych aut będzie ono rzecz jasna droższe niż dla kilkuletniego pojazdu, ale powinno w pełni chronić interesy posiadacza. Składka nawet na najwyższy wariant autocasco będzie niewspółmiernie niska względem odszkodowania, jakie może zostać wypłacone za utratę czy zniszczenie auta. Polisa AC chroni przed finansowymi konsekwencjami różnych szkód, np. zarysowaniem auta wziętego prosto z salonu.

Zakup polisy w pełnym pakiecie ochrony czyli w pakiecie OC, AC, NNW, czy assistance w przypadku nowych aut może być konieczny, jeśli chodzi o finansowanie zakupu samochodu leasingiem czy kredytem bankowym.

Materiał przygotowany przez firmę Uniqua.