O czym pamiętać, wybierając komputer stacjonarny dla osoby starszej?

Intuicyjny w obsłudze, dostosowany do możliwości oraz spełniający indywidualne potrzeby – komputer stacjonarny dla osoby starszej powinien spełniać wszystkie powyższe wymagania. To oczywiście nie wszystko! Jak wybrać komputer dla seniora? Sprawdź istotne kwestie!

Jaki powinien być komputer dla seniora?

Seniorzy często chcą mieć własny komputer, by móc swobodnie kontaktować się z rodziną czy znajomymi. Jest to też dla nich miejsce, by przechowywać zdjęcia najbliższych czy czytać aktualnie wiadomości. Szukając sprzętu dla osoby starszej, możesz sprawdzić komputery stacjonarne z komputronik.pl/category/5801/komputery-pc.html. Zwróć jednak najpierw uwagę na kilka kluczowych kwestii:

solidne wykonanie – komputer stacjonarny dla seniora powinien być solidny i nie ulegać zniszczeniu w przypadku potrącenia czy uderzenia. Dotyczy to zarówno obudowy, jak i wszystkich innych elementów.

Monitor – osoby starsze mają często problem ze wzrokiem, dlatego też niezbędna będzie odpowiednia rozdzielczość ekranu, jak i możliwość dopasowania opcji wyświetlania tak, by wszystkie napisy i ikony były czytelne. Pamiętaj, że do komputera musisz oddzielnie kupić monitor z wysokim kontrastem.

– osoby starsze mają często problem ze wzrokiem, dlatego też niezbędna będzie odpowiednia rozdzielczość ekranu, jak i możliwość dopasowania opcji wyświetlania tak, by wszystkie napisy i ikony były czytelne. Pamiętaj, że do komputera musisz oddzielnie kupić monitor z wysokim kontrastem. Łatwa obsługa – zależy to przede wszystkim od wybranego systemu operacyjnego oraz układu klawiatury. Wiele z nich posiada liczne przyciski funkcyjne i dodatkowe. Warto wybrać klawiaturę, która ma czytelne i duże klawisze, a przy tym też dobrze oznakowane.

Jakie parametry powinien mieć komputer dla seniora?

Seniorzy nie potrzebują tak dobrych podzespołów w PC, jak np. gracze lub specjaliści. Oto kilka istotnych parametrów, na które warto zwrócić uwagę, wybierając sprzęt dla osoby starszej: