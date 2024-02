Lokaty bankowe w 2024 – analiza rynku

Jak będzie kształtowało się oprocentowanie lokat bankowych w bliższej i nieco dalszej perspektywie? Czy dla oszczędzających nadchodzą gorsze miesiące? Przedstawiamy prognozy na rok 2024.

Przewidywania dla lokat

Wszystko wskazuje na to, że przed nami rok obniżek na depozytach bankowych. Będzie to raczej stopniowe ścinanie o ułamki punktów procentowych niż rewolucja – pod warunkiem, że Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, co niechybnie przyczyniłoby się do gwałtownych cięć oprocentowania lokat.

Wygląda to, że jako oszczędzający możemy się pożegnać z depozytami ze stawką 8% w skali roku (chyba że w ramach jakiejś wyjątkowej promocji dostępnej dla nielicznych). Za wartą uwagi okazję należy uznać lokatę oprocentowaną na 7%, a za dobrą ofertę: na 5-6%. Przy czym takie lokaty zwykle obarczone będą dodatkowymi warunkami, np. wymagany będzie status nowego klienta danego banku lub wpłata tzw. nowych środków.

Trudno powiedzieć, jak zmienią się stawki na lokatach standardowych, czyli depozytach, które może założyć każdy klient bez dodatkowych wymogów stawianych przez bank. Oprocentowanie takich depozytów nie wzrosło zadowalająco w ciągu ostatnich dwóch lat, nie bardzo jest więc z czego ciąć. Z drugiej strony wiemy, że w dobie niskich stóp procentowych banki nie wahały się oferować oprocentowania gorszego niż symboliczne, zatem prawdopodobnym jest, że i teraz stawki na „zwykłych” lokatach spadną.

Gdzie szukać najlepszych lokat?

Wbrew powszechnej opinii największe i najbogatsze banki często wcale nie mają atrakcyjnej oferty oszczędnościowej. Co tu ukrywać: nie zależy im specjalnie na pozyskiwaniu środków od oszczędzającego, ponieważ mają ich w bród. Inaczej sytuacja przedstawia się w mniejszych i mniej znanych instytucjach, które chętnie przyciągną nowych klientów. Pamiętaj, że każdy bank działający w Polsce, niezależnie od tego, czy jest duży, czy mały, objęty jest identycznym nadzorem, a zdeponowane w nim oszczędności klientów chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (lub jego odpowiednik z innego państwa Unii Europejskiej) do równowartości 100 tys. euro.

Jak jednak znaleźć te najkorzystniejsze depozyty? Najprościej i najszybciej jest sięgnąć po jeden z rankingów lokat dostępnych w Internecie. Takich zestawień jest niemało, warto zatem wybrać takie, które przedstawia największą liczbę instytucji i ich całościową ofertę lokat. Przykładowo, na w rankingu lokat bankowych na Moneteo.com znajdziesz propozycje aż 22 banków. Dodatkowo, zestawienie aktualizowane jest codziennie, dzięki czemu masz pewność, że nie przepadnie Ci żadna ciekawa oferta.

Lokaty: czy warto deponować oszczędności w banku?

Inflacja nie odpuszcza, a oprocentowanie depozytów spada. Czy w takim razie oszczędzanie ma sens? To pytanie od wielu miesięcy nurtuje osoby, które mają nadwyżki finansowe. Cóż, wiadomo, że zawsze lokata przyniesie więcej zysku niż trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym rachunku. Poza tym, o czym należy pamiętać, jest to jeden z najbezpieczniejszych produktów oszczędnościowych, w przypadku którego nie ryzykujesz stratą swojego majątku.

W najgorszej sytuacji są bierni klienci banków, którzy nie zakładają nowych lokat u konkurencji – im w zasadzie nie proponuje się niczego atrakcyjnego. Najwięcej zyskują aktywni oszczędzający, energicznie poszukujący ofert promocyjnych z korzystnym oprocentowaniem i regularnie przerzucający swoje pieniądze między jedną instytucją a drugą po to, aby oszczędności ciągle pracowały według możliwie najwyższej stawki. Dlatego warto bacznie śledzić rankingi lokat i trzymać rękę na pulsie, bo oznacza to po prostu wyższy zysk.

Materiał przygotowany przez Moneteo.com