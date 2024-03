Gdzie zakazane są kopciuchy w 2024? Alternatywy dla pieców bezklasowych

Od 1 stycznia 2024 roku w połowie kraju obowiązuje zakaz używania tzw. kopciuchów, czyli pieców węglowych niespełniających norm emisji szkodliwych substancji. Obecnie przepisy obowiązują w siedmiu województwach Polski, ale plany zakładają rozszerzenie dyrektywy na kolejne regiony. Dlaczego zakaz został wprowadzony? Czy pompy ciepła mogą być atrakcyjną alternatywą dla pieców bezklasowych? To wyjaśnia ekspert marki KAISAI.

Województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie jako pierwsze mierzyły się z wymianą kopciuchów . To jednak nie koniec, ponieważ przepisy wkrótce zaczną obowiązywać w całej Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się różnorodne programy dotacyjne – między innymi dofinansowania do pomp ciepła tak, aby transformacja grzewcza przebiegła możliwie sprawnie.

Czym są piece bezklasowe?

Piece bezklasowe, zwane potocznie kopciuchami, to rodzaj pieców węglowych, które nie spełniają określonych norm emisji szkodliwych substancji. Charakteryzują się często niską efektywnością spalania oraz brakiem odpowiednich systemów filtracyjnych czy kominów.

Istotną cechą pieców bezklasowych jest ich brak zgodności z wymaganymi standardami ekologicznymi i bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do nowoczesnych systemów grzewczych takich jak pompy ciepła, kopciuchy często są starsze i nieodpowiednio konserwowane, co powoduje wzmożoną emisję toksycznych substancji do atmosfery.