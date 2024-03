Siostrzeństwo to wartość, jaką kobiety dają sobie wzajemnie, o której mówi się coraz więcej dzięki kampanii: „Dajemy słowo – siostrzeństwo”.

Jak to możliwe, że w słownikach języka polskiego nie ma definicji słowa siostrzeństwo? Słowniki zawierają definicję braterstwa, partnerstwa, jednak nie odnotowują one tej specjalnej, siostrzanej więzi między kobietami.

Kobieca więź, wsparcie, zrozumienie. Co jeszcze oznacza słowo siostrzeństwo?

Siostrzeństwo to relacja, która wcale nie musi dotyczyć wyłącznie sióstr rodzonych. To więź, która łączy kobiety już od pokoleń, bez względu na więzy krwi czy poglądy.

Siostrzeństwo można określić jako:

siłę, jaką kobiety dają kobietom

wzajemne inspirowanie się

wsparcie we wszystkich życiowych sytuacjach

wzajemne wzmacnianie się w dążeniu do celu i w realizacji marzeń

solidarność i pewność, że można nawzajem na sobie polegać niezależnie od okoliczności

wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

przyjaźń, możliwość porozmawiania o wszystkim

pewność, że zawsze obok jest osoba, która wysłucha, wesprze, doradzi

moc, jaką dają siostrzane więzi.

Wszystko to pokazuje, jak szerokim pojęciem jest siostrzeństwo i jak wyjątkową wartość obrazuje. Warto tu zaznaczyć także feministyczną rolę siostrzeństwa. Przez uwarunkowania historyczne, gdy w przeszłości panował patriarchat, pozycja kobiet w wielu dziedzinach życia przez wiele lat była marginalizowana. Dzięki siostrzeństwu to się zmienia. Kobiety są lepiej widzialne i słyszalne, co jest dużym krokiem do równości na rynku pracy i w wielu innych aspektach życia społecznego.