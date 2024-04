Jak Polacy kupują ubezpieczenia na życie

Polacy coraz częściej decydują się na zabezpieczenie przyszłości finansowej swoich bliskich poprzez ubezpieczenie na życie. Z najnowszego raportu dowiadujemy się jak Polacy kupowali ubezpieczenia na życie od agentów ubezpieczeniowych w 2023 roku.

Raport ten porównuje wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród doradców ubezpieczeniowych za 2023 rok z rokiem poprzednim. Cały raport i archiwalne edycje znajdują się w sekcji “Raporty” na ubezpieczeniapoludzku.pl.

“Chciałem się dowiedzieć jak agenci postrzegają swoją sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023 w porównaniu do roku 2022.” - wyjaśnia Marcin Kowalik - autor raportu.

Przygotowując raport, autor zadał dla portalu ubezpieczeniapoludzku.pl zaprzyjaźnionym ekspertom ubezpieczeniowym dwa pytania

“Jak u Ciebie zmieniła się sprzedaż ubezpieczeń na życie w 2023 vs 2022?”

“Czy w ostatnim roku sprzedałeś zdalnie więcej czy mniej ubezpieczeń na życie?”

33% agentów twierdzi: sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła więcej niż 100%

Jedna trzecia ankietowanych profesjonalistów ubezpieczeniowych zadeklarowało, że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła więcej niż 100% w 2023 roku vs w roku 2022.

O tym że w roku 2023 sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła w porównaniu z rokiem 2022 od 1% do 25% donosi 27% ankietowanych.

Kolejna grupa – 16% ankietowanych, wskazała że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła w porównaniu z 2022 rokiem od 25% do 50%.

Mniejsze grupy – 5,6% ankietowanych, wskazały że sprzedaż wzrosła od 75% do 100%, oraz od 50% do 75%.

Jak agenci odpowiadali w latach poprzednich

Analizując wyniki w porównaniu z poprzednimi latami, spadła liczba agentów, deklarujących spadki sprzedaży ubezpieczeń na życie.

Wzrosły natomiast grupy agentów, którzy deklarowali w ankiecie że ich sprzedaż ubezpieczeń na życie wzrosła rok do roku.

Co o sprzedaży ubezpieczeń na życie w 2023 mówią agenci



Aby lepiej zrozumieć co stoi za wynikami, poprosiliśmy agentów również o dwa krótki komentarz do wyników. Oto wybrane z nich:

Jakub Matwiejew:

“Położyliśmy większy nacisk na uświadamianie klientom potrzeb – zabezpieczenia bliskich, sukcesji majątku, zabezpieczenia kredytów BK2%”

Maciej Dryjak:

“Moich klientów nie stać na nie posiadanie polisy”

Łukasz Głęboczyk

“Póki co jest jeszcze zbyt niska świadomość ubezpieczeń na życie. Ludzie muszą dojrzeć do tego.”

Marcin Kłodnicki

“Klient musi rozumieć po co mu ubezpieczenie. Opisywanie tego jako zabezpieczenie rodziny jest dość mgliste i niezrozumiałe. Jeśli wskaże mu się ryzyka sukcesyjne w majątku prywatnym i firmowym oraz wyliczy możliwą kwotę obciążającą bliskich rozumie sens polisy na życie.”

Sebastian Radek

“Główną moją myślą jest fakt, iż mimo rosnącej świadomości ubezpieczeniowej w Polsce niestety w dalszym ciągu jesteśmy na bardzo niskim poziomie. Wg. moich statystyk na 10 klientów z którymi rozmawiam zaledwie jeden mniej więcej zna zakres lub jaką płaci składkę bo wystąpiło u niego zdarzenie ubezpieczeniowe i zainteresował się polisą. W większości przypadków klient wie ile płaci lub nie wie zupełnie nic… Najczęściej ta sytuacja występuje przy grupowych ubezpieczeniach na życie, gdzie w większości agenci nie robią spotkań z pracownikami lub w ogóle nie kontaktują się z nimi w żaden sposób po zawarciu polisy (mail, telefon). I właśnie w ten sposób przeciętny Kowalski przystępuje do ubezpieczenia, lecz warunków nie zna, a sam ich w większości przypadków nie zrozumie.

Podsumowując, w dalszym ciągu polski rynek ubezpieczeń na życie ma sporo tortu do podzielenia i zagospodarowania w odpowiedni sposób.”

Ksenia Małek

“Myślę, że klienci są coraz bardziej świadomi, jednak spora część ludzi nadal nie rozumie, że ubezpieczenie na życie i zdrowie kupujemy wiekiem i stanem zdrowia, wtedy kiedy go nie potrzebujemy, po to aby zadziałało w najtrudniejszym momencie życia. Dobrze mieć zdolność ubezpieczeniową tak samo jak zdolność kredytową.“

Marcin Wasiak

“Ubezpieczenie na życie w 2023 roku były tak samo ważne, jak ważne są w 2024 roku i będą ważne w 2025 roku, bo pozwalają mieć poczucie bezpieczeństwa finansowego na wypadek najpoważniejszych zdarzeń losowych.”

Monika Zmudziejewska

“My agenci ubezpieczeniowi jesteśmy odpowiedzialni za budowanie świadomości wśród potencjalnych klientów. Mamy co robić i jest jeszcze dużo do zrobienia w tej kwestii.”

Dariusz Chałupa

“Rok 2023 ukazał, że klienci poszukują nie tylko ochrony na wypadek śmierci, ale także rozwiązań ubezpieczeniowych oferujących wsparcie w przypadku ciężkich chorób i niezdolności do pracy.”

Materiał przygotowany przez Ubezpieczeniapoludzku.pl