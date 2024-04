Płacisz rachunki za prąd? O tym musisz wiedzieć!

Najważniejszą pozycją na rachunku za prąd jest oczywiście kwota do zapłaty. Jej wysokość zależy od wielu czynników i wbrew pozorom nie tylko od kosztu faktycznie zużytej energii. W praktyce każdy odbiorca zobowiązany jest do uiszczenia kilku różnych rodzajów opłat za sprzedaż i dystrybucję prądu, a – w zależności od rodzaju umowy – mogą być one naliczane w odmienny sposób. Wydaje się skomplikowane? Sprawdź, co musisz wiedzieć, aby prawidłowo odczytać rachunek za prąd!

Jeden czy dwa rachunki za prąd? Otrzymujesz dwa rachunki za energię elektryczną? Takie sytuacje wcale nie należą do rzadkości, zwłaszcza po zmianie miejsca zamieszkania i podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą prądu. Dzieje się tak dlatego, że sprzedaż prądu i jego dystrybucja są rozdzielone i nierzadko świadczone przez dwie różne firmy. Na czym polega różnica między nimi? Firma zajmująca się dystrybucją energii (czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego, nazywany też dostawcą prądu) odpowiada za jej przesył i dostarczenie do odbiorcy – w tym przypadku Twojego domu. Jego zadaniem jest zbudowanie odpowiedniej infrastruktury energetycznej, utrzymanie jej w dobrym stanie i modernizacja, tak aby przesył prądu odbywał się bez przeszkód. I za to też nalicza opłaty – w rzeczywistości ponosisz koszty za korzystanie z jego zasobów technicznych. Z kolei sprzedawca prądu – jak sama nazwa wskazuje – sprzedaje Ci jednostki energii i rozlicza za ich zużycie w konkretnym okresie. Sam przeważnie nie posiada odpowiedniej infrastruktury, aby doprowadzić prąd do Twojego domu, i musi polegać na zapleczu OSD. Może się zdarzyć, że sprzedawcą i dostawcą prądu jest jedna firma. W takiej sytuacji wszystkie opłaty znajdą się na jednym rachunku. Stanie się tak również wtedy, gdy zdecydujesz się na tzw. umowę kompleksową. Zawierasz ją z wybranym sprzedawcą, a ten na podstawie porozumienia z dostawcą energii, odprowadza mu należne opłaty dystrybucyjne. Jeśli zatem chcesz uprościć kwestię rachunków i opłacać tylko jedną fakturę, zdecyduj się na umowę kompleksową. W ten sposób będzie Ci łatwiej kontrolować miesięczne wydatki. Jak czytać rachunek za prąd? Opłaty należne sprzedawcy i dostawcy prądu Opłaty należne sprzedawcy i dostawcy prądu są widocznie rozdzielone na fakturze – znajdziesz je pod pozycjami: rozliczenie sprzedaży energii oraz opłaty za dystrybucję energii. Nietrudno więc sprawdzić, kto pobiera konkretne należności. Ich nazwy nierzadko brzmią jednak enigmatycznie i trudno rozszyfrować, z czego dokładnie wynikają. Jeśli chodzi o opłaty za sprzedaż energii, w ich skład wchodzą przeważnie dwa rodzaje opłat: handlowa oraz za energię czynną. Pierwsza z nich pokrywa koszty obsługi klienta – rozliczenia zużycia prądu, wystawienia faktury itp. Jej wysokość jest różna w zależności od cennika konkretnego sprzedawcy, ale też długości okresu rozliczeniowego. Natomiast opłata za energię czynną określa ilość zużytej energii i przelicza koszty według ceny za jednostkę (1 kWh). Liczniejsze i bardziej skomplikowane są opłaty dystrybucyjne. Wśród nich sporą część stanowią opłaty zmienne, które zależą od ilości zużytej przez Ciebie energii. Są to: opłata jakościowa – jest to koszt, który ponosisz w związku z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową sieci energetycznej;

– jest to koszt, który ponosisz w związku z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową sieci energetycznej; opłata sieciowa zmienna – nalicza się ją za przesył energii i zależy od stanu technicznego sieci energetycznej, a także odległości Twojego domu od stacji dystrybucyjnej prądu;

– nalicza się ją za przesył energii i zależy od stanu technicznego sieci energetycznej, a także odległości Twojego domu od stacji dystrybucyjnej prądu; opłata OZE – środki otrzymane tą drogą przeznaczone są na rozwój odnawialnych źródeł energii;

– środki otrzymane tą drogą przeznaczone są na rozwój odnawialnych źródeł energii; opłata kogeneracyjna – to kolejna opłata celowa, która w tym przypadku przeznaczona jest na rozwój ekologicznej technologii umożliwiającej jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej;

– to kolejna opłata celowa, która w tym przypadku przeznaczona jest na rozwój ekologicznej technologii umożliwiającej jednoczesną produkcję energii elektrycznej i cieplnej; opłata mocowa – zależy od średniego zużycia energii w ciągu roku, a jej stawki ustalane są co roku; opłata ta przeznaczona jest na stworzenie i utrzymanie rezerw prądu, które zapewnią stabilność dostaw w razie kryzysu energetycznego. Na fakturze za prąd znajdziesz również opłaty stałe, których wysokość ustalana jest według indywidualnego cennika dostawcy prądu lub odgórnie na poziomie krajowym. Ten rodzaj kosztów obejmuje: opłatę sieciową stałą – nalicza się ją za korzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, a jej wysokość zależy m.in. od rodzaju taryfy prądu, z której korzystasz;

– nalicza się ją za korzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, a jej wysokość zależy m.in. od rodzaju taryfy prądu, z której korzystasz; opłatę przejściową – w założeniu jest to rekompensata dla elektrowni za straty związane z likwidacją kontraktów długoterminowych; ma obowiązywać do 2027 roku;

– w założeniu jest to rekompensata dla elektrowni za straty związane z likwidacją kontraktów długoterminowych; ma obowiązywać do 2027 roku; opłatę abonamentową – dystrybutor energii nalicza ją za obsługę dostaw prądu, m.in. odczyt i kontrolę licznika. Jak widać, opłaty stałe, na które nie ma wpływu ilość zużytej energii, nie są zbyt liczne. W większości stanowią też niewielki ułamek całego rachunku za prąd. Przykładowo opłata abonamentowa z reguły wynosi kilkadziesiąt groszy miesięcznie, podobnie jak opłata przejściowa. Oznacza to, że masz realny wpływ na wysokość rachunku za prąd.