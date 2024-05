Rośnie zainteresowanie pracownikami z Kolumbii w leasingu pracowniczym w Polsce

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników, staje się popularnym rozwiązaniem, które pozwala firmom na elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynkowe. Pracownicy z Kolumbii stanowią dużą wartość w ramach tego modelu zatrudnienia, co tłumaczy rosnące zainteresowanie tymi usługami w Polsce.

W ostatnim czasie coraz więcej agencji pracy w Polsce oferuje pracowników z Kolumbii w ramach leasingu pracowniczego. Jak zauważa Monika Rutkowska, sales manager z Worksol Group, „każdy trzeci klient już pyta się o pracowników z Kolumbii”. Z kolei prezes Worksol Group, Michał Solecki, podkreśla, że kluczowym aspektem jest koordynacja pracowników, co nie każda agencja oferuje na odpowiednim poziomie.

„Na dzień dzisiejszy wyzwaniem nie jest samo ściągnięcie hiszpańskojęzycznych pracowników do Polski, ponieważ wiele agencji jest w stanie to zrobić, zwłaszcza że Kolumbijczycy mają ruch bezwizowy i mogą szybko przybyć do Polski. Głównym wyzwaniem jest jednak ich skuteczna koordynacja. Pracownicy hiszpańskojęzyczni często nie mówią w ogóle po angielsku, co stwarza trudności w komunikacji zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Muszą oni zrozumieć swoje obowiązki jako pracownicy, a także mają wiele pytań dotyczących życia i pobytu w Polsce”, dzieli się doświadczeniem prezes Worksolu.

Michał Solecki podkreśla, że Worksol Group posiada specjalnych koordynatorów dedykowanych do tego zadania. Przykładem jest pani Magdalena Marusiak z biura Worksol we Wrocławiu, która ma praktyczne doświadczenie w języku hiszpańskim, ponieważ mieszkała w Hiszpanii przez 11 lat. Natomiast inna koordynatorka firmy, p. Judyta z biura Worksol w Kępnie, ukończyła studia filologiczne w zakresie języka hiszpańskiego.

Pan Solecki zaznacza również, że Worksol był pierwszą firmą w Polsce, która rozpoczęła rekrutację pracowników z Kolumbii i wypracowała skuteczny system, korzystny zarówno dla pracownika, jak i klienta. Jego zdaniem, inne agencje często wprowadzają do zakładów pracy dużą liczbę pracowników z Kolumbii bez zapewnienia odpowiedniej opieki, a w najlepszym przypadku komunikują się z nimi za pomocą internetowych translatorów, co jest niewystarczające i często niedopuszczalne. „Tak po prostu nie powinno być”, uważa prezes Worksol Group.

Worksol zawsze kładł szczególny nacisk na zrozumienie mentalności pracownika. To podejście psychologiczne skutkuje niską rotacją oraz zadowoleniem zarówno pracowników, jak i klientów. Firma pracuje w branży HR od 2009 roku i za czas swojej obecności na rynku miała do czynienia z różnymi narodowościami. Każda jest w czymś specyficzna, każda w czymś się różni. Na przykład, Indonezyjczycy potrzebują specyficznych warunków zamieszkania, Ukraińcy mają wysokie wymagania do miejsca i warunków pracy, a pracownicy z Filipin są chętnie wybierani przez pracodawców dzięki świetnej znajomości języka angielskiego. Mając na myśli mentalność, Worksol Group uważa, że najlepiej zrekrutować np. pracownika z Kolumbii może jego rodak, czyli Kolumbijczyk.

Właśnie dlatego Worksol Group posiada hiszpańskojęzycznych rekruterów, przeważnie pochodzących z Kolumbii. Rekruterka Katherine Ortiz pracuje w biurze Worksol w Dubaju, skutecznie rekrutuje spawaczy i pracowników dla branży meblarskiej. Diego Largo, Ekwadorczyk, pracuje rekruterem pracowników hiszpańskojęzycznych w biurze Worksol w Katowicach. Gustavo Soto pracuje w biurze Worksol w Warszawie i jest jednocześnie kierownikiem biura Worksol w Bogocie, stolicy Kolumbii. Odpowiada głównie za rekrutację spawaczy i monterów z Kolumbii. Z reguły w kolumbijskim biurze Worksol pracuje, np. rekruterka pani Carolina która rekrutuje przeważnie kobiet z Kolumbii do prac w różnych branżach polskiej gospodarki.

Worksol posiada nie tylko własne biuro w Kolumbii. Firma otworzyła również własne centrum testowe dla spawaczy w Bogocie. Umiejętności tych wykwalifikowanych specjalistów są sprawdzane jeszcze przed ich przyjazdem do Polski. Wśród klientów Worksol w Polsce są renomowane stocznie, zakłady produkcji transportu kolejowego, producenci konstrukcji stalowych, a nawet giganci naftowi. Worksol nie może sobie pozwolić na zapewnienie swoim klientom nieodpowiedniego personelu, dlatego z wyprzedzeniem dba o jakość swoich usług.

Jeśli Twoja firma rozwija się i poszukuje nowych rąk do pracy, pracownicy z Kolumbii mogą być obecnie najlepszym wyborem. W przeciwieństwie do pracowników z Azji, mają oni ruch bezwizowy i mogą szybko przybyć do Polski i rozpocząć pracę. Kolumbia słynie z wysoko wykwalifikowanych pracowników w każdej dziedzinie, co oznacza, że specjaliści z każdej branży przyjeżdżają do Polski. Kolumbijczycy to ludzie bardzo otwarci i pozytywnie nastawieni, mają dużo energii i zapału do pracy. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z Worksol za pośrednictwem naszej strony internetowej lub bezpośrednio z naszym sprzedawcą usług HR p. Moniką Rutkowską tel. 606 781 450 lub mailowo mrutkowska@worksol.pl.

Materiał przygotowany przez Worksol Group