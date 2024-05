Jak wybrać odpowiedni rozmiar kołdry?

Zbyt duża kołdra wystaje poza obręb łóżka, przez co szybciej się brudzi i pogarsza estetykę przestrzeni. Za krótka z kolei nie spełnia swojej funkcji, szczególnie jeśli mają pod nią spać dwie osoby. Jak widać, wybór dobrego rozmiaru kołdry nie jest taki oczywisty. Przygotowaliśmy poradnik, w którym wskazujemy, czym się kierować podczas wyboru odpowiedniej kołdry. Podpowiadamy również, jaki rodzaj kołdry jest warty uwagi podczas przeglądania poszczególnych propozycji zakupowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą treścią artykułu.

Jaki rozmiar kołdry najlepiej wybrać?

Pierwszym krokiem przy wyborze kołdry powinno być precyzyjne określenie jej rozmiaru. Najczęściej dobieramy jej wielkość do rozmiaru łóżka, nie zaś odwrotnie. Wyjątkiem będzie oczywiście sytuacja, w której jakiś produkt nam się szczególnie spodobał, a i tak stoimy przed koniecznością zakupy nowej wersalki, łóżka czy kanapy. Tak czy inaczej, rozmiar kołdry powinien zostać ściśle dopasowany do wymiarów łóżka. Wiele osób bierze pod uwagę standardowe wymiary, takie jak puchowa kołdra 180x200 czy 200x200 marki Ludwika. Warto również zastanowić się nad innymi rozmiarami, szczególnie jeśli chcemy mieć bardzo dużą swobodę w przykrywaniu się nią podczas spania. Osoby o wyższym wzroście mogą czuć się bardziej komfortowo pod większym egzemplarzem, jakim jest np. kołdra 200x220, która zapewni odpowiedni komfort przykrycia. W przypadku łóżek o nietypowych wymiarach, takich jak 200x230, warto zainwestować w kołdrę dopasowaną do konkretnych potrzeb. Mimo wszystko nawet w przypadku niestandardowych mebli do spania, najlepiej wybrać nieco większą kołdrę, niż zdecydować się na za krótki produkt. Rozmiar ma duże znaczenie, ale nie zawsze jest ono kluczowe. Pozostałe kryteria doboru są równie istotne – szczególnie jeśli wybieramy produkt w ciemno, bez wcześniejszego rekonesansu. Co jeszcze warto wiedzieć o rozsądnych zakupach kołder?

Czym jeszcze się kierować podczas wyboru kołdry?

Oprócz rozmiaru warto zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest kołdra. Wysokiej jakości tekstylia oraz jakościowy wkład, np. sporządzony z puchu naturalnego, zdecydowanie wpływa na komfort użytkownika. Dzięki takim właściwościom sen staje się pełniejszy – osoba przykrywająca się miękką, naturalną kołdrą jest w stanie efektywniej się wyspać. Przykładem takich kołder są uniwersalne produkty marki Ludwika, których duża część posiada hipoalergiczne właściwości, a także możliwość stosowania przez cały rok. Przed zakupem warto zatem zwrócić uwagę na skład kołdry oraz sposób jej produkcji. Dobrym pomysłem jest wybranie produktów pochodzących z rodzimego, polskiego rynku. W ten sposób nie tylko wspieramy lokalnych przedsiębiorców, ale również zyskujemy produkt, który został wyprodukowany w sprawdzonym miejscu (nie zaś sprowadzony z zagranicy). Warto również sprawdzić, czy kołdra posiada odpowiednią grubość, stopień wypełnienia, a także odpowiedni wzór, który odpowiednio skomponuje się z wystrojem danego pomieszczenia.

Materiał przygotowany przez Pościel To