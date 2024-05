Jak zaktualizować system iOS? Pomożemy Ci!

Aktualizacja systemu iOS może wydawać się zniechęcająca, ale mamy to dla Ciebie. Po pierwsze, przeprowadzimy Cię przez niezbędne przygotowania, takie jak wykonanie kopii zapasowej i upewnienie się, że urządzenie jest naładowane. Następnie krok po kroku opowiemy Ci, jak uzyskać dostęp do sekcji ’Aktualizacja oprogramowania’ i czego się spodziewać podczas instalacji. Nie martw się - to prostsze, niż się wydaje. Ponadto, przedstawimy Ci kilka ekscytujących nowych funkcji w iOS 17 i omówimy dlaczego regularne aktualizacje systemu są kluczowe dla wydajności i bezpieczeństwa. Gotowy, aby sprawić, że Twój iPhone będzie działał płynniej?

Przygotowanie do aktualizacji systemu iOS

Przed aktualizacją systemu iOS upewnijmy się, że nasze urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone i ma wystarczającą ilość energii w baterii. Te przygotowawcze kroki są kluczowe, aby uniknąć utraty danych i przerw podczas procesu aktualizacji.

Najpierw zróbmy kopię zapasową urządzenia przy użyciu iCloud lub iTunes. Dla iCloud musimy połączyć się z Wi-Fi, przejść do Ustawienia > iCloud > Kopie iCloud i nacisnąć “Wykonaj kopię zapasową teraz”. Jeśli wolisz iTunes, należy podłączyć urządzenie do komputera, otworzyć iTunes i wybrać “Wykonaj kopię zapasową teraz” w zakładce Podsumowanie.

Następnie sprawdźmy, czy nasze urządzenie ma co najmniej 50% naładowanej baterii lub, co lepsze, trzymajmy je podłączone do ładowarki przez całą aktualizację. Niski poziom baterii może zatrzymać proces aktualizacji, co może prowadzić do potencjalnych problemów.

Na koniec zwolnijmy trochę miejsca na dysku. Aktualizacje iOS zazwyczaj wymagają znacznej ilości wolnego miejsca. Możemy sprawdzić dostępną przestrzeń na urządzeniu, przechodząc do Ustawienia > Ogólne > Pojemność iPhone’a i usuwając niepotrzebne aplikacje, zdjęcia lub pliki.

Aktualizacja systemu iOS

Zacznijmy proces aktualizacji iOS, przechodząc do Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania i sprawdzając dostępność jakichkolwiek aktualizacji. Jeśli aktualizacja jest dostępna, powinniśmy najpierw przeczytać notatki o wydaniu, aby zrozumieć jakie zmiany lub ulepszenia są w niej zawarte. Zapewnia to, że jesteśmy w pełni poinformowani o tym, co instalujemy na naszym urządzeniu.

Po zapoznaniu się z notatkami, dotknij opcji ’Pobierz i zainstaluj'. Jeśli zostaniemy poproszeni, wprowadźmy kod dostępu do naszego urządzenia, aby kontynuować. Ważne jest, aby upewnić się, że nasze urządzenie jest podłączone do stabilnej sieci Wi-Fi i ma wystarczająco dużo energii w baterii—przynajmniej 50%—lub jest podłączone do źródła zasilania. Zapobiega to ewentualnym przerwaniom, które mogłyby potencjalnie spowodować problemy. Gdy takie się pojawią warto skorzystać z usług sprawdzonego serwisu iPhone.

Podczas pobierania nasze urządzenie może zwolnić lub tymczasowo nie reagować. Jest to normalne, ponieważ plik aktualizacji może być dość duży i wymaga znacznej mocy obliczeniowej.

Po zakończeniu pobierania, instalacja rozpocznie się automatycznie. Nasze urządzenie będzie się restartować kilka razy podczas tej fazy, więc cierpliwość jest kluczowa.

Po zakończeniu instalacji, nasze urządzenie uruchomi się z najnowszą wersją iOS. Następnie zostaniemy poproszeni o ukończenie kilku kroków konfiguracyjnych, takich jak wprowadzenie hasła naszego Apple ID. Postępowanie zgodnie z tymi krokami zapewnia, że nasze urządzenie działa płynnie i bezpiecznie z najnowszymi funkcjami i ulepszeniami.

Problemy z aktualizacją systemu iPhone

Mimo wielu korzyści regularnych aktualizacji iOS, czasami możemy napotkać problemy, które sprawiają, że proces staje się frustrujący. Jednym z częstych problemów jest niewystarczająca ilość miejsca na dysku. Przed rozpoczęciem aktualizacji powinniśmy upewnić się, że nasze urządzenie ma wystarczającą ilość wolnego miejsca, usuwając zbędne aplikacje, zdjęcia lub pliki.

Innym problemem, z którym możemy się spotkać, jest słabe połączenie Wi-Fi. Aktualizacje iOS wymagają stabilnej i solidnej sieci, dlatego ważne jest połączenie się z wiarygodnym źródłem Wi-Fi.

Czasami możemy zobaczyć komunikat o błędzie, informujący, że aktualizacja nie mogła zostać zainstalowana. Może to być spowodowane przeładowaniem serwera; spróbowanie ponownie po jakimś czasie często rozwiązuje ten problem. Ponowne uruchomienie naszego urządzenia może również usunąć tymczasowe usterki, które mogą utrudniać proces aktualizacji.

Na koniec zawsze powinniśmy upewnić się, że nasze urządzenie jest zabezpieczone kopią zapasową przed aktualizacją.

Materiał przygotowany przez AppleFix