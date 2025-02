8 niedziel na zakupy w 2025 – zaplanuj je z głową

Aż 87% Polaków deklaruje, że zakaz handlu w niedziele nie wpłynął na ich wydatki, ale bez wątpienia zmienił podejście do planowania zakupów.

W 2025 roku czeka nas osiem niedziel handlowych, z czego aż trzy w grudniu. Jak mądrze zaplanować zakupy, by nie tracić cennego czasu w kolejkach i nie dać się złapać w pułapkę nieprzemyślanych wydatków? Praktyczne porady znajdziesz poniżej.

Kalendarz niedziel handlowych w 2025

Pierwszą niedzielą handlową w 2025 roku, kiedy sklepy otworzyły swoje drzwi dla klientów, był 26 stycznia. Kolejne okazje do weekendowych zakupów w ostatni dzień tygodnia przypadają dopiero w kwietniu, a następne niemal dwa miesiące później. W 2025 roku sklepy będą otwarte w następujące niedziele:

26 stycznia,

13 kwietnia,

27 kwietnia,

29 czerwca,

31 sierpnia,

7 grudnia,

14 grudnia,

21 grudnia.

Dodatkowa niedziela handlowa w grudniu to efekt nowych przepisów, które ustanawiają Wigilię dniem wolnym od pracy. Taki układ powoduje, że aż do grudnia czeka nas zaledwie pięć niedziel, kiedy to sklepy będą otwarte. Już teraz poznaj skuteczne strategie planowania zakupów i przygotuj się na okresy, w których wszystkie świąteczne dni będą niehandlowe.

Jak mądrze wykorzystać handlowe niedziele?

Oprócz wiedzy o tym, kiedy jest niedziela handlowa, warto też mieć rozeznanie o godzinach otwarcia punktów. Zakupy w te dni wymagają dobrego planu. Sklepy są zazwyczaj czynne krócej niż w dni powszednie – najczęściej w godzinach 8:00-20:00 lub 9:00–19:00. Wyjątkiem jest okres przedświąteczny w grudniu, kiedy sieci wydłużają godziny otwarcia – na przykład od 6:00 do 22:00

Pamiętaj, że w niektórych sieciach można liczyć na jednodniowe akcje promocyjne zaplanowane właśnie na handlowe weekendy. Szczególnie korzystne mogą być oferty na produkty świeże oraz te z krótkim terminem przydatności do spożycia. Przykładowo w niedziele handlowe specjalne promocje i okazje cenowe można znaleźć w sklepach ALDI – szczegóły sprawdzisz tutaj: https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/niedziele-handlowe-2025.html.

Praktyczne wskazówki udanych zakupów

Wiesz już, kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa, poznaj więc kilka trików, jak sprawić, by zakupy były udane.

Sprawdzaj gazetki promocyjne, które są dostępne zarówno w wersji papierowej w sklepach, jak i w formie elektronicznej na stronie internetowej i w aplikacjach. Przygotuj listę zakupów wcześniej, bazując na aktualnych promocjach. Wybieraj produkty z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Śledź zwłaszcza te promocje, które obowiązują już od pierwszej sztuki, bez konieczności kupowania większej ilości produktów. Zwrócić uwagę na rozłożenie niedziel handlowych w kalendarzu – między niektórymi jest dość długa przerwa. Tak jest na przykład między styczniem a kwietniem, kiedy każdego ostatniego dnia tygodnia obowiązywać będzie zakaz handlu. Dlatego planuj większe zakupy z wyprzedzeniem, szczególnie przed świętami czy początkiem roku szkolnego. Wybieraj sklepy, które mają przemyślany układ i przestronne alejki i umożliwiają intuicyjne, sprawne kompletowanie potrzebnych produktów. Dzięki temu niedzielne zakupy będą spokojne i komfortowe.

Materiał przygotowany przez ALDI