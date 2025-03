Kosmetyki i dieta dla pięknej skóry twarzy wiosną

Kosmetyki stosowane zimą mogą nie sprawdzić się wiosną, dlatego dobrze jest dostosować swoją rutynę pielęgnacyjną do zmieniających się warunków. Na jakie kosmetyki warto postawić wiosną? Co warto wprowadzić do diety wiosną?

Wiosenne oczyszczanie cery

Olejki i kremowe preparaty wymieńmy na lekkie i wygodne w użyciu produkty – czyli pianki i żele myjące. Dzięki swojej konsystencji nie będą obciążać cery, a jednocześnie sprawnie usuną z niej makijaż i zanieczyszczenia. Najlepsze kosmetyki na wiosnę, to takie, które mają prosty i naturalny skład. Przykładowo, pantenol, aloes czy rumianek wykazują działanie kojące i nawilżające. Dobrze oczyszczona skóra skuteczniej wchłania nakładane na nią produkty.

Co wybrać na wiosnę - tonik czy hydrolat?

Tonik pomaga przywrócić skórze jej naturalne pH, a jednocześnie przygotowuje ją do dalszej pielęgnacji. Można go zaaplikować za pomocą wacika lub bezpośrednio dłońmi na twarz. Wybierając tonik, zwróćmy uwagę, na jego skład – dobrze, aby nie zawierał alkoholu. Do nawilżających składników produktu między innymi zaliczamy kwas hialuronowy czy ceramidy. Alternatywą dla toniku są hydrolaty z ekstraktami roślinnymi, które można użyć nie tylko na skórę, ale również i na włosy.

Jakie serum zastosować na wiosnę?

Jeśli nasza skóra po zimie wygląda na suchą i zmęczoną, wybierzmy serum z witaminą C. Dzięki swoim właściwościom rozjaśni cerę, ochroni ją przed wolnymi rodnikami, a także wesprze syntezę kolagenu. A co za tym idzie, skóra będzie wyglądać zdrowiej i młodziej. Warto również zwrócić uwagę na kwas hialuronowy, który nawilża skórę. Kolejnym godnym uwagi składnikiem jest niacynamid (inaczej witamina B3), ponieważ reguluje ilość wydzielanego sebum, co jest istotne dla skóry mieszanej i tłustej. A dodatkowo zmniejsza widoczność zaskórników i porów. Badania kliniczne wykazały skuteczność stosowania środków z niacynamidem w rozjaśnianiu hiperpigmentacji skóry. W praktyce niacynamid głównie jest stosowany na przebarwienia pozapalne i związane z trądzikiem. W przypadku melasmy czy przebarwień posłonecznych skuteczniejszy może okazać się kwas azelainowy, retinoidy czy witamina C.

Lekkie nawilżenie na wiosnę - na co zwrócić uwagę?

Profesor Bogdan Kędzia z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podkreślał, że nawilżanie skóry jest zjawiskiem złożonym z wielu mechanizmów. Bierze w nim udział zarówno naskórek, jak i skóra właściwa. Duży wpływ ma na nie kondycja płaszcza wodno-lipidowego oraz nawilżanie. Lekkie kremy nawilżające idealnie sprawdzą się w cieplejsze dni. W przeciwieństwie do ich ciężkich i tłustych odpowiedników szybko się wchłaniają. Zwróćmy uwagę na ich skład, w tym na substancje czynne. Przykładowo, peptydy ujędrniają skórę, uelastyczniają ją i wpływają na syntezę kolagenu. Natomiast alantoina zmiękcza i wygładza skórę, a także działa przeciwutleniająco. Z kolei skwalan odżywia i regeneruje dojrzałą skórę. Odpowiednio dobrany krem ożywi cerę, a przy tym nie pozostawi tłustego filmu oraz nie zablokuje porów.

Wiosenna ochrona przeciwsłoneczna

Podstawą pielęgnacji wiosennej powinny być produkty chroniące skórę przed promieniami UV. Nie pomijajmy tego kroku, ostatnim krokiem dziennej pielęgnacji powinno być zastosowanie produktów z filtrem od 30 do 50 SPF. Im wrażliwsza skóra i dłuższa ekspozycja na słońce, tym filtr powinien być wyższy.

Typy filtrów przeciwsłonecznych

Wyróżniamy 2 rodzaje filtrów przeciwsłonecznych:

- chemiczny (organiczny) – wnika w powierzchniowe warstwy naskórka i tworzy na jej powierzchni film ochronny. Dodatkowo pochłania energię promieniowania. Wykazuje większą skuteczność w stosunku do promieniowania UVB niż UVA. Najpopularniejsze filtry chemiczne w kosmetykach to na przykład: avobenzone, octocrylene, oxybenzone i homosalate.

- fizyczny (mineralny) – w przeciwieństwie do chemicznego nie wnika w powierzchnię skóry, tylko odbija i rozprasza promieniowanie UVA i UVB. Tego typu kosmetyk może pozostawić na skórze biały nalot i zabrudzić ubranie. Najpopularniejszymi składnikami aktywnymi filtrów fizycznych są: tlenek cynku, dwutlenek tytanu oraz tlenek żelaza.

Pamiętajmy, aby wklepać tego typu produkt 20 minut przed wyjściem z domu. Dla pełnego efektu aplikację należy powtarzać co 2 lub 3 godziny.

Co jeść, aby mieć piękną cerę?

Efektywne dbanie o siebie obejmuje działania zarówno od środka, jak i od zewnątrz. Stosowanie pielęgnacji powinno być wsparte zdrową dietą.

Antyoksydanty - naturalna ochrona skóry

Włączmy do swojego jadłospisu produkty bogate w antyoksydanty, które zwalczają wolne rodniki. Zaliczamy do nich między innymi: cytrusy, porzeczki, owoce jagodowe, szpinak, paprykę, brokuły, kapustę, kakao czy miód.

Kwasy omega-3 - nawilżenie i elastyczność skóry

Z kolei kwasy omega-3 wspomagają nawilżenie skóry i mogą redukować oznaki przedwczesnego starzenia. Znajdziemy je między innymi w: tłustych rybach i owocach morza, a także w nasionach i orzechach, siemieniu lnianym oraz w oliwie extra virgin.

Jakie witaminy wspierają zdrową cerę?

Witamina A wpływa głównie na regenerację skóry, reguluje produkcję sebum i działa przeciwzmarszczkowo. Jej źródłem w pożywieniu są przykładowo: masło, marchewka, jarmuż, groszek, sałata czy morele.

Należy też wspomnieć o witaminie E, która między innymi reguluje wydzielanie sebum oraz zapobiega utracie wody z naskórka. W związku, z czym zalecamy spożywanie jajek, płatków owsianych, kaszy gryczanej i jęczmiennej, kapusty czerwonej i innych warzyw bogatych w witaminę E.

Kolagen - jak wspierać jego produkcję?

Kolagen odpowiada za jędrność skóry, ale jego naturalna produkcja spada wraz z wiekiem. Warto wspierać ją dietą bogatą w witaminę C, cynk i miedź. Jego źródłem w diecie może być długo gotowany rosół, galaretki mięsne i rybne, kurze łapki oraz golonka. Wymienione składniki możemy dostarczyć organizmowi wraz z pożywieniem lub przy pomocy suplementacji. Natomiast najlepiej przyswajalną formą jest kolagen hydrolizowany – warto zwrócić na to uwagę, czytając etykiety suplementów.

Jak picie wody wpływa na cerę?

Dzięki odpowiedniemu nawodnieniu nasza skóra jest jędrna i promienna. Jak nawilżyć skórę od wewnątrz? Zacznijmy od wypijania w ciągu dnia około 2 litrów płynów – najlepiej wody. Doskonale też sprawdzą się do tego celu napary z pokrzywy lub rumianku oraz zielona herbata. Samo stosowanie nawilżających kosmetyków może okazać się niewystarczające dla naszej skóry, jeśli będziemy za mało pić wody.

