Jakie zioła na odchudzanie? Spalacze tłuszczu i rośliny hamujące apetyt

Ponad połowa dorosłych Polaków zmaga się z nadmierną masą ciała. Nadwaga nie jest wyłącznie problemem estetycznym, ale może również prowadzić do wielu chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie.

Stąd utrzymanie prawidłowej wagi ciała jest ważne i co więcej – zdrowe. Zróżnicowana dieta bazująca na deficycie kalorycznym stanowi podstawę odchudzania. W układaniu codziennego jadłospisu warto uwzględnić naturalne zioła, które mogą być pomocne w utracie nadmiarowych kilogramów. Które rośliny zyskały tytuł „spalaczy tłuszczu”? Jakie zioła będą hamować nadmierny apetyt? Jak długo stosować takie preparaty, aby zauważyć efekt?

Które zioła na odchudzanie spalają tłuszcz?

Pierwszą grupą roślin na odchudzanie są spalacze tłuszczu (fat burnery). Wchodzą one w skład licznych suplementów diety wspierających redukcję masy ciała. Swoją nazwę zawdzięczają metodzie działania – przyczyniają się bowiem do utraty tkanki tłuszczowej. Jaki jest ich mechanizm działania? Fat burnery zwiększają temperaturę naszego ciała, co sprzyja spalaniu tłuszczu zmagazynowanego w tkankach. Oprócz tego spalacze tłuszczu hamują proces powstawania lipidów w naszym organizmie i pobudzają ich rozpad.

Do fat burnerów zaliczymy takie rośliny i składniki naturalne jak:

kofeina – pozyskiwana z ziaren kawy, liści yerba mate, zielonej herbaty czy guarany,

– pozyskiwana z ziaren kawy, liści yerba mate, zielonej herbaty czy guarany, kapsaicyna – substancja naturalnie występująca w pieprzu cayenne, papryczkach chilli i innych roślinach o ostrym smaku,,

– substancja naturalnie występująca w pieprzu cayenne, papryczkach chilli i innych roślinach o ostrym smaku,, johimbina – obecna w korze drzewa johimba lekarska,

– obecna w korze drzewa johimba lekarska, korzeń imbiru.

Zioła na zmniejszenie apetytu przy odchudzaniu

Oprócz spalaczy tłuszczu natura oferuje również rośliny łagodnie obniżające apetyt. Jest to działanie szczególnie korzystne przy odchudzaniu, kiedy nadmierna chęć na słodkie i słone przekąski utrudnia redukcję wagi. Hamowanie apetytu najczęściej odbywa się poprzez zwiększenie uczucia sytości. Taki efekt można osiągnąć, uzupełniając dietę o rośliny bogate w błonnik. Przyjmowany z pożywieniem błonnik pęcznieje w przewodzie pokarmowym, co ma podwójne korzystne działanie – daje uczucie sytości oraz spowalnia wchłanianie tłuszczów i cukrów. Dobre źródła tego składnika to len zwyczajny (siemię lniane), babka płesznik i babka jajowatą. Czysty, wyizolowany z roślin błonnik, który w postaci proszku można dodać do posiłków, oferuje apteka internetowa.

Miłośnicy zdrowia z natury powinni zwrócić uwagę także na morwę białą. Jest to roślina znana z dobroczynnego wpływu na organizm. Składniki zawarte w morwie wspomagają utrzymanie odpowiedniego poziomu cukru we krwi. Podobnie działa chrom, który oprócz korzystnego wpływu na gospodarkę cukrów, może obniżać cholesterol.

Jak długo można stosować zioła na odchudzanie?

W czasie odchudzania wiele osób zastanawia się, jak długo można stosować suplementy diety na odchudzanie na bazie ziół. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wszystko zależy bowiem od konkretnej substancji, jej bezpieczeństwa i naszej reakcji na składniki zawarte w preparacie. Ogólnie przyjętą zasadą jest utrzymanie regularnej suplementacji przez kolejne 3 miesiące. Taki czas jest zwykle wystarczający, aby organizm przyswoił i przetworzył dostarczone składniki odżywcze. Warto jednak skonsultować bezpieczeństwo danego zioła bądź produktu w aptece lub w gabinecie lekarskim.

Na spalacze tłuszczu należy uważać przy nadciśnieniu, ponieważ składniki takie jak kofeina czy kapsaicyna mogą podnosić ciśnienie. Część fat burnerów jest nieodpowiednia dla pacjentów ze schorzeniami tarczycy lub z padaczką. Naturalne składniki zmniejszające apetyt takie jak błonnik powinny być ostrożnie stosowane u osób z problemami z drożnością jelit, a roślin obniżających cukier we krwi nie wolno łączyć z lekami na cukrzycę.

Chociaż ostrożności nigdy za wiele, większość ziół na odchudzanie możemy włączyć do naszego jadłospisu. Dieta bogata w składniki naturalne to większa różnorodność minerałów, witamin i antyoksydantów, korzystnie działających na nasze zdrowie. Ważne jest, aby nie wpadać w skrajności – suplementy diety i zioła na odchudzanie powinny stanowić jedynie uzupełnienie codziennej diety, a nie jej podstawę.

Dieta na odchudzanie

Prawidłowa dieta na odchudzanie powinna bazować przede wszystkim na deficycie kalorycznym. Oznacza to, że w procesie utraty wagi należy dostarczać do organizmu mniej kalorii, niż nasze ciało zużyje w ciągu dnia. Warto zaznaczyć, że deficyt kaloryczny nie powinien być zbyt wysoki. Dostarczanie zbyt małej ilości pokarmu przyczynia się do spowolnienia metabolizmu i może wiązać się z pogorszonym samopoczuciem. Prawidłowy deficyt kaloryczny to około 300 – 400 kcal na dobę mniej.

Jadłospis podczas odchudzania powinien zawierać dużą porcję warzyw i owoców. Zapewniają one sytość i dostarczają cennych związków. Nie należy jednak unikać innych pokarmów – codziennie nasze ciało potrzebuje zarówno białka, tłuszczów jak i cukrów. Ważny element utraty wagi stanowi również regularna aktywność fizyczna. Mogą to być spacery, bieganie, taniec lub inna czynność, która przede wszystkim sprawia radość. Satysfakcjonująca aktywność łatwiej wchodzi w nawyk i z większym prawdopodobieństwem zostanie z nami na dłużej.

Odpowiednio zbilansowana dieta i aktywność fizyczna to podstawa utraty wagi. Dla osób poszukujących dodatkowych rozwiązań dobrym pomysłem mogą być zioła na odchudzanie zmniejszające apetyt oraz spalacze tłuszczu. Ich codzienna suplementacja to wartościowy sprzymierzeniec na drodze do prawidłowej masy ciała.

Materiał przygotowany przez Aptekę Dla Rodziny