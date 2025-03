Czy pożyczka bez weryfikacji baz dłużników to dobry pomysł?

Renomowane firmy pożyczkowe weryfikują swoich klientów bardzo dokładnie przed udzieleniem pożyczki i nie przyznają środków osobie bez odpowiedniej zdolności kredytowej. Na rynku można się jednak spotkać z pożyczkami dla zadłużonych. Wyjaśniamy, na czym polegają takie oferty i czy są bezpieczne

Na czym polegają pożyczki bez sprawdzania baz?

Pożyczki bez sprawdzania baz BIK, KRD itp. to produkty, w przypadku których pożyczkodawca nie weryfikuje zdolności kredytowej potencjalnego klienta[1]. Tego typu oferty pojawiają się na rynku stosunkowo rzadko. Wszystko dlatego, że przyznanie gotówki osobie, która jest zadłużona, zwiększa prawdopodobieństwo braku terminowej płatności.

Firmy, które decydują się na włączenie takich produktów do swojej oferty, muszą zrównoważyć to ryzyko. Z tego powodu koszty pożyczki bez weryfikacji baz dłużników mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnego produktu.

Kto korzysta z ofert pożyczek bez weryfikacji?

Weryfikacja osób wnioskujących o pożyczkę umożliwia sprawdzenie, czy potencjalny pożyczkobiorca ma odpowiednią zdolność kredytową do spłaty długu w terminie i czy w przeszłości regulował swoje zobowiązania zgodnie z umową.

Oferta pożyczek bez weryfikacji jest więc skierowana przede wszystkim do osób zadłużonych, które nie mają szansy na wydanie pozytywnej decyzji kredytowej w innych instytucjach lub mają złą historię kredytową. Pożyczkobiorcy, którzy mogą się pochwalić dobrą zdolnością kredytową, korzystają ze standardowych ofert pożyczek pozabankowych.

Jak wygląda weryfikacja wnioskodawców u renomowanych pożyczkodawców?

Topowe firmy pożyczkowe przykładają dużą wagę do weryfikacji swoich potencjalnych klientów. Sprawdzają nie tylko, czy dane podane we wniosku o pożyczkę są poprawne, ale również badają zdolność kredytową wnioskodawcy.

Renomowane instytucje pożyczkowe – realizując ustawowy obowiązek – zawsze oceniają zdolność kredytową poszczególnych wnioskodawców. Dzięki temu z jednej strony są w stanie ocenić, czy pożyczkobiorca będzie w stanie terminowo zwrócić pożyczone środki, a z drugiej – chronić potencjalnego klienta przed nadmiernym zadłużeniem się – wskazuje ekspert Providenta. – Jeśli pojawiły się problemy ze spłatą już istniejących zobowiązań, kolejna pożyczka zwiększyłaby ryzyko powstania spirali długów. W takich okolicznościach wyjście z problemów byłoby jeszcze trudniejsze – dodaje ekspert.

Weryfikacja najczęściej przebiega dwuetapowo.

Pierwszy krok to sprawdzenie wewnętrznych rejestrów firmy pożyczkowej. Jeżeli dana osoba regularnie korzysta z oferty konkretnej instytucji i zawsze spłaca swoje zobowiązania w terminie, jej szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej są wyższe. W takim wypadku liczba formalności może być ograniczona. Z drugiej strony, jeśli dany klient w przeszłości opóźniał się ze spłatą rat, prawdopodobnie nie ma co liczyć na dodatkowe środki u tego pożyczkodawcy.

Firmy pożyczkowe korzystają również z danych dostępnych w zewnętrznych bazach dłużników. Po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy instytucje pozyskują informacje o jego sytuacji finansowej na podstawie otrzymanego na etapie składania wniosku upoważnienia. Dzięki temu są w stanie ocenić, jakie ryzyko wiąże się z udostępnieniem środków danej osobie[2]. Pożyczkodawcy weryfikują też zarobki wnioskodawców. Ich suma musi być wystarczająca do pokrycia miesięcznych wydatków stałych, obecnych zobowiązań oraz spłaty nowej pożyczki. W niektórych przypadkach wymagane może być przedstawienie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów. Rzetelna ocena zdolności kredytowej potencjalnych klientów to obowiązek nałożony na pożyczkodawców przez przepisy.

Jak działają rejestry dłużników?

Bazy dłużników gromadzą informacje o długach kredytowych i gospodarczych. Danych o zaległościach dostarczają wierzyciele. Zgromadzone informacje weryfikują przede wszystkim banki i firmy pożyczkowe, ale również m.in. operatorzy telekomunikacyjni czy ubezpieczyciele.

W Polsce działa kilka baz dłużników. To m.in.:

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

Biuro Informacji Gospodarczej S.A. InfoMonitor S.A.;

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;

Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Dla przykładu Krajowy Rejestr Długów zbiera i udostępnia uprawnionym wnioskodawcom informacje na temat zadłużenia osób fizycznych i prawnych. Można do niego trafić m.in. z tytułu nieterminowej zapłaty za zamówiony towar lub usługę, niespłaconej pożyczki lub kredytu czy nawet za nieopłacenie mandatu za przejazd bez ważnego biletu. W KRD są uwzględniane wierzytelności o wartości minimum 200 złotych w przypadku konsumentów oraz 500 złotych jeśli chodzi o przedsiębiorców[3].

Obok wspomnianych rejestrów dłużników działa Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK), które stanowi największy zbiór danych o konsumentach i przedsiębiorcach. Znajdują się tam zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Jeśli terminowo spłacasz swoje zobowiązania – np. wynikające z pożyczek – Twoja ocena punktowa w BIK się podnosi. Jej wartość będzie niższa, jeśli nigdy nie korzystałeś z tego typu produktów. Ocenę w BIK pogarszają oczywiście niespłacone w terminie zobowiązania[4].

Dlaczego pożyczki bez weryfikacji mogą okazać się niebezpieczne dla naszych finansów?

Rzetelna weryfikacja sytuacji finansowej osób ubiegających się o pożyczkę daje gwarancję, że zobowiązanie nie obciąży nadmiernie ich domowego budżetu. W każdym przypadku warunkiem udzielenia pożyczki powinna być pozytywna ocena zdolności kredytowej konsumenta. Gdy pożyczkodawca nie sprawdzi danych o kliencie w bazach dłużników, nie dowie się, czy ten ma niespłacone długi oraz jak w przeszłości radził sobie ze spłatą pożyczek lub kredytów.

Pożyczka udzielona osobie zadłużonej stwarza ryzyko wpadnięcia w spiralę długów. To sytuacja, w której poprzednie zobowiązania są spłacane kolejnymi pożyczkami. Niebezpieczeństwo wiąże się z błędnym kołem – z czasem takie postępowanie sprawia, że dług się powiększa do kwot, które trudno spłacić, a dodatkowo rosną koszty związane z zadłużeniem, w tym w zakresie odsetek. Spłata jednej pożyczki drugą wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem, jednak w praktyce to jedynie chwilowe pozbycie się problemu.

Lepsza historia kredytowa to większe szanse na lepszą pożyczkę

Warto dbać o pozytywną historię kredytową, ponieważ dzięki temu istnieją większe szanse na otrzymanie tradycyjnej pożyczki pozabankowej na atrakcyjnych warunkach.

Rozsądne korzystanie z pożyczek i kredytów buduje pozytywną historię kredytową. Właśnie dlatego wszystkie zobowiązania należy spłacać w terminach. Jeśli jednak okaże się, że wyjątkowo dojdzie do problemów ze zwrotem pieniędzy na warunkach ustalonych w umowie, nie warto chować głowy w piasek czy ryzykować wpadnięcia w spiralę długów. Zamiast tego należy skontaktować się z pożyczkodawcą i poinformować go o problemie.

W ten sposób zyskujesz szansę na polubowne ustalenie rozwiązania, które będzie akceptowalne dla obu stron. Jeśli uda się np. rozłożyć zadłużenie na raty czy przesunąć termin spłaty, nie dojdzie do pogorszenia historii kredytowej. Dzięki temu nie stracisz szansy na zaciągnięcie pożyczki w przyszłości.

Jak pożyczać odpowiedzialnie?

Pamiętaj, aby pożyczać odpowiedzialnie. Zawsze dokładnie sprawdzaj warunki umowy. Jeśli nie rozumiesz znaczenia określonych zapisów, wyjaśnij ich znaczenie, zanim sfinalizujesz formalności. Przed zaciągnięciem pożyczki lub kredytu upewnij się, że będziesz w stanie zwrócić udostępnione środki w terminie. Jeszcze raz sprawdź wysokość rat i terminy ich spłaty. Jeśli masz wątpliwości co do możliwości swojego domowego budżetu, zrezygnuj z ubiegania się o finansowanie.

Pamiętaj jednak, że jeśli Twoja zdolność kredytowa jest odpowiednia, nie ma przeciwwskazań, aby ubiegać się o pożyczkę, nawet gdy spłacasz już inne zobowiązania. Kluczowe, aby Twoje dochody były wystarczające na opłacenie bieżących wydatków i dotychczasowych rat oraz nowej pożyczki. Pożyczki pozabankowe oferowane przez renomowane firmy pożyczkowe to produkty w pełni wiarygodne, które obejmują weryfikację zdolności kredytowej klientów. W tym przypadku odpowiedzialne pożyczanie może być naturalną częścią rozsądnego zarządzania swoimi finansami.

[1]https://www.provident.pl/blog/pozyczka-bez-bik-krd

[2]https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/dlaczego-powinienes-unikac-pozyczek-bez-weryfikacji-w-bazach-dluznikow

[3]https://www.provident.pl/blog/krajowy-rejestr-dlugow-co-to-jest

[4]https://www.provident.pl/blog/7-faktow-na-temat-bik

Materiał sponsorowany przez Provident Polska S.A.