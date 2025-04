Influencerzy pokażą najciekawsze atrakcje Polski! Rusza rekrutacja do „VIII Turystycznych Mistrzostw Vlogerów”

„Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów” to prestiżowe przedsięwzięcie Polskiej Organizacji Turystycznej – popularna akcja, w której od ośmiu lat udział biorą influencerzy podróżniczy.

W konkursie uczestniczą twórcy, którzy w internecie publikują treści związane z podróżami, kulinariami lub lifestylem, chcąc zachęcić do bezpiecznych i zrównoważonych podróży po kraju, często mniej popularnymi trasami. Zainteresowani udziałem w Mistrzostwach mogą przesyłać swoje kandydatury do 14 kwietnia br.

W minionych edycjach Akcji twórcy inspirowali do odkrywania Polski, prezentując setki sposobów na spędzanie czasu, bez względu na porę roku. Byli wśród nich zapaleni kolarze, niezłomni piechurzy, fani wspinaczki górskiej, miłośnicy turystyki miejskiej, a także odkrywcy nietuzinkowych atrakcji czy smaków kuchni regionalnej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH

Do rywalizacji o laury Polska Organizacja Turystyczna zaprasza twórców internetowych, którzy mogą pochwalić się co najmniej jednym samodzielnie zrealizowanym filmem o tematyce podróżniczej, opublikowanym w serwisie YouTube. Zgłaszający swój udział muszą być ponadto aktywni w mediach społecznościowych, gdzie dzielą się swoimi odkryciami, obserwacjami i poradami związanymi z podróżowaniem na własną rękę.

Zainteresowani w udziale w Mistrzostwach mogą przesyłać swoje kandydatury poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie mistrzostwablogerow.polska.travel. Oceną zgłoszeń zajmie się Kapituła, w której skład wchodzą związani z branżą turystyczną eksperci, dziennikarze oraz podróżnicy.

„Bazując na doświadczeniach z ubiegłych lat, liczymy, że stworzone przez twórców treści ponownie okażą się skarbnicą inspiracji do odwiedzania ciekawych miejsc, w szczególności w sezonie wiosennym i letnim” – zachęca do udziału w Mistrzostwach Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. – Jednocześnie mamy nadzieję, że zdrowa rywalizacja dostarczy twórcom, odbiorcom oraz wszystkim zaangażowanym w konkurs ogromnych emocji”.

ZASADY KONKURSU

Szesnastu twórców, którzy uzyskają najwyższe noty, przejdzie do drugiego etapu Konkursu, polegającego na przygotowaniu dwóch materiałów wideo oraz opublikowaniu relacji z wyprawy po wybranym regionie w mediach społecznościowych. Każdy z uczestników otrzyma honorarium w wysokości 6 tys. zł netto. Dodatkowa nagroda czeka na podróżnika, który najlepiej zaprezentuje swoją wyprawę po wybranym regionie w serwisie społecznościowym Tik Tok. Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są do 14 kwietnia br. (do godz. 10:00).

NAGRODY DLA LAUREATÓW

Na zwycięzców Mistrzostw, których poznamy jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych wakacji, czekają nagrody pieniężne: 16 000 zł (I miejsce), 9 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce). Najlepsza relacja na Tik Toku zostanie nagrodzona kwotą 5 000 zł.

Szczegóły i regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://mistrzostwablogerow.polska.travel/

Materiał przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną