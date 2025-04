Czym jest autocasco i jak wpływa na wysokość składki?

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne wybierane przez osoby, które chcą zabezpieczyć swój pojazd na wypadek szkody zaistniałej niezależnie od sprawcy zdarzenia.

Choć polisa ta zapewnia szerszy zakres ochrony niż obowiązkowe OC, wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Właściciele aut często zastanawiają się więc, czy warto rozważyć AC i z czym wiąże się taka decyzja przy zakupie ubezpieczenia. Ile kosztuje autocasco? Jak wpływa na wysokość ostatecznej składki za pakiet polis dla kierowcy? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Autocasco – co to za polisa i jaką ochronę zapewnia?

Autocasco (inaczej AC) to dobrowolna polisa komunikacyjna, która chroni pojazd właściciela przed szkodami powstałymi na skutek kolizji, działania sił natury, wandalizmu, włamania lub kradzieży – niezależnie od tego, kto był sprawcą zdarzenia.

Ubezpieczenie obejmuje zarówno drobne uszkodzenia, jak i szkody całkowite, przy których pojazd nie nadaje się do naprawy lub jej koszt przekracza minimum 70% wartości pojazdu. Zakres ochrony zależy od wybranej oferty i może być dostosowany do potrzeb kierowcy. W odróżnieniu od obowiązkowego OC, autocasco zabezpiecza majątek ubezpieczonego, a nie interesy osób trzecich. To dobra opcja dla tych, którzy chcą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa na drodze – także w sytuacjach losowych.

Dlaczego warto mieć autocasco i w jakich sytuacjach się przydaje?

Autocasco to ubezpieczenie, które znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacjach losowych, gdy pojazd zostaje uszkodzony lub utracony, a nie ma możliwości uzyskania odszkodowania z OC sprawcy. Może być szczególnie przydatne w miastach, na trasach o dużym natężeniu ruchu oraz na terenach zagrożonych zjawiskami atmosferycznymi.

Oto najczęstsze sytuacje, w których autocasco znajduje zastosowanie:

szkody powstałe w wyniku działania sił natury,

uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, zwłaszcza o nieustalonej tożsamości,

szkody parkingowe,

utrata pojazdu na skutek kradzieży lub dewastacji,

szkody całkowite, gdy koszt naprawy przekracza minimum 70% wartości auta.

Dobrze dobrana polisa AC może znacząco zmniejszyć ryzyko finansowe związane z codziennym użytkowaniem pojazdu, niezależnie od jego wieku czy wartości. To opcja, która pozwala utrzymać stabilność domowego budżetu nawet w przypadku kosztownej szkody.

Autocasco – cena i czynniki, które na nią wpływają

Jeśli chodzi o wysokość składki za polisę autocasco, cena nie jest stała i zależy od wielu zmiennych. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę zarówno parametry pojazdu, jak i profil jego właściciela. Na ostateczny koszt AC wpływają między innymi: