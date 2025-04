Ile kosztuje faktoring? Opłaty, prowizje i ukryte koszty

Faktoring jeszcze kilka lat temu funkcjonował głównie jako narzędzie dużych korporacji. Dziś coraz częściej trafia w ręce lokalnych przedsiębiorców, dla których stanowi realną alternatywę dla kredytu obrotowego. Ale ile to kosztuje i na co trzeba uważać?

W tym kontekście coraz większym zainteresowaniem cieszy się faktoring – rozwiązanie jeszcze do niedawna zarezerwowane głównie dla dużych firm, dziś coraz częściej wybierane przez MŚP. W skrócie polega ono na przekazaniu faktur z odroczonym terminem płatności firmie faktoringowej, która wypłaca środki niemal natychmiast, przejmując jednocześnie rozliczenia z kontrahentem.

Polska gospodarka w ogromnym stopniu opiera się na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. To sektor, który nie tylko zatrudnia znaczną część pracowników, ale też napędza lokalne społeczności – od rodzinnych firm usługowych, przez transport i produkcję, aż po podwykonawców dla globalnych marek. Choć zróżnicowane, łączy je jedno: konieczność nieustannego pilnowania płynności finansowej.

Co składa się na koszt faktoringu?

Cena faktoringu nie jest jednolita. Różni się nie tylko pomiędzy różnymi firmami faktoringowymi, ale też w obrębie ich własnych ofert. W praktyce każde przedsiębiorstwo może otrzymać inną wycenę tej samej usługi. Dlaczego? Ponieważ koszt faktoringu zależy od szeregu zmiennych, które łącznie składają się na ostateczny rachunek. To nie tylko procent od faktury – to złożony model cenowy, który warto dobrze rozumieć.

Prowizja faktoringowa – ile naprawdę kosztuje dostęp do gotówki?

Prowizja faktoringowa to podstawowy koszt usługi – naliczany jako procent wartości finansowanej faktury. Jej wysokość zależy od kilku kluczowych czynników:

wielkości i stażu firmy,

historii płatniczej,

rodzaju branży,

długości okresu finansowania,

kondycji i wiarygodności kontrahenta.

Najczęściej waha się od poniżej 1% do nawet 3% wartości faktury.

Aby lepiej zrozumieć od czego zależy ta prowizja, przedstawiamy przykłady dwóch firm, które postanowiły skorzystać z tego rodzaju finansowania.

Przykład 1: Producent ekologicznej odzieży

Producent odzieży z naciskiem na lokalną produkcję, który działa zaledwie od roku i zaczął niedawno współpracę regionalną siecią sklepów odzieżowych, która złożyła kilka zamówień z 30-dniowym terminem płatności. Dzięki tej współpracy jej przychody rosną, ale też – rośnie zapotrzebowanie na środki do produkcji kolejnych kolekcji.

Aby nie wstrzymywać produkcji, firma postanawia sfinansować faktury o wartości 200 000 zł za pomocą faktoringu. Jako że jej firma jest nowa, a relacja z kontrahentem dopiero się rozwija, firma faktoringowa wycenia ryzyko finansowania na poziomie 2,5% wartości faktury – koszt wynika z ryzyka związanego z krótkim stażem klienta oraz krótkiej historii współpracy pomiędzy podmiotami.

Kalkulacja:

Wartość faktury: 200 000 zł

Prowizja faktoringowa: 2,5% = 5 000 zł

Zaliczka wypłacona przez faktora: 175 000 zł

Kwota regresu zostawiona przez faktora do czasu spłaty przez kontrahenta: 20 000 zł

Przykład 2: Dojrzała firma – 10 lat na rynku, hurtownia elektryczna

Marek prowadzi od ponad dekady hurtownię komponentów elektrycznych w Trójmieście. Obsługuje stałą grupę klientów – rafinerię oraz deweloperów – z którymi współpracuje od lat na niezmiennych zasadach: faktury z terminem płatności 60 dni. Od pięciu lat regularnie otrzymuje od nich płatności – terminowe i bez opóźnień. Jego rachunki są przewidywalne, obroty stabilne, a kontrahenci – sprawdzeni, z udokumentowanym zyskiem za ostatnie kilka lat działalności.

W jego przypadku firma faktoringowa, po analizie ryzyka, oferuje oprocentowanie na poziomie 1%. Przy fakturze o wartości 500 000 zł, koszt faktoringu wynosi zaledwie 5 000 zł, a środki są wypłacane niemal natychmiast.

Kalkulacja:

Wartość faktury: 500 000 zł

Prowizja faktoringowa: 1% = 5 000 zł

Kwota wypłacona przez faktora: 445 000 zł

Kwota regresu zostawiona przez faktora do czasu spłaty przez kontrahenta: 50 000 zł

Co mówią nam oba te przykłady?

Oba scenariusze pokazują, że koszt faktoringu jest ściśle powiązany z profilem ryzyka danego przedsiębiorstwa. Dla młodej firmy z nieustabilizowanymi relacjami handlowymi, koszt będzie wyższy – co jest zrozumiałe z punktu widzenia firmy faktoringowej. Z kolei dla stabilnych biznesów z długą historią, faktoring może być niedrogim i przewidywalnym narzędziem zarządzania kapitałem obrotowym.

W obu wymienionych przypadkach koszt faktoringu to 5 000 zł. Czy to wysoka cena za gotówkę „od ręki”? Nie, jeśli jej brak mógłby doprowadzić do utraty pracowników lub kontraktów.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne obejmują m.in. opłaty za prowadzenie konta faktoringowego, weryfikację kontrahentów, obsługę dokumentacji. Czasem mogą być ukryte w umowie – warto je wypunktować przed podpisaniem.

Rodzaj faktoringu

Rodzaj faktoringu, jaki dobiera przedsiębiorca też wpływa na cenę. Dla przykładu: faktoring pełny (bez regresu) z przejęciem ryzyka niewypłacalności jest znacznie droższy niż klasyczny faktoring z regresem, gdzie ryzyko nadal ponosi przedsiębiorca.

Faktoring jako narzędzie rozwoju, a nie tylko ratunku

Faktoring przestaje być „planem B” na sytuacje kryzysowe. Dla wielu firm to strategiczne narzędzie finansowe, które umożliwia szybszy rozwój, skalowanie działalności bez zaciągania kredytów oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Jednak przed skorzystaniem z tego narzędzia finansowego warto porównywać oferty i korzystać z narzędzi takich jak ranking faktoringu, które pomagają dostosować usługę do konkretnego etapu rozwoju firmy i jej realnych potrzeb.

W kontekście lokalnych realiów i zmiennych warunków gospodarczych, dostępność nowoczesnych usług faktoringowych, takich jak te oferowane przez eFaktor, może stanowić realną przewagę konkurencyjną – szczególnie dla firm, które do tej pory nie miały dostępu do tradycyjnego finansowania bankowego.

Materiał przygotowany przez eFaktor.com.pl