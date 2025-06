Auta z Japonii: dlaczego są tak cenione na świecie?

Samochody z Japonii cieszą się dużą popularnością wśród klientów z całego świata. Opinie na ich temat są zawsze pozytywne. Z czego to wynika? Dlaczego warto zainwestować więcej?

Zawsze zadbane samochody

Największą popularnością wśród kupujących cieszą się auta europejskich marek. Mają niskie przebiegi, bogate wyposażenie i przeważnie są z kierownicą po lewej stronie. To znacząco ułatwia proces rejestracji i użytkowania. Zamożni Japończycy dbają o swoje samochody, a dodatkowo motywuje ich do tego rygorystyczny system badań technicznych, które są żmudne, szczegółowe i drogie. Wszelkie niedociągnięcia lub niezgodne z przepisami przeróbki mogą skutkować niezaliczeniem badania. Koszt przeglądu waha się od równowartości ok. 2,9 do ok. 4,3 tys. zł.

Kolejnym czynnikiem jest dobrze rozwinięty transport publiczny, który sprawia, że Japończycy często wolą pojechać z jednego miasta do drugiego szybkim pociągiem, a w metropoliach przemieszczać się metrem. W niektórych miastach obowiązują też ograniczenia ruchu dla większych samochodów, stąd duża popularność tzw. kei cars.

Jasne i przejrzyste warunki zakupu

Zakup samochodów używanych z Japonii jest możliwy za pośrednictwem tamtejszych domów aukcyjnych. Obecnie standardem jest sporządzanie i udostępnianie kart ocen aukcyjnych. Znajdziesz tam wszystkie najważniejsze informacje na temat samochodu, który zamierzasz kupić. Na karcie są wymienione nawet najmniejsze zadrapania i odpryski. W swoim katalogu usług domy aukcyjne mają też możliwość sprawdzenia auta przez niezależnego mechanika za dodatkową opłatą. To wszystko sprawia, że nawet zakup na odległość charakteryzuje się minimalnym ryzykiem.

Wyjątkowe modele

Jeżeli zajrzysz do oferty japońskich domów aukcyjnych, to zobaczysz, że najczęściej sprzedaje się tam samochody z mocnymi silnikami i bogatym wyposażeniem oraz ciekawymi dodatkami. Znajdziesz tu nie tylko takie marki, jak BMW, Mercedes i Porsche, ale także Ferrari, Lamborghini, Bentley i Rolls-Royce. Nie można też zapomnieć o kultowych japońskich samochodach sportowych, bo przecież Toyota Supra MKIV, Honda NSX, Nissan Skyline GT-R34, Mazda RX-7 FD3S i inne cały czas rozpalają wyobraźnię fanów motoryzacji z całego świata. Mogą służyć do weekendowych przejażdżek lub jako lokata kapitału.

Zaawansowane technologie

W Japonii stosuje się bardziej zaawansowane technologie niż w pozostałych częściach świata. Dotyczy to w szczególności kilkuletnich aut. Podczas gdy w Europie dopiero trwają prace nad łącznością pomiędzy pojazdami i infrastrukturą, w Japonii jest ona używana już od dawna. Japońskie systemy są bardziej zaawansowane niż europejski C-ITS.

Są też systemy wspomagające bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie i ostrzegają o zagrożeniach w ruchu poprzecznym. W przypadku rozwiązania z kraju kwitnącej wiśni system automatycznie uruchamia hamulce, jeśli kierowca zignoruje zagrożenie. Japończycy byli też pierwsi we wprowadzeniu systemu monitorującego zmęczenie kierowcy oraz inteligentnego lusterka wstecznego, które jest połączone z kamerą umieszczoną z tyłu pojazdu.

Jak kupić samochód z Japonii?

Japoński rynek motoryzacyjny jest dość specyficzny, ponieważ w licytacjach mogą uczestniczyć tylko profesjonalni pośrednicy, którzy zajmują się importem na zlecenie swoich klientów. Z jednej strony oznacza to dodatkowe koszty, a z drugiej - import auta z Japonii jest po prostu łatwiejszy. Na przykład doświadczona firma, która sprowadza auta z Japonii - Sakura Motors znajdzie pojazd dopasowany do Twoich oczekiwań i budżetu, wylicytuje go, sprowadzi do Polski i załatwi wszystkie formalności. Bezpieczeństwo jest kluczowe, kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem współpracy możesz zapoznać się z draftem umowy, która jest podpisywana z firmą.

Sama procedura jest bardzo prosta. Skontaktuj się z pośrednikiem i określ swoje oczekiwania, a firma korzystając ze swojego doświadczenia, wyszuka dla Ciebie najlepsze auta. Warto uczestniczyć w aukcji, bo możesz zwiększyć budżet, jeśli dany samochód szczególnie Ci się spodoba lub przewrotnie wybrać coś innego. W przypadku wygranej wystarczy wpłacić resztę kwoty i auto jest transportowane do Europy, gdzie przechodzi procedurę celną i po uiszczeniu opłat trafia pod wskazane miejsce w Polsce. Sakura Motors zawsze wybiera porty z mniejszą kolejką, bo przy dużym ruchu pieniądze zaoszczędzone na opłatach możesz stracić na zapłacenie za postój samochodu w składzie celnym. Potem pozostaje już tylko przygotować pojazd do rejestracji i cieszyć się jazdą!

