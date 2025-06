Skończyłeś 40 lat? Zobacz, od kiedy badać prostatę

Niedawno obchodziłeś swoje 40 urodziny i zastanawiasz się, czy to już czas, aby wykonać pierwsze badania prostaty? Z pewnością tak.

Okazuje się bowiem, że im wcześniej wykonana zostanie podstawowa diagnostyka w tym zakresie, tym większe są szanse na zachowanie zdrowia i komfortu życia. Sprawdź, od kiedy badać prostatę!

Regularne badania prostaty – dlaczego są tak ważne?

Badania prostaty odgrywają kluczową rolę w profilaktyce zdrowotnej mężczyzn, zwłaszcza po 40., a tym bardziej po 50. roku życia. Wczesne wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak przerost prostaty, stan zapalny, a nawet pojawienie się zmian nowotworowych, znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie i powrót do zdrowia. Istotne jest jednak, aby zmiany zostały zauważone na wczesnym etapie.

Choroby prostaty często rozwijają się bezobjawowo, dlatego regularne kontrole – w tym badanie per rectum oraz oznaczenie poziomu PSA we krwi – pozwalają na szybkie rozpoznanie potencjalnych zagrożeń. Dzięki systematycznym wizytom u urologa możesz nie tylko zapobiec poważnym powikłaniom, ale także zadbać o swój komfort życia. Problemy z prostatą, szczególnie jeśli trwają od dłuższego czasu, mogą bowiem powodować szereg bardzo nieprzyjemnych dolegliwości.

Od kiedy badać prostatę?

Wielu mężczyzn zastanawia się nad tym, od kiedy badać prostatę. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, pierwsze badania prostaty należy wykonać po ukończeniu 50. roku życia. Coraz częściej mówi się jednak o tym, aby na taką diagnostykę zdecydować się wcześniej – w wieku 45, a nawet 40 lat. Okazuje się bowiem, że różnego typu schorzenia prostaty dotykają coraz młodszych mężczyzn. Nie warto więc zwlekać zbyt długo – tym bardziej, że podstawowe badania nie zajmują zbyt wiele czasu, a pozwalają na wykrycie ewentualnych problemów na bardzo wczesnym etapie.

A może u któregoś z członków Twojej rodziny, na przykład u ojca lub u brata, wystąpiły już problemy zdrowotne związane z gruczołem krokowym? Mowa tu nie tylko o nowotworze, ale też o stanach zapalnych czy przeroście prostaty. Jeśli tak, to dodatkowy powód, aby na diagnostykę zdecydować się stosunkowo wcześnie – najlepiej tuż po 40. urodzinach.

A może coraz częściej zauważasz u siebie nieprzyjemne dolegliwości?

Bardzo często mężczyźni decydują się na wizytę u urologa dopiero po tym, kiedy pojawiają się różnego typu dokuczliwe objawy. Tak naprawdę o chorobie prostaty mogą świadczyć różne dolegliwości. Jeśli coraz częściej odczuwasz problemy z oddawaniem moczu, częste parcie na pęcherz, ból w podbrzuszu czy uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza, nie powinieneś tego ignorować. Takie objawy mogą świadczyć właśnie o problemach z prostatą.

Wiele osób bagatelizuje te dolegliwości, zrzucając je na karb wieku lub stresu, tymczasem mogą one być sygnałem ostrzegawczym organizmu. To samo dotyczy różnego rodzaju problemów z erekcją – nie zawsze jest to objaw typu dla wieku. Zdarza się, że takie problemy wskazują na kłopoty z gruczołem krokowym. Warto więc jak najszybciej skonsultować się z lekarzem, by wykonać odpowiednie badania i w razie potrzeby wdrożyć leczenie.

Nie wiesz, jakie badania wykonać?

Kolejna istotna kwestia związana jest z tym, jak badać prostatę. Podstawą diagnostyki jest badanie PSA, które wykonywane jest z krwi. Możesz zrobić je przy okazji corocznej morfologii czy innego badania. PSA to ważne badanie krwi, mierzące poziom specjalnego antygenu specyficznego dla prostaty. Podwyższony (nawet niewiele) poziom PSA może wskazywać na różnego typu choroby. Niekoniecznie jest to nowotwór – również dobrze może to być zapalenie, które można w prosty sposób wyleczyć.

Istotne są również regularne wizyty u urologa. W trakcie wizyty urolog wykonuje badanie per rectum, które pozwala na sprawdzenie, czy kształt i rozmiar gruczołu krokowego jest prawidłowy. Urolog może także wykonać badanie USG. Jeśli lekarz uzna, że wszystkie wyniki są prawidłowe, prawdopodobnie zaprosi Cię na kolejną wizytę za dwa lata.

Diagnostyka prostaty to podstawa męskiego zdrowia

Wiesz już, od kiedy badać prostatę. Na pierwszą diagnostykę warto zdecydować się już po 40. roku życia. Jeśli jednak skończyłeś 50. lat i nigdy wcześniej nie wykonywałeś badania PSA i nie odwiedzałeś urologa, to najwyższy czas, aby to zmienić. Niestety, nowotwory i inne choroby prostaty dotykają bardzo wielu mężczyzn w Polsce. Odpowiednio wczesna diagnostyka daje bardzo duże szanse nie tylko na wyleczenie, ale też na odzyskanie pełnego komfortu życia. Właśnie dlatego nie warto zbyt długo zwlekać z badaniami prostaty!

Materiał przygotowany przez klinikę SCM Kraków