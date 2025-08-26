Przejdź do treści
Reklama
Artykuł sponsorowany
26 sierpnia 2025
Inspiracje i porady

Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach – czy na pewno wszystkie pamiętasz?

26 sierpnia 2025
Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach – czy na pewno wszystkie pamiętasz? Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach – czy na pewno wszystkie pamiętasz? mat. pr.
Codzienna jazda samochodem dla wielu z nas staje się czynnością niemal automatyczną. Wsiadamy, odpalamy silnik i ruszamy, polegając na doświadczeniu i pamięci mięśniowej. Taka rutyna ma swoje zalety, ale niesie też pewne ryzyko – zwłaszcza w newralgicznych punktach, jakimi są skrzyżowania.

Dlaczego warto regularnie odświeżać wiedzę o przepisach drogowych?

Wielu kierowców traktuje zdany egzamin na prawo jazdy jako jednorazowe zaliczenie, zapominając, że przepisy ruchu drogowego ewoluują, a pamięć bywa zawodna. Z biegiem lat codzienna rutyna za kierownicą może prowadzić do utrwalania złych nawyków, a dynamicznie zmieniające się otoczenie – jak nowe typy rond – stawia przed nami nowe wyzwania. Regularne odświeżanie wiedzy to fundament świadomego uczestnictwa w ruchu i najlepsza ochrona przed kolizjami.

Choć obowiązkowe ubezpieczenie OC stanowi finansowe zabezpieczenie na wypadek spowodowania szkody, aktualna znajomość przepisów pozwala unikać sytuacji, w których staje się ono potrzebne.

Jak poruszać się po skrzyżowaniach równorzędnych?

Podstawą jest tzw. zasada prawej ręki. Obowiązuje ona na skrzyżowaniach równorzędnych, czyli takich, na których nie ma sygnalizacji świetlnej ani znaków określających pierwszeństwo przejazdu (np. znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa” lub D-1 „droga z pierwszeństwem”). Reguła jest prosta – zbliżając się do takiego skrzyżowania, musisz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z twojej prawej strony. Ty z kolei masz pierwszeństwo przed pojazdem, który znajduje się po twojej lewej stronie.

Choć zasada wydaje się łatwa, w praktyce bywa źródłem nieporozumień. Najważniejsze jest, aby zbliżając się do nieoznakowanego skrzyżowania, zawsze zwolnić i uważnie obserwować otoczenie. Szczególną ostrożność należy zachować w strefach zamieszkania, na osiedlowych uliczkach czy drogach rzadziej uczęszczanych, gdzie tego typu skrzyżowania występują najczęściej.

Znaki drogowe i światła – kiedy zasady się zmieniają?

Hierarchia na drodze jest jasno określona i kluczowa dla zachowania porządku oraz bezpieczeństwa. Zasady ogólne, takie jak reguła prawej ręki, przestają obowiązywać, gdy na skrzyżowaniu pojawiają się znaki drogowe lub sygnalizacja świetlna. Najważniejsze są sygnalizatory (chyba że ruchem kieruje policjant) – to one mają absolutny priorytet. Jeśli sygnalizator działa, nie patrzymy na znaki drogowe dotyczące pierwszeństwa. Zielone światło daje nam prawo do jazdy, a czerwone bezwzględnie nas zatrzymuje.

Jeśli sygnalizacja jest wyłączona lub miga żółtym światłem, wtedy spoglądamy na znaki pionowe:

  • Znak D-1 („droga z pierwszeństwem”) informuje nas, że poruszamy się główną drogą.
  • Z kolei znak A-7 („ustąp pierwszeństwa”) lub B-20 („STOP”) zobowiązuje nas do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom na drodze poprzecznej.

Warto pamiętać o istotnej różnicy. Znak „ustąp pierwszeństwa” wymaga zachowania szczególnej ostrożności i zwolnienia, a jeśli to konieczne, zatrzymania się. Znak „STOP” nakłada bezwzględny obowiązek zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie, niezależnie od tego, czy na drodze poprzecznej widać inne pojazdy.

Sytuacje szczególne: tramwaje, pojazdy uprzywilejowane i ronda

Nawet doświadczeni kierowcy miewają wątpliwości w mniej typowych sytuacjach. Jedną z nich jest spotkanie z tramwajem. Na skrzyżowaniu równorzędnym tramwaj zawsze ma pierwszeństwo, niezależnie od tego, z której strony nadjeżdża. Jednak gdy o pierwszeństwie decydują znaki lub światła, motorniczy jest takim samym uczestnikiem ruchu jak kierowca samochodu i musi się do nich stosować. Inaczej wygląda sytuacja z pojazdami uprzywilejowanymi (karetka, straż pożarna, policja na sygnale). Widząc i słysząc taki pojazd, mamy obowiązek ułatwić mu przejazd, zjeżdżając na bok i w razie potrzeby zatrzymując się w bezpiecznym miejscu.

Kolejnym wyzwaniem bywają ronda. Na większości z nich w Polsce przed wjazdem ustawiony jest znak C-12 („ruch okrężny”) oraz A-7 („ustąp pierwszeństwa”). Oznacza to, że pierwszeństwo mają pojazdy już znajdujące się na rondzie. Należy jednak zachować czujność, ponieważ istnieją także ronda równorzędne (bez znaku A-7), gdzie obowiązuje reguła prawej ręki.

Materiał przygotowany przez Wartę

Artykuł sponsorowany

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Kraj

Trzecie życie Trzaskowskiego. Obolały i odsunięty. Ma kilka scenariuszy, jeden bardzo ciekawy

Obolały po dotkliwej klęsce, obciążony wizerunkowo, zmarginalizowany we własnej partii. Rafał Trzaskowski daje jednak do zrozumienia, że wciąż nie powiedział ostatniego słowa. Czy niedoszłego prezydenta może jeszcze czekać kolejne polityczne życie po życiu?

Rafał Kalukin
22.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Świat

Królestwo Labubu. Kto stoi za tym fenomenem? Chińska soft power okazała się pluszowa

Za modą na dziwaczne laleczki Labubu stoi trzydziestoparoletni Chińczyk. Wang Ning zarabia miliardy na handlu zabawkami, zdziecinnieniu dorosłych i współczesnej kondycji społeczeństw. Chce być też nowym Disneyem i globalnym opowiadaczem bajek. Według chińskich wzorów.

Jędrzej Winiecki
17.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
Pokaż więcej
Reklama