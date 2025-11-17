Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo
Dla miłośników czytania. Dla fanów dziennikarstwa – tego prawdziwego, rzetelnego. Dla tych, którzy doceniają, gdy tłumaczy się świat, a nie podkręca lęki i gra na nich. Was wszystkich zapraszamy do świata „Polityki”. Uwaga – od razu na rok, dwa, a nawet trzy lata.
Przygotowaliśmy specjalną ofertę na Black Friday: raz płacicie i zostajecie naszymi długoterminowymi subskrybentkami, subskrybentami. Przykład? Za pakiet Uniwersum – którym można podzielić się z dwoma osobami, a dodatkowo ma się dostęp m.in. do naukowego portalu Pulsar i prestiżowych czasopism „Wiedza i Życie” i „Świata Nauki” – zapłacicie nawet 40 proc. mniej. Możecie też wybrać inne opcje: pakiety Standard oraz Premium.
Zapraszamy Was do redakcji, która wierzy w demokrację i nie ulega dezinformacji. Kiedy krążą fake newsy, my ustalamy fakty. Bronimy zasad praworządności, przyzwoitości i dziennikarstwa z prawdziwego zdarzenia. Ono nie może być błahe. I wierzymy bardzo mocno, że nasze nie jest.
„Polityka” na Black Friday. Co zyskujecie?
Niepowtarzalne materiały. Takich unikalnych reportaży, analiz, śledztw, felietonów, wideo i wywiadów nie znajdziecie w innym miejscu.
To z „Polityki” dowiecie się, jak eksperci, wojskowi i historycy widzą naszą przyszłość w sytuacji, gdy świat wszedł w ostry wiraż. – Pan był z tych, którzy po ataku rosyjskich dronów polecieli do bankomatu, czy z tych, którzy pojechali na stację zatankować do pełna? – zagadnął niedawno gen. Tomasza Drewniaka nasz dziennikarz Juliusz Ćwieluch. To rozmowa miejscami uspokajająca, czasem trudna, a momentami denerwująca. Na zachętę zdradzimy: tamtego poranka generał „poszedł zrobić sobie herbatkę”.
Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Z naszymi gośćmi zanurzamy się w sprawy polityki, historii, psychologii, zaglądamy do nauki, kultury i sportu, śledzimy wydarzenia lokalne i międzynarodowe. – Trump jest charakterologicznym macho, to jest jakaś przewaga. Jednak jeśli nie zrozumie, że jego rozmówcą jest przebiegły lis, to przegra. Putin chce całej Ukrainy – stwierdził niedawno Aleksander Kwaśniewski, który gościł u Karoliny Lewickiej. Te słowa – i inne wnioski byłego prezydenta – poniosły się w sieci. Możecie wrócić w każdej chwili do tego wywiadu.
Nasz przepis na rzetelne dziennikarstwo? Wyjątkowi dziennikarze, najlepsi w Polsce. I cenieni rozmówcy. – Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie – ta dojmująca diagnoza Marka Sekielskiego (który sam przeszedł przez „piekło”) w podkaście psychologicznym Joanny Cieśli zapadła w pamięć dziesiątkom tysięcy naszych czytelników i widzów. Posłuchajcie całości w wolnej chwili.
Tylko w „Polityce”
„Polityka” regularnie zabiera Was w czytelnicze podróże – czasem w nieznane, a innym razem tam, gdzie nie do końca chcecie się znaleźć. Te wyprawy bywają bolesne, choć szczęśliwie można się w nie udać „w kapciach”, przed ekranem telefonu czy laptopa.
Na przykład wtedy, gdy reporter Paweł Reszka przenosi nas na linię frontu w Ukrainie. Robi to tak, że w każdym akapicie czujemy złość, strach, martwimy się albo śmiejemy razem z bohaterami. Jak w rozmowach z Teo, Dimą, Kolą, Sierhijem i Witalikiem – wojownikami z przyszłości, operatorami dronów kamikadze. Dzięki takim ekskluzywnym materiałom ci ludzie, choć są tak daleko, są nam bliscy. Posłuchajcie: „Teo pracował w branży turystycznej, tęskni do żony. Czekając na rozkaz wylotu, leży na kanapie, popija kawę i czyta powieść fantasy”. Ilu z nas mogłoby być na jego miejscu?
Albo gdy w najnowszym reportażu prosto z wojny reporter „Polityki” pisał: „Noc przed świtem jest najciemniejsza. Zwiad wychodzi z piwnicy. Czujni, skoncentrowani. Nasłuchują. Rosyjskie drony to przekleństwo. Polują na każdego, kto nieostrożnie wysunie nos z kryjówki”. Ciarki chodzą po plecach. W tym materiale zobaczycie także rzadkie zdjęcia, choćby z wojennej piwnicy sztabu Orion, gdzie obok składowiska min działa fryzjer, stoi konsola do gier, życie toczy się prawie tak samo jak na powierzchni.
Tych czytelniczych podróży jest więcej, czasem w zupełnie niespodziewanym kierunku. Na przykład gdy Joanna Cieśla zabiera nas do świata botoksu i branży beauty. Dziennikarka „Polityki” przeszła kurs wstrzykiwania i ujawnia kulisy gabinetów zajmujących się takimi zabiegami. Czy wiedzieliście, że na „lwią zmarszczkę” schodzi 16 jednostek preparatu, a roztwór szczypie kobiety, jakby ktoś go wlewał wprost do mózgu? Trzy czwarte wykonywanych w Polsce zabiegów beauty to właśnie wygładzanie „lwa”. Nasza dziennikarka konkluduje: „W pogoni za trendy-lookiem Polki i Polacy nie oglądają się na koszty. Usługodawcy skwapliwie to wykorzystują”. Przeczytajcie, czego jeszcze doświadczyła.
Polityka w „Polityce”
Solą naszej redakcji są – to oczywiste – materiały polityczne i społeczne. Co tydzień przeczytacie „Przypisy” redaktorów naczelnych naszego tygodnika Jerzego Baczyńskiego, Mariusza Janickiego i Bartka Chacińskiego. W poniedziałek o poranku na Polityka.pl zawsze czeka „Notatnik polityczny” Wojciecha Szackiego i Michała Danielewskiego. Nie rzucamy się na każdy sondaż, nie pędzimy za politycznymi pyskówkami. Znowu: staramy się zrozumieć, o co chodzi, zanim zajmiemy Wasz czas.
Tak jak w tekście „Nawrocki superstar”: Mariusz Janicki zastanawia się w nim, skąd ta fascynacja nowym prezydentem nie tylko po prawej stronie. „Wielu z tych, którzy wcześniej wspierali Trzaskowskiego i rządzącą koalicję, może też dla przekory i z frustracji po przegranej kandydata KO, teraz z widoczną satysfakcją chwali Nawrockiego. Tyle że ta przekora staje się coraz bardziej bezobjawowa, bardziej przebija się uznanie dla marketingu Nawrockiego, a to się w końcu zlewa z docenieniem samego obiektu tych piarowych zabiegów – że taki pojętny” – pisze pierwszy zastępca redaktora naczelnego. Czyli co, radykalny prawicowy polityk „drugą kadencję zdobędzie już w pierwszej turze, i trzecią też, gdyby była”? Nie do końca – zapraszamy do lektury.
A czy zastanawialiście się, z jakim trudem Dudowie mierzą się z codziennością po dekadzie w Pałacu? Zajęła się tym tematem Anna Dąbrowska. Zaczyna tak: „Są dwie ważne osoby w życiu Andrzeja, które wywierały na niego presję. Ojciec, najpierw o doktorat i prestiż, by wreszcie coś znaczył, i żona – o pieniądze. Ambicje ojca zostały zaspokojone, bo syn był dwie kadencje prezydentem Polski, o czym w jego mniemaniu zdecydowała wola boża. – Teraz jest czas na to, by zaspokoić finansowe ambicje Agaty. On uważa, że poświęciła się, by Andrzej mógł zadowolić ojca, i teraz oczekuje odpłaty – twierdzi nasz rozmówca”. Nie to jest jednak clue tego tekstu. Bo czy państwo wypracowało jakikolwiek model wykorzystania i zaangażowania byłych prezydentów?
To jest ten moment
To tylko kropla w oceanie materiałów, które proponuje „Polityka”. Znajdziecie tu także rzadko już spotykane blogi pisane m.in. przez Ewę Siedlecką, Adama Szostkiewicza, Dorotę Szwarcman, Bartka Chacińskiego czy Dariusza Chętkowskiego. Mamy blogi naukowe, polityczne, kulturalne, społeczne, blog sportowy i blog z łamigłówkami.
Możecie zapisać się też na jeden z naszych newsletterów: poranny (5 ważnych tematów na dobry początek dnia), wieczorny (autorskie podsumowanie wydarzeń pisane przez dziennikarzy „Polityki”), o najnowszym numerze naszego tygodnika (prezentujemy spis treści), kulturalny (aktualności ze świata kultury, recenzje filmów, seriali, książek, płyt, spektakli, wystaw i gier) czy polecane teksty najchętniej czytane przez czytelników „Polityki” (zawsze w sobotę rano).
Możecie mieć dostęp do potężnego archiwum „Polityki”, w którym jest już ponad 100 tys. tekstów.
A jeśli interesują Was wojskowe, taktyczne kulisy toczącej się wojny – od ponad 1350 dni codziennie odkrywają je nasi eksperci Michał i Jacek Fiszerowie.
Bez Was nie ma nas. Marzymy, żebyście zostali z nami na długo, dlatego przygotowaliśmy na Black Friday tę wyjątkową ofertę z rabatem nawet 40 proc. Może już się nie powtórzyć, to jest ten moment.