Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
17 listopada 2025
Kraj

Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

17 listopada 2025
„Polityka” na Black Friday „Polityka” na Black Friday Polityka
Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Czytać, oglądać i słuchać o tym, co naprawdę ma w Twoim życiu znaczenie? Jesteś we właściwym miejscu. Na Black Friday „Polityka” przygotowała wyjątkową ofertę, dzięki której zostaniesz z nami na bardzo długo za naprawdę niewiele.
.Polityka.pl/Polityka .

Dla miłośników czytania. Dla fanów dziennikarstwa – tego prawdziwego, rzetelnego. Dla tych, którzy doceniają, gdy tłumaczy się świat, a nie podkręca lęki i gra na nich. Was wszystkich zapraszamy do świata „Polityki”. Uwaga – od razu na rok, dwa, a nawet trzy lata.

Przygotowaliśmy specjalną ofertę na Black Friday: raz płacicie i zostajecie naszymi długoterminowymi subskrybentkami, subskrybentami. Przykład? Za pakiet Uniwersum – którym można podzielić się z dwoma osobami, a dodatkowo ma się dostęp m.in. do naukowego portalu Pulsar i prestiżowych czasopism „Wiedza i Życie” i „Świata Nauki” – zapłacicie nawet 40 proc. mniej. Możecie też wybrać inne opcje: pakiety Standard oraz Premium.

Zapraszamy Was do redakcji, która wierzy w demokrację i nie ulega dezinformacji. Kiedy krążą fake newsy, my ustalamy fakty. Bronimy zasad praworządności, przyzwoitości i dziennikarstwa z prawdziwego zdarzenia. Ono nie może być błahe. I wierzymy bardzo mocno, że nasze nie jest.

„Polityka” na Black Friday!
Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie

„Polityka” na Black Friday. Co zyskujecie?

Niepowtarzalne materiały. Takich unikalnych reportaży, analiz, śledztw, felietonów, wideo i wywiadów nie znajdziecie w innym miejscu.

To z „Polityki” dowiecie się, jak eksperci, wojskowi i historycy widzą naszą przyszłość w sytuacji, gdy świat wszedł w ostry wiraż. – Pan był z tych, którzy po ataku rosyjskich dronów polecieli do bankomatu, czy z tych, którzy pojechali na stację zatankować do pełna?zagadnął niedawno gen. Tomasza Drewniaka nasz dziennikarz Juliusz Ćwieluch. To rozmowa miejscami uspokajająca, czasem trudna, a momentami denerwująca. Na zachętę zdradzimy: tamtego poranka generał „poszedł zrobić sobie herbatkę”.

.Polityka.

Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Z naszymi gośćmi zanurzamy się w sprawy polityki, historii, psychologii, zaglądamy do nauki, kultury i sportu, śledzimy wydarzenia lokalne i międzynarodowe. – Trump jest charakterologicznym macho, to jest jakaś przewaga. Jednak jeśli nie zrozumie, że jego rozmówcą jest przebiegły lis, to przegra. Putin chce całej Ukrainystwierdził niedawno Aleksander Kwaśniewski, który gościł u Karoliny Lewickiej. Te słowa – i inne wnioski byłego prezydenta – poniosły się w sieci. Możecie wrócić w każdej chwili do tego wywiadu.

Nasz przepis na rzetelne dziennikarstwo? Wyjątkowi dziennikarze, najlepsi w Polsce. I cenieni rozmówcy. – Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamieta dojmująca diagnoza Marka Sekielskiego (który sam przeszedł przez „piekło”) w podkaście psychologicznym Joanny Cieśli zapadła w pamięć dziesiątkom tysięcy naszych czytelników i widzów. Posłuchajcie całości w wolnej chwili.

„Polityka” na Black Friday!
Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie

Tylko w „Polityce”

„Polityka” regularnie zabiera Was w czytelnicze podróże – czasem w nieznane, a innym razem tam, gdzie nie do końca chcecie się znaleźć. Te wyprawy bywają bolesne, choć szczęśliwie można się w nie udać „w kapciach”, przed ekranem telefonu czy laptopa.

Na przykład wtedy, gdy reporter Paweł Reszka przenosi nas na linię frontu w Ukrainie. Robi to tak, że w każdym akapicie czujemy złość, strach, martwimy się albo śmiejemy razem z bohaterami. Jak w rozmowach z Teo, Dimą, Kolą, Sierhijem i Witalikiem – wojownikami z przyszłości, operatorami dronów kamikadze. Dzięki takim ekskluzywnym materiałom ci ludzie, choć są tak daleko, są nam bliscy. Posłuchajcie: „Teo pracował w branży turystycznej, tęskni do żony. Czekając na rozkaz wylotu, leży na kanapie, popija kawę i czyta powieść fantasy”. Ilu z nas mogłoby być na jego miejscu?

.Taras Ibragimov.

Albo gdy w najnowszym reportażu prosto z wojny reporter „Polityki” pisał: „Noc przed świtem jest najciemniejsza. Zwiad wychodzi z piwnicy. Czujni, skoncentrowani. Nasłuchują. Rosyjskie drony to przekleństwo. Polują na każdego, kto nieostrożnie wysunie nos z kryjówki”. Ciarki chodzą po plecach. W tym materiale zobaczycie także rzadkie zdjęcia, choćby z wojennej piwnicy sztabu Orion, gdzie obok składowiska min działa fryzjer, stoi konsola do gier, życie toczy się prawie tak samo jak na powierzchni.

Tych czytelniczych podróży jest więcej, czasem w zupełnie niespodziewanym kierunku. Na przykład gdy Joanna Cieśla zabiera nas do świata botoksu i branży beauty. Dziennikarka „Polityki” przeszła kurs wstrzykiwania i ujawnia kulisy gabinetów zajmujących się takimi zabiegami. Czy wiedzieliście, że na „lwią zmarszczkę” schodzi 16 jednostek preparatu, a roztwór szczypie kobiety, jakby ktoś go wlewał wprost do mózgu? Trzy czwarte wykonywanych w Polsce zabiegów beauty to właśnie wygładzanie „lwa”. Nasza dziennikarka konkluduje: „W pogoni za trendy-lookiem Polki i Polacy nie oglądają się na koszty. Usługodawcy skwapliwie to wykorzystują”. Przeczytajcie, czego jeszcze doświadczyła.

„Polityka” na Black Friday!
Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie

Polityka w „Polityce”

Solą naszej redakcji są – to oczywiste – materiały polityczne i społeczne. Co tydzień przeczytacie „Przypisy” redaktorów naczelnych naszego tygodnika Jerzego Baczyńskiego, Mariusza Janickiego i Bartka Chacińskiego. W poniedziałek o poranku na Polityka.pl zawsze czeka „Notatnik polityczny” Wojciecha Szackiego i Michała Danielewskiego. Nie rzucamy się na każdy sondaż, nie pędzimy za politycznymi pyskówkami. Znowu: staramy się zrozumieć, o co chodzi, zanim zajmiemy Wasz czas.

Tak jak w tekście „Nawrocki superstar”: Mariusz Janicki zastanawia się w nim, skąd ta fascynacja nowym prezydentem nie tylko po prawej stronie. „Wielu z tych, którzy wcześniej wspierali Trzaskowskiego i rządzącą koalicję, może też dla przekory i z frustracji po przegranej kandydata KO, teraz z widoczną satysfakcją chwali Nawrockiego. Tyle że ta przekora staje się coraz bardziej bezobjawowa, bardziej przebija się uznanie dla marketingu Nawrockiego, a to się w końcu zlewa z docenieniem samego obiektu tych piarowych zabiegów – że taki pojętny” – pisze pierwszy zastępca redaktora naczelnego. Czyli co, radykalny prawicowy polityk „drugą kadencję zdobędzie już w pierwszej turze, i trzecią też, gdyby była”? Nie do końca – zapraszamy do lektury.

.Andrzej Duda/Facebook.

A czy zastanawialiście się, z jakim trudem Dudowie mierzą się z codziennością po dekadzie w Pałacu? Zajęła się tym tematem Anna Dąbrowska. Zaczyna tak: „Są dwie ważne osoby w życiu Andrzeja, które wywierały na niego presję. Ojciec, najpierw o doktorat i prestiż, by wreszcie coś znaczył, i żona – o pieniądze. Ambicje ojca zostały zaspokojone, bo syn był dwie kadencje prezydentem Polski, o czym w jego mniemaniu zdecydowała wola boża. – Teraz jest czas na to, by zaspokoić finansowe ambicje Agaty. On uważa, że poświęciła się, by Andrzej mógł zadowolić ojca, i teraz oczekuje odpłaty – twierdzi nasz rozmówca”. Nie to jest jednak clue tego tekstu. Bo czy państwo wypracowało jakikolwiek model wykorzystania i zaangażowania byłych prezydentów?

„Polityka” na Black Friday!
Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie

To jest ten moment

To tylko kropla w oceanie materiałów, które proponuje „Polityka”. Znajdziecie tu także rzadko już spotykane blogi pisane m.in. przez Ewę Siedlecką, Adama Szostkiewicza, Dorotę Szwarcman, Bartka Chacińskiego czy Dariusza Chętkowskiego. Mamy blogi naukowe, polityczne, kulturalne, społeczne, blog sportowy i blog z łamigłówkami.

Możecie zapisać się też na jeden z naszych newsletterów: poranny (5 ważnych tematów na dobry początek dnia), wieczorny (autorskie podsumowanie wydarzeń pisane przez dziennikarzy „Polityki”), o najnowszym numerze naszego tygodnika (prezentujemy spis treści), kulturalny (aktualności ze świata kultury, recenzje filmów, seriali, książek, płyt, spektakli, wystaw i gier) czy polecane teksty najchętniej czytane przez czytelników „Polityki” (zawsze w sobotę rano).

Możecie mieć dostęp do potężnego archiwum „Polityki”, w którym jest już ponad 100 tys. tekstów.

A jeśli interesują Was wojskowe, taktyczne kulisy toczącej się wojny – od ponad 1350 dni codziennie odkrywają je nasi eksperci Michał i Jacek Fiszerowie.

Bez Was nie ma nas. Marzymy, żebyście zostali z nami na długo, dlatego przygotowaliśmy na Black Friday tę wyjątkową ofertę z rabatem nawet 40 proc. Może już się nie powtórzyć, to jest ten moment.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Sondaż „Polityki”: Nawrocki po 100 dniach. Rozczarowania nie ma, zastąpi Kaczyńskiego?

    Mariusz Janicki

  2. Marsz Niepodległości to zwiastun dla prawicy. Nawrocki gwiazdorzy, Konfa rządzi, PiS w opałach

    Mateusz Mazzini

  3. Bój o Sąd Najwyższy. Razem z Ziobrą zdemolowali wymiar sprawiedliwości. Są nie do ruszenia?

    Ewa Siedlecka

  4. 11 listopada: kolejny etap prawicowej wojny. Kto, z kim i przeciwko komu będzie maszerował?

    Rafał Kalukin

  5. Notatnik polityczny. Nawrocki zalśni w świetle rac, a Ziobro cierpi nad Dunajem

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Spadek urodzeń jest naszą przyszłością. Skończyły się czasy: nieważne, jaki mąż i związek, byle był

Polska cały czas doświadcza przemian w formowaniu i rozpadzie związków. Są wyliczenia, że 50–60 proc. kobiet zawrze pierwszy związek małżeński przed ukończeniem 50. roku życia – mówi profesor Irena Kotowska, demografka z PAN.

Agata Szczerbiak
13.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Polityka o historii

Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

Marcin Zaremba
11.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Świat

Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Co zrobi Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie.

Edwin Bendyk
12.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
null
Społeczeństwo

Horror w domach seniora. Jak tych miejsc uniknąć? „Po miesiącu: połowa babci, skóra i kości”

Prywatne domy seniora wyręczają państwo: szybciej, a niejednokrotnie także taniej, można tam znaleźć miejsce dla starszej osoby wymagającej opieki. Problem w tym, że tego typu placówki podlegają jedynie iluzorycznej kontroli. A gdy tej brakuje, dochodzi do sytuacji, które burzą krew.

Agnieszka Sowa
07.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Jak się dziś żyje na granicy Polski z Rosją. Ludzie sobie nie ufają, jest pełno paradoksów

O tej granicy prawie się nie słyszy, chociaż to tutaj Polska ma 210 km bezpośredniego sąsiedztwa z wrogiem. Ciekawość obcych uruchamia tu czujność.

Ryszarda Socha
13.11.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama