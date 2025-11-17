Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Czytać, oglądać i słuchać o tym, co naprawdę ma w Twoim życiu znaczenie? Jesteś we właściwym miejscu. Na Black Friday „Polityka” przygotowała wyjątkową ofertę, dzięki której zostaniesz z nami na bardzo długo za naprawdę niewiele.

Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Z naszymi gośćmi zanurzamy się w sprawy polityki, historii, psychologii, zaglądamy do nauki, kultury i sportu, śledzimy wydarzenia lokalne i międzynarodowe. – Trump jest charakterologicznym macho, to jest jakaś przewaga. Jednak jeśli nie zrozumie, że jego rozmówcą jest przebiegły lis, to przegra. Putin chce całej Ukrainy – stwierdził niedawno Aleksander Kwaśniewski, który gościł u Karoliny Lewickiej. Te słowa – i inne wnioski byłego prezydenta – poniosły się w sieci. Możecie wrócić w każdej chwili do tego wywiadu. Nasz przepis na rzetelne dziennikarstwo? Wyjątkowi dziennikarze, najlepsi w Polsce. I cenieni rozmówcy. – Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie – ta dojmująca diagnoza Marka Sekielskiego (który sam przeszedł przez „piekło”) w podkaście psychologicznym Joanny Cieśli zapadła w pamięć dziesiątkom tysięcy naszych czytelników i widzów. Posłuchajcie całości w wolnej chwili. „Polityka” na Black Friday!

Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie Tylko w „Polityce” „Polityka” regularnie zabiera Was w czytelnicze podróże – czasem w nieznane, a innym razem tam, gdzie nie do końca chcecie się znaleźć. Te wyprawy bywają bolesne, choć szczęśliwie można się w nie udać „w kapciach”, przed ekranem telefonu czy laptopa. Na przykład wtedy, gdy reporter Paweł Reszka przenosi nas na linię frontu w Ukrainie. Robi to tak, że w każdym akapicie czujemy złość, strach, martwimy się albo śmiejemy razem z bohaterami. Jak w rozmowach z Teo, Dimą, Kolą, Sierhijem i Witalikiem – wojownikami z przyszłości, operatorami dronów kamikadze. Dzięki takim ekskluzywnym materiałom ci ludzie, choć są tak daleko, są nam bliscy. Posłuchajcie: „Teo pracował w branży turystycznej, tęskni do żony. Czekając na rozkaz wylotu, leży na kanapie, popija kawę i czyta powieść fantasy”. Ilu z nas mogłoby być na jego miejscu?

Albo gdy w najnowszym reportażu prosto z wojny reporter „Polityki” pisał: „Noc przed świtem jest najciemniejsza. Zwiad wychodzi z piwnicy. Czujni, skoncentrowani. Nasłuchują. Rosyjskie drony to przekleństwo. Polują na każdego, kto nieostrożnie wysunie nos z kryjówki”. Ciarki chodzą po plecach. W tym materiale zobaczycie także rzadkie zdjęcia, choćby z wojennej piwnicy sztabu Orion, gdzie obok składowiska min działa fryzjer, stoi konsola do gier, życie toczy się prawie tak samo jak na powierzchni. Tych czytelniczych podróży jest więcej, czasem w zupełnie niespodziewanym kierunku. Na przykład gdy Joanna Cieśla zabiera nas do świata botoksu i branży beauty. Dziennikarka „Polityki” przeszła kurs wstrzykiwania i ujawnia kulisy gabinetów zajmujących się takimi zabiegami. Czy wiedzieliście, że na „lwią zmarszczkę” schodzi 16 jednostek preparatu, a roztwór szczypie kobiety, jakby ktoś go wlewał wprost do mózgu? Trzy czwarte wykonywanych w Polsce zabiegów beauty to właśnie wygładzanie „lwa”. Nasza dziennikarka konkluduje: „W pogoni za trendy-lookiem Polki i Polacy nie oglądają się na koszty. Usługodawcy skwapliwie to wykorzystują”. Przeczytajcie, czego jeszcze doświadczyła. „Polityka” na Black Friday!

Nawet 40 proc rabatu! Taniej nie będzie Polityka w „Polityce” Solą naszej redakcji są – to oczywiste – materiały polityczne i społeczne. Co tydzień przeczytacie „Przypisy” redaktorów naczelnych naszego tygodnika Jerzego Baczyńskiego, Mariusza Janickiego i Bartka Chacińskiego. W poniedziałek o poranku na Polityka.pl zawsze czeka „Notatnik polityczny” Wojciecha Szackiego i Michała Danielewskiego. Nie rzucamy się na każdy sondaż, nie pędzimy za politycznymi pyskówkami. Znowu: staramy się zrozumieć, o co chodzi, zanim zajmiemy Wasz czas. Tak jak w tekście „Nawrocki superstar”: Mariusz Janicki zastanawia się w nim, skąd ta fascynacja nowym prezydentem nie tylko po prawej stronie. „Wielu z tych, którzy wcześniej wspierali Trzaskowskiego i rządzącą koalicję, może też dla przekory i z frustracji po przegranej kandydata KO, teraz z widoczną satysfakcją chwali Nawrockiego. Tyle że ta przekora staje się coraz bardziej bezobjawowa, bardziej przebija się uznanie dla marketingu Nawrockiego, a to się w końcu zlewa z docenieniem samego obiektu tych piarowych zabiegów – że taki pojętny” – pisze pierwszy zastępca redaktora naczelnego. Czyli co, radykalny prawicowy polityk „drugą kadencję zdobędzie już w pierwszej turze, i trzecią też, gdyby była”? Nie do końca – zapraszamy do lektury.