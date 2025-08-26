Jak ocenić wielkość kryptowaluty? Wprowadzenie do kapitalizacji rynkowej

Jeśli chcesz lepiej zrozumieć rynek kryptowalut, zacznij od oceny wielkości danego projektu. To prosty punkt wyjścia, który pozwala szybko zorientować się, z czym masz do czynienia.

Kapitalizacja rynkowa, czyli market cap, pokazuje, jak duży jest projekt w porównaniu z innymi. Dzięki temu łatwiej ocenić jego znaczenie i potencjał bez zagłębiania się od razu w techniczne szczegóły czy skomplikowane analizy.

Czym właściwie jest kapitalizacja rynkowa kryptowaluty i dlaczego nie warto sugerować się tylko jej ceną?

Kapitalizacja kryptowalut to wartość całkowita kryptowaluty w obiegu, obliczana jako iloczyn ceny jednej jednostki aktywa i liczby wszystkich monet dostępnych na rynku. To właśnie ten wskaźnik daje pełniejszy obraz rozmiaru projektu niż sama cena pojedynczego tokena.

Przykładowo, jeśli jedna jednostka kosztuje 10 dolarów i w obiegu znajduje się 100 milionów to kapitalizacja rynkowa wynosi miliard dolarów. Warto pamiętać, że cena tokena może być niska, ale przy dużej liczbie monet kapitalizacja będzie wysoka – i odwrotnie.

Bitcoin oraz Ethereum to przykłady kryptowalut o najwyższej kapitalizacji, co czyni je najbardziej rozpoznawalnymi i uznawanymi projektami w ekosystemie cyfrowych aktywów.

Jak dokładnie oblicza się kapitalizację rynkową i jakie dane są potrzebne?

Wzór jest prosty:

Kapitalizacja = Cena jednostkowa × Podaż obiegowa

Podaż obiegowa (circulating supply) odnosi się do monet, które są faktycznie dostępne na rynku i mogą być swobodnie przedmiotem obrotu. To dynamiczna wartość, ponieważ nowe tokeny mogą być wypuszczane w ramach smart kontraktów lub mechanizmów emisji.

Nie należy mylić też tego pojęcia z „całkowitą podażą” (total supply), która obejmuje wszystkie wyemitowane jednostki – również te zablokowane lub niedostępne. Różnica ta ma znaczenie, zwłaszcza przy analizie projektów, które planują znaczną emisję w przyszłości.