Złoto w portfelu inwestycyjnym – dlaczego warto dywersyfikować portfel?

Inwestowanie w różnorodne aktywa – o niejednolitym profilu ryzyka – zwiększa bezpieczeństwo i pomaga lepiej przygotować się na rozmaite scenariusze. Jednym z aktywów postrzeganych jako szczególnie bezpieczne jest złoto, którego wartość rośnie w czasach kryzysów, inflacji i napięć geopolitycznych. Sprawdź, jak zminimalizować ryzyko poprzez dywersyfikację portfela i dodanie do niego złota.

Na czym polega dywersyfikacja portfela inwestycyjnego?

Dywersyfikacja to synonim różnicowania, dlatego dywersyfikacja portfela inwestycyjnego polega na urozmaicaniu jego zawartości w celu minimalizacji straty lub zwiększenia prawdopodobieństwa zysku. Każdy inwestor ma do wyboru szeroką gamę aktywów – od akcji i obligacji przez kryptowaluty i fundusze ETF aż po metale szlachetne w tym złoto inwestycyjne oraz waluty obce. Jedne składniki mają większy, a inne mniejszy profil ryzyka i inaczej reagują na kryzysy czy zmiany na rynku finansowym.

Ryzyko inwestycyjne – jak je oszacować?

Inwestowanie jest zawsze powiązane z ryzykiem, jednak jedne aktywa są zaliczane do bardziej, a inne do mniej ryzykownych.

Jeśli chcesz zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, dodając do niego fizyczne złoto, pamiętaj, by nabywać je od sprawdzonych dostawców.

Wiele zależy od obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, jednak standardowo możemy podzielić je w sposób przedstawiony poniżej.

Przykładowe aktywa wysokiego ryzyka:

akcje spółek z rynków wschodzących,

akcje spółek wzrostowych (np. zielona energia, sztuczna inteligencja, biotechnologia),

akcje małych spółek,

kryptowaluty,

start-upy.

Przykładowe aktywa niskiego ryzyka:

obligacje skarbowe i korporacyjne,

złoto inwestycyjne i inne metale szlachetne (np. srebro, platyna, pallad),

nieruchomości,

lokaty bankowe i konta oszczędnościowe,

akcje defensywne (np. żywność, opieka zdrowotna),

popularne waluty obce (np. USD, CHF, EUR).

Zapamiętaj!

Duże ryzyko = duża szansa na zysk, ale też mniejsze bezpieczeństwo inwestycji i większe ryzyko utraty kapitału.

Małe ryzyko = mniejsza szansa na zysk, ale większe bezpieczeństwo inwestycji.

Dywersyfikacja portfela a złoto inwestycyjne

Złoto jest postrzegane jako tzw. bezpieczna przystań, gdyż jego wartość stabilnie rośnie, zwłaszcza w niepewnych czasach. W związku z tym, że złota nie jesteśmy w stanie wytworzyć w fabryce, a jego ilość na świecie jest ograniczona, przewiduje się, że wartość kruszcu w przyszłości będzie bić kolejne rekordy.

Prześledźmy ceny złota w ciągu ostatnich 100 lat:

1925 – średnia roczna cena złota wynosiła 20,64 dolary za uncję (USD/oz),



1935 – w ciągu 10 lat cena kruszcu wzrosła do 34,84 USD/oz,

1945 – kolejna dekada przyniosła nieznaczny spadek do 34,71 USD/oz,

1955 – 35,03 USD/oz,

1965 – 35,12 USD/oz,

1975 – wzrost cen złota do 160,86 USD/oz, czyli o ponad 350% w ciągu zaledwie dekady,

1985 – prawie dwukrotny wzrost do 317 USD/oz,

1995 – 383,79 USD/oz,

2005 – 444,74 USD/oz,

2015 – 1 160,60 USD/oz,

2025 – w czerwcu padł rekord 3 433 USD/oz, co oznacza, że złoto jest obecnie ponad 166 razy droższe niż jeszcze sto lat temu!

Ten imponujący wzrost cen złota nie jest jedynie efektem popularności kruszcu wśród inwestorów – stoi za tym szereg czynników ekonomicznych i geopolitycznych, takich jak odejście od systemu waluty złotej (standardu złota), utrata siły nabywczej dolara, Wielki Kryzys (1929–1933), kryzys naftowy w latach 70. XX wieku, globalny kryzys finansowy 2008, pandemia czy wojna w Ukrainie i inne konflikty zbrojne. Na wzrost cen złota ma również wpływ polityka banków centralnych, które w latach 70. zaczęły gromadzić złoto jako rezerwę strategiczną, a także ograniczona podaż kruszcu przy wzroście popytu.

Złoto w portfelu inwestycyjnym – dlaczego warto je mieć?

Analitycy prognozują dalszy wzrost cen złota – od 6 359 USD/oz w 2030 roku do nawet 9 097 USD/oz w 2035 roku. Sprawdź 10 powodów, dla których warto mieć złoto w portfelu inwestycyjnym:

Ochrona przed inflacją – złoto utrzymuje wartość w okresach wzrostu cen, gdyż jego cena zazwyczaj rośnie, gdy spada siła nabywcza walut.

Bezpieczna przystań – inwestorzy sięgają po złoto w czasach kryzysów i niepewności gospodarczej, co podnosi jego cenę.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – złoto ma niską lub nawet ujemną korelację z akcjami czy obligacjami, dlatego wprowadzenie go do portfela zmniejsza ogólne ryzyko inwestycyjne.

Ochrona przy niskich stopach procentowych – choć złoto zaliczamy do aktywów „bezpiecznych”, nie traci ono na wartości, gdy rosną ceny akcji.

Wartość niezależna od walut – złoto nie jest związane z polityką monetarną jednego kraju, dlatego chroni przed dewaluacją walut.

Wysoka płynność – złoto w formie złotych sztabek czy monet bulionowych można łatwo sprzedać na całym świecie.

Długoterminowa stabilność – złoto jest cenione od setek lat i nie traci na wartości, dlatego doskonale nadaje się na inwestycję wielopokoleniową.

Uniwersalność – złoto jest rozpoznawalne na wszystkich kontynentach, w przeciwieństwie do wielu walut i innych aktywów.

Różne firmy inwestycji – najpopularniejsze jest fizyczne złoto inwestycyjne (monety i sztabki), lecz można również inwestować w złoto papierowe (ETF),

Ograniczona podaż – wg United States Geological Survey (USDS) na całym świecie jest łącznie od 251 000 do 271 000 ton złota, z czego do wydobycia zostało 64 000 ton. Prognozy mówią, że przy obecnych poziomach wydobycia i braku nowych odkryć rezerwy mogą skończyć się do 2050 roku. Ograniczona podaż złota zwiększa atrakcyjność kruszcu wśród inwestorów.

