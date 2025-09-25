Przejdź do treści
25 września 2025
Inspiracje i porady

Jakie dokumenty trzeba mieć w samochodzie?

25 września 2025
Obowiązkiem kierowcy jest nie tylko bezpieczna jazda, ale również posiadanie przy sobie dokumentów wymaganych przez przepisy polskiego prawa. Jak wygląda to w 2025 roku?

Przygotowaliśmy listę dokumentów, które trzeba mieć w samochodzie w Polsce. Wskażemy również te, które warto przy sobie posiadać, chociaż nie jest to obligatoryjne.

Jakich dokumentów nie musisz posiadać przy sobie w trakcie jazdy?

Spore zmiany dla kierowców weszły w życie wraz z nowelizacjami Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1 października 2018 roku oraz 5 grudnia 2020 roku. Stopniowo redukowały one liczbę dokumentów, które trzeba posiadać w trakcie jazdy. Ma to bezpośredni związek z postępującą cyfryzacją sektora usług publicznych w Polsce oraz wykorzystywaniem przez służby nowoczesnych systemów internetowych. Dzięki nim możliwe jest zweryfikowanie w czasie rzeczywistym uprawnień kierowcy czy też statusu ubezpieczenia pojazdu.

To wszystko sprawia, że obecnie nie ma obowiązku wożenia przy sobie w wersji papierowej:

  • dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • prawa jazdy,
  • potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczenia

Dotyczy to jednak tylko osób, których dane znajdują się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli są one właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu. Do tego muszą posiadać prawo jazdy wydane w Polsce oraz być obywatelami naszego kraju.

Kto musi posiadać przy sobie dokumenty?

Jak już wspomniano, zwolnienie z posiadania przy sobie wybranych dokumentów w trakcie jazdy nie obejmuje wszystkich. Potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej, dowód rejestracyjny pojazdu i fizyczne prawo jazdy muszą posiadać wszystkie osoby, które nie są obywatelami Polski, posiadają uprawnienia zdobyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dokumenty przy sobie muszą posiadać również osoby, które korzystają z samochodów nienależących do nich w sensie prawnym. W tej grupie znajdują się kierowcy poruszający się pojazdami:

  • firmowymi,
  • z wypożyczalni,

Brak posiadania dokumentów przy sobie skutkuje mandatem w trakcie kontroli drogowej. Za poruszanie się bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów grozi kara grzywny do 250 złotych albo kara nagany. Reguluje to Art. 95 Kodeksu wykroczeń.

Dokument tożsamości – to musi mieć każdy kierowca

Każdy kierowca w Polsce ma obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości. Może to być:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • e-dowód w aplikacji mobilnej mObywatel.

Choć za posiadanie dokumentu tożsamości nie grozi mandat, to jednak policja może dokonać czasowego zatrzymania kierowcy do czasu, aż możliwe będzie potwierdzenie jego tożsamości. Warto więc unikać nieprzyjemności i zawsze posiadać przy sobie wymagane dokumenty.

Czy warto jeździć ze wszystkimi dokumentami?

Pomimo braku takiego obowiązku, warto mieć pod ręką prawo jazdy, polisę OC czy też dowód rejestracyjny pojazdu. Ułatwi to przeprowadzenie kontroli i uniknięcie nieprzyjemności. Ponadto przed każdą podróżą zagraniczną należy dokładnie upewnić się, jakie dokumenty wymagane są w danym kraju i dostosować się do tych przepisów.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Każdy posiadacz pojazdu w Polsce ma obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC.







