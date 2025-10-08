E-recepty, AI i nowoczesne technologie w zdrowiu. Co myślą o nich Polacy?

Technologie cyfrowe na dobre zadomowiły się w polskiej służbie zdrowia. Coraz więcej pacjentów korzysta z e-recept, konsultacji online czy aplikacji medycznych.

Do gry wkracza także sztuczna inteligencja – z jej pomocą niektórzy sprawdzają objawy, szukają informacji o lekach, a nawet planują wizytę u lekarza.

Co na ten temat sądzą Polacy? Z odpowiedzi udzielonych w badaniu opinii przeprowadzonym na zlecenie Erecept.pl dla Medunit w lipcu 2025 roku wyłania się ciekawy obraz cyfrowych nawyków zdrowotnych.

E-recepta – wygoda, którą doceniamy

Z danych zebranych przez agencję Opinia24 wynika, że Polacy są coraz bardziej przychylni nowoczesnym formom kontaktu z lekarzem. Jednym z najbardziej cenionych rozwiązań jest e-recepta – aż 86% badanych otrzymało ją podczas konsultacji online. Co czwarty respondent wskazał, że z e-recepty korzystał więcej niż raz.

Dlaczego e-recepty są tak popularne? Badani najczęściej wskazywali:

brak konieczności wizyty w gabinecie (48%),

(48%), wygodę i oszczędność czasu (41%),

(41%), szybkość uzyskania recepty (38%),

(38%), dostępność w nagłych sytuacjach (30%).

Dla wielu osób liczy się też możliwość kontynuowania leczenia bez przerw (30%), krótki czas oczekiwania (27%) czy większa dyskrecja (10%). E-recepty są szczególnie popularne w grupie osób w wieku 35–44 lata – aż 89% z nich przyznało, że otrzymało receptę drogą online.

Zobacz także: COVID-19 - objawy, diagnostyka, leczenie. Kiedy zgłosić się do lekarza?

AI w służbie pacjentów – nowe źródło wiedzy zdrowotnej

Choć większość Polaków nie korzysta jeszcze z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, rośnie grupa osób, które chętnie sięgają po nie w kwestiach zdrowotnych. Jak pokazuje badanie:

15% Polaków korzystało z AI wielokrotnie ,

Polaków korzystało z AI , 18% – kilka razy ,

– , 5% – raz ,

– , a 62% – nigdy.

Największe zainteresowanie nowymi technologiami wykazują osoby w wieku 18–24 lata – aż 32% z nich sięgało po AI wielokrotnie, a 37% – kilka razy. Z kolei osoby powyżej 60. roku życia korzystają z takich rozwiązań znacznie rzadziej – tylko 6% badanych z tej grupy odpowiedziało, że robiło to wiele razy.

Co ciekawe, najniższy odsetek odpowiedzi "nie, nigdy" odnotowano wśród osób z wykształceniem podstawowym – tylko 52% z nich zadeklarowało, że nigdy nie korzystało z AI w kontekście zdrowia.

Medunit – nowoczesna przychodnia stacjonarna i online

Przykładem placówki, która łączy tradycję z nowoczesnością, jest przychodnia Medunit. Oferuje ona kompleksową opiekę zdrowotną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Medunit działa stacjonarnie w dwóch miastach – Gdańsku i Warszawie – zapewniając dostęp do lekarzy rodzinnych i internistów.

Przyszłość zdrowia? Cyfrowa i dostępna

Wyniki badania jasno pokazują, że Polacy coraz częściej oczekują wygodnych, szybkich i dostępnych form kontaktu z lekarzem. E-recepty i konsultacje online wpisują się w te potrzeby idealnie – oszczędzają czas, pozwalają leczyć się zdalnie, a jednocześnie dają pacjentowi większą kontrolę nad swoim zdrowiem.

Sztuczna inteligencja także ma potencjał, by wspierać pacjentów – pod warunkiem, że nie zastępuje kontaktu z lekarzem, a jedynie go uzupełnia.

Materiał przygotowany przez Medunit.