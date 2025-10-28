Przejdź do treści
28 października 2025
swissporTON – nowa europejska marka dachówek z polsko-węgierską tradycją produkcyjną

28 października 2025
Rynek dachówek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi znaczącą transformację.

Ceniona od lat marka CREATON, pod którą produkowane były dachówki w zakładach CREATON Polska i CREATON South-East Europe, zmienia nazwę na swissporTON. To nie kosmetyczna zmiana wizerunku, lecz strategiczne włączenie 130-letniej tradycji produkcyjnej w portfolio Grupy swisspor – jednego z czołowych europejskich producentów energooszczędnych materiałów budowlanych.

Szwajcarska precyzja spotyka środkowoeuropejskie rzemiosło

Grupa swisspor od dekad buduje swoją pozycję jako dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznych, akustycznych i systemów elewacyjnych. Wprowadzenie marki swissporTON to logiczny krok w kierunku stworzenia kompleksowej oferty dla energooszczędnego budownictwa. Nowa marka zachowuje wszystko, co najlepsze z dziedzictwa CREATON – sprawdzoną jakość, niezawodność i estetykę – łącząc je teraz ze szwajcarskim podejściem do designu, trwałości i innowacji technologicznych.

Dla inwestorów i deweloperów oznacza to dostęp do spójnego systemu materiałów budowlanych od jednego dostawcy. Produkty swissporTON na dachy skośne tworzą z innymi rozwiązaniami swisspor kompleksowy ekosystem dla nowoczesnego budownictwa, w którym każdy element został zaprojektowany z myślą o współpracy z pozostałymi.

Pięć zakładów, jedna filozofia jakości

Siła marki swissporTON tkwi w doskonałości produkcyjnej opartej na unikalnych zasobach naturalnych. Wszystkie dachówki powstają w pięciu nowoczesnych zakładach strategicznie zlokalizowanych w Polsce i na Węgrzech. Trzy polskie fabryki – w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie – oraz dwa węgierskie zakłady w Lenti stanowią o europejskiej pozycji marki. To nie przypadkowa lokalizacja. Regiony te dysponują jednymi z najlepszych złóż gliny na kontynencie, co stanowi fundament wyjątkowej jakości produkowanych wyrobów.

Każdy z zakładów wykorzystuje zaawansowane technologie produkcji oraz wieloetapowe procesy kontroli jakości odpowiadające rygorystycznym standardom europejskim. Dachówki przechodzą szczegółowe testy, które gwarantują nie tylko ich początkową jakość, ale także długotrwałą niezawodność przez dziesięciolecia użytkowania. Modele dachówek ceramicznych swissporTON dostępne są z jedną z najdłuższych na rynku gwarancji – do 50 lat w zakresie nieprzesiąkliwości i mrozoodporności, udzielaną na określonych warunkach.

Portfolio dopasowane do różnorodnych potrzeb

Oferta swissporTON to znacznie więcej niż kilka modeli dachówek. To przemyślana gama produktów ceramicznych i cementowych wraz z dedykowanymi akcesoriami – od membran, przez systemy funkcyjne, po fotowoltaikę i taśmy dachowe – zaprojektowanych z myślą o potrzebach współczesnej architektury.

Flagowe modele ceramiczne stanowią pięć starannie wyselekcjonowanych rozwiązań: SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE i RAPIDO. Każdy z nich reprezentuje inne podejście do designu i funkcjonalności, pozwalając architektom i inwestorom na realizację zróżnicowanych wizji architektonicznych. Ofertę uzupełniają karpiówki ceramiczne KLASSIK Lenti oraz HORTOBÁGY (znana wcześniej jako PROFIL), które sprawdzają się doskonale w projektach nawiązujących do tradycyjnej architektury europejskiej, szczególnie przy renowacjach zabytkowych obiektów.

Portfolio dachówek cementowych swissporTON reprezentują cztery sprawdzone modele: KAPSTADT, KIOTO, GÖTEBORG oraz BREMA (dawniej HEIDELBERG). Każdy oferuje optymalne parametry techniczne przy atrakcyjnej relacji jakości do ceny, co czyni je idealnym wyborem dla projektów o zróżnicowanych wymaganiach budżetowych. Dachówki cementowe to rozwiązanie szczególnie doceniane przez inwestorów poszukujących trwałego pokrycia w korzystnej cenie, bez kompromisów w zakresie estetyki i funkcjonalności.

.mat. pr..

Więcej niż dach – element systemu energooszczędnego

Kluczem do zrozumienia strategii marki swissporTON jest jej pozycjonowanie w ramach szerszej oferty Grupy swisspor. Zmiana nazwy z CREATON to przemyślana decyzja, która lepiej oddaje innowacyjny charakter produktów i ich otwartość na nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nowa nazwa sygnalizuje przynależność do rodziny swisspor, co dla świadomych klientów oznacza dostęp do kompletnej oferty materiałów budowlanych – od izolacji fundamentów, przez ściany, aż po pokrycie dachowe.

Ta synergiczna oferta pozwala na realizację budynków o najwyższych standardach energetycznych, gdzie każdy element został zaprojektowany w ramach spójnej filozofii energooszczędnego budownictwa. Dla architektów i wykonawców to komfort pracy z materiałami, które są ze sobą w pełni kompatybilne, eliminując ryzyko problemów z połączeniami różnych systemów. Dla inwestorów to gwarancja, że ich dom będzie działał jako zintegrowany organizm, minimalizujący straty energii i maksymalizujący komfort użytkowania.

Ciągłość z perspektywą rozwoju

Dla polskiego rynku zmiana nazwy CREATON na swissporTON to kontynuacja najwyższych standardów jakości wypracowanych przez blisko 30 lat doświadczenia produkcyjnego CREATON Polska. Klienci, którzy cenili sobie produkty tej marki, mogą mieć pewność, że otrzymują te same sprawdzone rozwiązania, teraz wzbogacone o dostęp do szerszej gamy innowacji z portfolio swisspor.

Różnorodność oferowanych rozwiązań umożliwia realizację nawet najbardziej wymagających koncepcji architektonicznych przy zachowaniu optymalnych parametrów technicznych. Od minimalistycznych domów energooszczędnych, przez nowoczesne wille, po renowacje zabytkowych obiektów – portfolio swissporTON oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego projektu.

swissporTON to nowa europejska marka dachówek ceramicznych, cementowych i akcesoriów na dachy skośne w ramach marki parasolowej swisspor, która wchodzi w skład Grupy swisspor, czołowego na kontynencie producenta energooszczędnych materiałów budowlanych wysokiej jakości. swissporTON zastępuje cenioną markę CREATON dla systemów dachowych wytwarzanych przez blisko trzy dekady przez CREATON Polska i CREATON South-East Europe w pięciu nowoczesnych zakładach zlokalizowanych na terenie Polski oraz Węgier. Wszystkie dachówki ceramiczne w ofercie objęte są jedną z najdłuższych na rynku gwarancji, udzielaną zgodnie z obowiązującymi warunkami na okres do 50 lat. swissporTON reprezentuje przyszłość budownictwa, łącząc tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszymi technologiami, odpowiadając na potrzeby współczesnej architektury i rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Materiał przygotowany przez swissporTON.

