swissporTON – nowa europejska marka dachówek z polsko-węgierską tradycją produkcyjną

Rynek dachówek w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przechodzi znaczącą transformację.

Ceniona od lat marka CREATON, pod którą produkowane były dachówki w zakładach CREATON Polska i CREATON South-East Europe, zmienia nazwę na swissporTON. To nie kosmetyczna zmiana wizerunku, lecz strategiczne włączenie 130-letniej tradycji produkcyjnej w portfolio Grupy swisspor – jednego z czołowych europejskich producentów energooszczędnych materiałów budowlanych.

Szwajcarska precyzja spotyka środkowoeuropejskie rzemiosło

Grupa swisspor od dekad buduje swoją pozycję jako dostawca innowacyjnych rozwiązań w zakresie izolacji termicznych, akustycznych i systemów elewacyjnych. Wprowadzenie marki swissporTON to logiczny krok w kierunku stworzenia kompleksowej oferty dla energooszczędnego budownictwa. Nowa marka zachowuje wszystko, co najlepsze z dziedzictwa CREATON – sprawdzoną jakość, niezawodność i estetykę – łącząc je teraz ze szwajcarskim podejściem do designu, trwałości i innowacji technologicznych.

Dla inwestorów i deweloperów oznacza to dostęp do spójnego systemu materiałów budowlanych od jednego dostawcy. Produkty swissporTON na dachy skośne tworzą z innymi rozwiązaniami swisspor kompleksowy ekosystem dla nowoczesnego budownictwa, w którym każdy element został zaprojektowany z myślą o współpracy z pozostałymi.

Pięć zakładów, jedna filozofia jakości

Siła marki swissporTON tkwi w doskonałości produkcyjnej opartej na unikalnych zasobach naturalnych. Wszystkie dachówki powstają w pięciu nowoczesnych zakładach strategicznie zlokalizowanych w Polsce i na Węgrzech. Trzy polskie fabryki – w Olkuszu, Chojnicach i Widziszewie – oraz dwa węgierskie zakłady w Lenti stanowią o europejskiej pozycji marki. To nie przypadkowa lokalizacja. Regiony te dysponują jednymi z najlepszych złóż gliny na kontynencie, co stanowi fundament wyjątkowej jakości produkowanych wyrobów.

Każdy z zakładów wykorzystuje zaawansowane technologie produkcji oraz wieloetapowe procesy kontroli jakości odpowiadające rygorystycznym standardom europejskim. Dachówki przechodzą szczegółowe testy, które gwarantują nie tylko ich początkową jakość, ale także długotrwałą niezawodność przez dziesięciolecia użytkowania. Modele dachówek ceramicznych swissporTON dostępne są z jedną z najdłuższych na rynku gwarancji – do 50 lat w zakresie nieprzesiąkliwości i mrozoodporności, udzielaną na określonych warunkach.

Portfolio dopasowane do różnorodnych potrzeb

Oferta swissporTON to znacznie więcej niż kilka modeli dachówek. To przemyślana gama produktów ceramicznych i cementowych wraz z dedykowanymi akcesoriami – od membran, przez systemy funkcyjne, po fotowoltaikę i taśmy dachowe – zaprojektowanych z myślą o potrzebach współczesnej architektury.

Flagowe modele ceramiczne stanowią pięć starannie wyselekcjonowanych rozwiązań: SIMPLA, KODA, TITANIA, BALANCE i RAPIDO. Każdy z nich reprezentuje inne podejście do designu i funkcjonalności, pozwalając architektom i inwestorom na realizację zróżnicowanych wizji architektonicznych. Ofertę uzupełniają karpiówki ceramiczne KLASSIK Lenti oraz HORTOBÁGY (znana wcześniej jako PROFIL), które sprawdzają się doskonale w projektach nawiązujących do tradycyjnej architektury europejskiej, szczególnie przy renowacjach zabytkowych obiektów.

Portfolio dachówek cementowych swissporTON reprezentują cztery sprawdzone modele: KAPSTADT, KIOTO, GÖTEBORG oraz BREMA (dawniej HEIDELBERG). Każdy oferuje optymalne parametry techniczne przy atrakcyjnej relacji jakości do ceny, co czyni je idealnym wyborem dla projektów o zróżnicowanych wymaganiach budżetowych. Dachówki cementowe to rozwiązanie szczególnie doceniane przez inwestorów poszukujących trwałego pokrycia w korzystnej cenie, bez kompromisów w zakresie estetyki i funkcjonalności.