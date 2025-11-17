Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
17 listopada 2025
Inspiracje i porady

Automatyzacja kontra człowiek – kto będzie prowadził księgi w 2030 roku?

17 listopada 2025
. . mat. pr.
Jeszcze dekadę temu faktura była papierowym dokumentem, a księgowy – strażnikiem segregatora. Dziś coraz częściej to algorytm rozpoznaje numery NIP, klasyfikuje koszty i generuje pliki JPK szybciej niż człowiek zdąży otworzyć kalkulator. Automatyzacja zmienia księgowość głębiej, niż mogłoby się wydawać. Ale czy w 2030 roku naprawdę będziemy mówić o świecie bez księgowych?

Księgowość, która zaczyna myśleć

Według analiz branżowych (m.in. KPMG „Digital Finance 2024”) oraz danych Ministerstwa Finansów coraz większa część biur rachunkowych w Polsce wdraża elementy automatyzacji – od rozpoznawania dokumentów (OCR) po integracje z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). W kolejnych latach udział takich rozwiązań będzie rosnąć wraz z cyfryzacją obowiązków podatkowych.

Nie jest to wizja science fiction, lecz proces, który dzieje się tu i teraz. Automatyzacja w księgowości nie polega na „zastąpieniu ludzi robotami”, ale na cyfrowej ewolucji: człowiek uczy systemy reguł rachunkowych, a te zwracają mu dane szybciej i precyzyjniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Fakty zamiast futurologii

Według OECD około 28 proc. etatów w państwach członkowskich jest narażonych na wysokie ryzyko automatyzacji, a analizy PwC (2018) pokazywały dla niektórych gospodarek do 44 proc. miejsc pracy zagrożonych zmianą do początku lat 2030. W księgowości dotyczy to głównie ewidencji kosztów, fakturowania i rozliczania podatków.

Punktem zwrotnym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), który od 2026 roku stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców (1 lutego dla dużych podatników, 1 kwietnia dla pozostałych). Dane będą przesyłane w czasie rzeczywistym, a błędy wychwytywane przez algorytmy zanim dotrą do urzędu.

To przyspieszenie wymaga jednak nowej roli człowieka – księgowego, który nie tylko wprowadza dane, ale je interpretuje. Dlatego coraz więcej firm wybiera biura rachunkowe online, łączące automatyzację z eksperckim doradztwem i analizą finansową.

Księgowy przyszłości – doradca, nie tylko operator

Jeszcze kilka lat temu księgowy zajmował się głównie ewidencją dokumentów. Dziś to często partner biznesowy, który pomaga podejmować decyzje finansowe. W badaniach Deloitte CFO z Europy Środkowej zwracają uwagę na rosnące oczekiwania doradcze wobec działów finansowych – księgowość ma nie tylko rejestrować zdarzenia, ale tłumaczyć ich znaczenie dla strategii firmy.

Dane Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że coraz więcej biur oferuje usługi analityczne – od planowania podatkowego po ocenę ryzyka finansowego.

Najczęstsze obszary, w których księgowi wspierają przedsiębiorców, to:

  • wybór formy opodatkowania,
  • analiza płynności i kosztów,
  • ocena ryzyk podatkowych,
  • wdrożenie KSeF i automatyzacji.

To właśnie człowiek – nie algorytm – potrafi „czytać między liczbami” i interpretować kontekst decyzji finansowych. Automatyzacja przyspiesza procesy, ale nie zastępuje zrozumienia – a to ono decyduje o jakości doradztwa.

Człowiek kontra maszyna – a może razem?

Nowoczesna księgowość coraz bardziej przypomina duet niż pojedynek. Algorytmy rozpoznają faktury, dopasowują kody GTU i tworzą deklaracje VAT, ale to człowiek nadal decyduje, jak dane należy interpretować. Potrafi odróżnić wydatek prywatny od firmowego, ocenić zasadność ulgi, zauważyć niuans w przepisie.

Zbyt duże zaufanie do automatyzacji może kosztować – błędna klasyfikacja dokumentu oznacza nieprawidłowy podatek do zapłaty. Z kolei ręczna księgowość nie nadąża już za tempem cyfrowej gospodarki. Dlatego przyszłość należy do współpracy: człowiek nadaje sens danym, a technologia dba o tempo i precyzję.

Biuro rachunkowe 2030 – centrum danych, nie tylko segregatorów

Biuro przyszłości to już nie półki pełne teczek, lecz platforma w chmurze, gdzie przedsiębiorca ma dostęp do wszystkich danych w czasie rzeczywistym. W jednym panelu może sprawdzić wyniki finansowe, rozliczenia podatkowe i listy płac.

Raporty PARP o sektorze MŚP pokazują wyraźny trend cyfryzacji – większość firm wdraża rozwiązania chmurowe i zdalne narzędzia do zarządzania finansami. To nie chwilowa moda, ale kierunek rozwoju całej branży. Model „Accounting as a Service” sprawia, że księgowość staje się usługą doradczą – elastyczną, zdalną i zrozumiałą. Przedsiębiorca nie czeka na zestawienie, tylko widzi swoje dane na bieżąco i może reagować natychmiast.

Granice automatyzacji

Są jednak obszary, których żadna maszyna jeszcze nie zrozumie – intencja i odpowiedzialność. Algorytm może zakwalifikować koszt, ale nie oceni, czy decyzja finansowa jest zgodna z interesem firmy. Nie rozpozna też niuansów interpretacji podatkowych, które wymagają doświadczenia, kontekstu i ludzkiej rozwagi.

Jak zauważają praktycy, „AI w księgowości liczy poprawnie, ale nie doradza”. Sztuczna inteligencja potrafi analizować dane, ale nie potrafi przewidzieć skutków emocji, decyzji czy zmian legislacyjnych. To wciąż domena człowieka.

Dlatego przyszłość zawodu nie oznacza jego końca, lecz redefinicję – od wprowadzania danych do ich interpretacji i oceny ryzyka. W świecie, w którym liczby generują się automatycznie, wartość księgowego polega na tym, że potrafi zapytać: co z tych liczb naprawdę wynika?

Wspólna przyszłość człowieka i kodu

W 2030 roku księgi rachunkowe będą prowadzone przez duet: człowieka i algorytm. Maszyna zapewni tempo, a człowiek – sens. Automatyzacja uwolni ekspertów od monotonii, ale nie od odpowiedzialności. W świecie liczb, paragrafów i danych to wciąż człowiek rozumie, co naprawdę znaczy wynik finansowy. To on dostrzega kontekst, emocje i konsekwencje decyzji zapisanych w kolumnach arkusza.

Przyszłość księgowości nie polega więc na zastąpieniu ludzi technologią, lecz na nauczeniu technologii pracy z ludźmi. Bo nawet najbardziej precyzyjny kod potrzebuje kogoś, kto zada właściwe pytanie – i zrozumie odpowiedź.

Materiał przygotowany przez iksiegowa.pl.

materiał promocyjny

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Spadek urodzeń jest naszą przyszłością. Skończyły się czasy: nieważne, jaki mąż i związek, byle był

Polska cały czas doświadcza przemian w formowaniu i rozpadzie związków. Są wyliczenia, że 50–60 proc. kobiet zawrze pierwszy związek małżeński przed ukończeniem 50. roku życia – mówi profesor Irena Kotowska, demografka z PAN.

Agata Szczerbiak
13.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Polityka o historii

Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

Marcin Zaremba
11.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Świat

Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Co zrobi Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie.

Edwin Bendyk
12.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
null
Społeczeństwo

Horror w domach seniora. Jak tych miejsc uniknąć? „Po miesiącu: połowa babci, skóra i kości”

Prywatne domy seniora wyręczają państwo: szybciej, a niejednokrotnie także taniej, można tam znaleźć miejsce dla starszej osoby wymagającej opieki. Problem w tym, że tego typu placówki podlegają jedynie iluzorycznej kontroli. A gdy tej brakuje, dochodzi do sytuacji, które burzą krew.

Agnieszka Sowa
07.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Jak się dziś żyje na granicy Polski z Rosją. Ludzie sobie nie ufają, jest pełno paradoksów

O tej granicy prawie się nie słyszy, chociaż to tutaj Polska ma 210 km bezpośredniego sąsiedztwa z wrogiem. Ciekawość obcych uruchamia tu czujność.

Ryszarda Socha
13.11.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej

    Najchętniej czytane

  1. Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

    Marcin Kołodziejczyk

  2. Alkohol i moralność. Był pijany, więc nie wiedział, co robi? Diabeł tkwi w promilach

    Agnieszka Krzemińska

  3. Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

    Anna Dąbrowska

  4. Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

    Joanna Cieśla

  5. Recenzja filmu: „Dom dobry”, reż. Wojciech Smarzowski

    Janusz Wróblewski
Reklama