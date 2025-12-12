Nie martw się zabrudzeniami w kuchni – wybierz wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu płytę indukcyjną
W miejscu, gdzie powstają aromatyczne potrawy, nietrudno o zabrudzenia, tłuste ślady czy przypalenia — dlatego wybór odpornej i wytrzymałej płyty indukcyjnej ma dziś większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać.
Płyty indukcyjne Electrolux z unikalną powierzchnią SaphirMatt® powstały z myślą o osobach, które chcą cieszyć się czystą, elegancką kuchnią bez wysiłku. Ich subtelne, czarne, matowe wykończenie jest wyjątkowo odporne na zarysowania, łatwe w pielęgnacji i niewrażliwe na odciski palców, dzięki czemu powierzchnia płyty zachowuje nienaganny wygląd nawet przy intensywnym użytkowaniu.
W tym artykule pokażemy, dlaczego wybór wytrzymałej i łatwej w czyszczeniu płyty indukcyjnej może całkowicie odmienić komfort gotowania oraz codzienne dbanie o Twoją kuchnię.
Styl w matowej odsłonie. Trwała i odporna płyta SaphirMatt®
Matowa powierzchnia SaphirMatt® nie tylko dodaje wnętrzu subtelnej elegancji, ale także zapewnia aż czterokrotnie większą odporność na zarysowania w porównaniu z tradycyjnymi modelami.
Subtelna, czarna powłoka wpisuje się w skandynawski minimalizm, a jednocześnie skutecznie maskuje odciski palców, drobne plamy i smugi — dzięki czemu płyta na dłużej zachowuje perfekcyjny wygląd, bez potrzeby częstego czyszczenia. Ograniczenie odbić światła wprowadza do kuchni spokój i harmonię, tworząc idealne tło dla nowoczesnych aranżacji.
Połączenie minimalistycznego wzornictwa i wyjątkowo trwałych materiałów sprawia, że płyty indukcyjne SaphirMatt® zachwycają nie tylko estetyką, lecz także praktycznością, oferując funkcjonalność, która pozostaje niezawodna przez lata.
Inteligentne dostosowanie temperatury dla perfekcyjnych rezultatów
Czujniki SenseBoil&Fry w płycie indukcyjnej Electrolux SaphirMatt® EIS87453IZ automatycznie regulują moc pól grzewczych, tak aby woda z makaronem nigdy nie wykipiała, a temperatura smażenia naleśników czy steków była idealnie dopasowana. Inteligentne sterowanie sprawia, że każde danie przygotujesz perfekcyjnie, bez obaw o przypalenia czy niedogotowanie.
Synchronizacja płyty z okapem dla świeżego powietrza w kuchni
Podczas gotowania zapachy i para unoszą się w powietrzu — dlatego tak ważna jest sprawna wentylacja. Funkcja Hob²Hood®, dostępna w odpornych płytach indukcyjnych SaphirMatt®, automatycznie łączy pracę płyty z okapem, dzięki czemu urządzenia współpracują ze sobą bez Twojej ingerencji.
System sam wykrywa intensywność gotowania i adekwatnie zwiększa lub zmniejsza moc wentylatora, skutecznie odprowadzając opary, wilgoć i zapachy. Niezależnie od tego, czy delikatnie dusisz sos, czy smażysz w wysokiej temperaturze, Hob²Hood® zapewnia czyste powietrze i pełen komfort podczas przygotowywania posiłków.
Wygoda i elastyczność dzięki funkcji łączenia pól grzewczych
Funkcja Bridge pozwala połączyć dwie sąsiadujące strefy grzewcze w jedną, większą powierzchnię o wspólnym sterowaniu temperaturą i czasem pracy. To idealne rozwiązanie, gdy korzystasz z dużych garnków, brytfann czy podłużnych patelni — ciepło rozprowadzane jest równomiernie na całej długości naczynia.
Niezależnie od tego, czy gotujesz zupę w garnku o większej pojemności, czy przygotowujesz większą porcję naleśników, połączona strefa zapewnia pełną kontrolę nad procesem i perfekcyjne rezultaty bez konieczności ciągłego korygowania ustawień.
Doskonały smak i aromat potraw dzięki precyzyjnej regulacji temperatury
Precyzyjne sterowanie mocą w płytach indukcyjnych Electrolux sprawia, że dopasowanie temperatury do rodzaju przygotowywanego dania staje się proste i błyskawiczne. Duże, elastyczne pola grzewcze rozpoznają wielkość i kształt naczynia, zapewniając równomierne podgrzewanie — niezależnie od tego, czy korzystasz z małego rondelka, szerokiej patelni czy kilku garnków jednocześnie.
Dodatkowe udogodnienia, takie jak funkcja Booster, pozwalają ekspresowo zagotować wodę lub rozgrzać naczynie, a tryb pauzy zapamiętuje ustawienia płyty podczas krótkiej przerwy. Dzięki temu możesz bez stresu wrócić do gotowania i uzyskać idealny efekt za każdym razem, ciesząc się pełną kontrolą nad smakiem i aromatem swoich potraw.
Wygoda, komfort i bezpieczeństwo podczas gotowania
Płyty indukcyjne Electrolux SaphirMatt® zostały zaprojektowane tak, aby codzienne gotowanie było nie tylko łatwiejsze, ale również bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne. Szereg inteligentnych funkcji dba zarówno o użytkownika, jak i o otoczenie. Blokada uruchomienia chroni przed przypadkowym włączeniem płyty, co jest szczególnie ważne w domach z dziećmi, natomiast funkcja Lock pozwala zabezpieczyć aktualne ustawienia na czas czyszczenia, eliminując ryzyko niezamierzonej zmiany temperatury.
Praktyczny wskaźnik ciepła resztkowego informuje o tym, które pola pozostają gorące, dzięki czemu łatwiej uniknąć poparzeń i bezpiecznie korzystać z powierzchni po zakończonym gotowaniu. Szybka reakcja płyty na zmianę mocy grzania zapewnia pełną kontrolę nad procesem przygotowywania potraw — od delikatnego topnienia czekolady po intensywne smażenie.
W połączeniu z eleganckim, matowym wykończeniem SaphirMatt® oraz wyjątkową odpornością na zarysowania i zabrudzenia, płyty Electrolux tworzą kuchnię, w której gotowanie staje się wygodniejsze, bardziej komfortowe i w pełni bezpieczne, a sprzątanie przestaje być uciążliwe — dzięki wytrzymałej i łatwej w czyszczeniu powierzchni możesz zapomnieć o codziennych zabrudzeniach i cieszyć się perfekcyjnie czystą kuchnią przez długi czas.
Materiał przygotowany przez Electrolux.