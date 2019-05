4 czerwca 30 lat później

O Gdańsku, Święcie Wolności i Solidarności 4 czerwca mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

EDWIN BENDYK: – Minęły dwa miesiące od zaprzysiężenia pani jako prezydent Gdańska. Jak wygląda miasto z prezydenckiego fotela?

ALEKSANDRA DULKIEWICZ: – Poznaję teraz te obszary aktywności urzędu, których wcześniej nie znałam. Spotykam się ze wszystkimi pracownikami. Utwierdza mnie to w przekonaniu, jak dobry mamy zespół. Po śmierci Pawła Adamowicza urzędnicy mają poczucie, że ich praca to rodzaj misji, że mają jakiś rodzaj długu wobec mojego poprzednika. To dla mnie wielki kapitał.