PSL wychodzi z Koalicji Europejskiej i powołuje Koalicję Polską

Wierzymy, że w opozycji jest miejsce dla tych, którzy nie znaleźli swojego miejsca i nie poszli na wybory – ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Podjęliśmy decyzję o budowaniu bloku na wybory parlamentarne na czele z PSL. Będziemy gromadzić wśród nas tych wszystkich, którzy podzielają nasze wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu sobotniej Rady Naczelnej PSL. Jednak o tym, czy Koalicja Polska powstanie na pewno, Rada Naczelna PSL zadecyduje na koniec czerwca.

Do tego czasu PSL zamierza zebrać kandydatury na listy wyborcze i już teraz rozpocząć kampanię do wyborów jesiennych. Ma się ona odbywać, jak zapewniano, na spotkaniach w każdej gminie, na każdym targowisku.

Idea Koalicji Polskiej ma być skierowana „do wszystkich Polaków”. Pytany przez dziennikarzy, kto mógłby zapisać się do Koalicji Polskiej poza PSL, prezes Kosiniak-Kamysz wskazał na Bezpartyjnych Samorządowców, którzy uzyskali około 10 proc. w wyborach samorządowych. Czy do takiej koalicji nie mógłby się zapisać PiS? Według szefa ludowców PiS to nie jest partia, która szuka zgody i przyjaciół.

500 plus dla studentów i emerytura bez podatku

Prezes PSL nakreślił także podstawy programu wyborczego na wybory parlamentarne. Postuluje m.in. bezpłatne leki i szczepionki dla dzieci; emeryturę bez podatku, która ma być korzystniejsza niż trzynasta emerytura; promowanie dobrej polskiej żywności (zerowy VAT na certyfikowaną zdrową żywność); rozszerzenie programu 500 plus do końca studiów, czyli 26. roku życia; dopłaty do hektara wzrosną do 1200 złotych; spadek stawek podatkowych dla przedsiębiorców: 10 proc. PIT dla samozatrudnionych.

PSL, startując w ramach Koalicji Europejskiej w wyborach 26 maja, zdobyło tylko trzy mandaty w europarlamencie.