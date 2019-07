Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, o zamieszkach po marszu równości oraz o tym, jak rząd walczy z samorządami.

„Oglądałem to wszystko na ekranach monitoringu w Centrum Zarządzania Kryzysowego i takiego zezwierzęcenia jeszcze nie widziałem. To po prostu nie mieści się w głowie.”

EDWIN BENDYK: – Jaki jest bilans „wydarzeń białostockich”?

TADEUSZ TRUSKOLASKI: – Nie ma strat materialnych. Zupełnie inaczej wygląda rachunek strat wizerunkowych, kosztów społecznych i politycznych. Nie spodziewałem się aż takiej eksplozji nienawiści. Choć z drugiej strony można było przypuszczać, że po tygodniach namawiania do kontrmanifestacji, organizowania nielegalnego przemarszu ul. Lipową, wzywania do obrony miasta i zbierania kiboli z całego kraju dojdzie do aktów przemocy.