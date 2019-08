Andrzej Duda podpisał we wtorek wieczorem zarządzenie o dacie wyborów – poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października, co nie jest zaskoczeniem, bo już kilka dni temu Andrzej Duda w Polsat News wskazał właśnie ten termin.

„Zaproponowałem Państwowej Komisji Wyborczej możliwie jak najszybszy termin wyborów, czyli 13 października – mówił prezydent w programie „Wydarzenia i Opinie”. – Kampania wyborcza nigdy nie jest okresem spokoju, zawsze jest okresem pewnego starcia politycznego, to jest jej natura. Myślę, że Polacy chcą tego starcia jak najmniej”.

Morawiecki wyprzedził Dudę

Prezydent nie był pierwszy, wyprzedził go premier. Już na konwencji PiS w Katowicach Mateusz Morawiecki zapowiadał, że po wakacjach „od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie do 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński próbował zatrzeć wrażenie, że tak ważnej decyzji prezydent nie podejmuje sam. Mówił na tej samej konwencji: „W październiku, a być może w listopadzie – to decyzja pana prezydenta – odbędą się wybory parlamentarne”. Ale było jasne, czego oczekują w PiS.

Zgodnie z konstytucją wybory powinny się odbyć nie później niż 90 dni przed końcem kadencji parlamentu, a więc w tym roku między 12 października a 12 listopada. PiS-owi – jak pisaliśmy w „Polityce” – zależało na jak najszybszym terminie m.in. po to, by utrzymać mobilizację swojego elektoratu po zwycięskich wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kampania wyborcza rozpocznie się formalnie po opublikowaniu postanowienia prezydenta w rządowym „Dzienniku Ustaw”.

