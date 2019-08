Listy PiS do Sejmu i Senatu, czyli spryt prezesa. Są niespodzianki

Jarosław Kaczyński tak poukładał listy, żeby zmaksymalizować zyski. Postawił na ludzi znanych w okręgach, awansował rzeczników partii, dał miejsca ojcom premiera i prezydenta. Wystawił też Dominika Tarczyńskiego, bo wyborcy PiS go uwielbiają.

Ojciec prezydenta i premiera na listach PiS do Senatu

Jak mówił Krzysztof Sobolewski, pełnomocnik wyborczy i szef Komitetu Wykonawczego partii, w wyborach startuje większość obecnych senatorów PiS. Wśród kandydatów znaleźli się marszałek Stanisław Karczewski, były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, Marek Pęk, Jan Maria Jackowski, Jan Żaryn czy wicemarszałek Maria Koc.

PiS oddał dwa miejsca ojcom premiera i prezydenta. Kornel Morawiecki wystartuje z Suwałk, gdzie funkcję tę pełniła Anna Maria Anders (zostanie ambasadorką Polski w Rzymie). Jan Duda, radny sejmiku województwa małopolskiego, powalczy zaś o mandat z Krakowa.

Z Chełma, tak jak ostatnio, wystartuje twórca SKOK-ów Grzegorz Bierecki. Co prawda media informowały, że żegna się z polityką. Niedawno jednak mówił: „Nie ustaniemy, aż nie doprowadzimy do pełnego oczyszczenia Polski z ludzi, którzy nie są godni należeć do naszej wspólnoty narodowej”. Do Senatu wystartuje też Cezary Jurkiewicz. Przez dwa lata był prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. To w tym czasie PFN wydała kilka milionów złotych na kampanię szkalującą sędziów. Jurkiewicz przekonywał, że „pokazywanie patologii polskiego sądownictwa ma zachęcać do jego zmiany”.

Czytaj więcej: Jedynki na listach PiS

Awans dla rzeczników PiS

Jarosław Kaczyński tradycyjnie otwiera listę kandydatów do Sejmu w Warszawie. Na drugim miejscu jest szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, a na trzecim wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wysokie czwarte miejsce ma pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Na liście w tzw. obwarzanku podwarszawskim pierwsze miejsce dostał szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Na drugie z czwartego w poprzednich wyborach awansowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska, a z piątego na czwarte – były minister środowiska Jan Szyszko. Ostatnie miejsce zajęła Dominika Chorosińska, aktorka (grała w serialu „M jak miłość”). W wyborach samorządowych 2018 startowała do sejmiku województwa mazowieckiego i zdobyła mandat. Nie udało jej się za to dostać do PE.

Liderem w Radomiu jest, już od lat, szef gabinetu premiera Marek Suski, a drugie miejsce zajął wicerzecznik partii Radosław Fogiel. Poprzednim razem Fogiel, bliski współpracownik Kaczyńskiego, miał tu dalekie szóste miejsce, a jego dotychczasowe starty do Sejmu kończyły się porażką. Wyrasta jednak na ważną osobę w PiS i stąd awans. Poza tym, tak jak w ostatnich kampaniach, pracuje w sztabie wyborczym. Ostatnio wystąpił na konferencji Marka Kuchcińskiego, kiedy ten ogłaszał, że odchodzi ze stanowiska.

Kuchciński jednak jedynką

Po wybuchu afery Air Kuchciński mówiło się, że może stracić jedynkę w Krośnie. Tak się nie stało. „Były marszałek Sejmu Marek Kuchciński zostanie zweryfikowany przez wyborców w wyborach parlamentarnych, podejrzewam, że będzie to raczej pozytywna weryfikacja” – mówił Krzysztof Sobolewski. Piąte miejsce w Krośnie zajmie Stanisław Piotrowicz i to dla niego awans o dwa oczka w stosunku do poprzednich wyborów.

Transfery od Kukiza do PiS

W Sieradzu pierwsze miejsce dostała Joanna Lichocka (jedynkę zwolnił Witold Waszczykowski, dziś europoseł), a za nią znaleźli się m.in. dotychczasowi posłowie Piotr Polak i Beata Mateusiak-Pielucha. Szóste miejsce przypadło Tomaszowi Rzymkowskiemu, który niedawno odszedł z Kukiz ′15 i wstąpił do klubu PiS. W Nowym Sączu czołówkę otwiera poseł Arkadiusz Mularczyk. A za nim inni posłowie: Anna Paluch czy Barbara Bartuś. 12. miejsce prezes wyznaczył Elżbiecie Zielińskiej, która także pożegnała się z Kukiz ′15. W Tarnowie liderką została członkini zarządu województwa małopolskiego Anna Pieczarka. 10. miejsce zajmie kolejny były polityk od Kukiza – poseł Norbert Kaczmarczyk.

Zmiana miejsc w Kielcach

Szef resortu sprawiedliwości, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro otwiera listę w Kielcach. W poprzednich wyborach musiał zadowolić się ostatnim miejscem. Tym razem jedynkę oddała mu wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka (jedynka w 2015 r.). Z pierwszego miejsca spadła na drugie.

Z okręgu kieleckiego startują też wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i z 15. miejsca Dominik Tarczyński. Tarczyński po brexicie otrzyma mandat do Parlamentu Europejskiego. Prezes PiS wystawił go na listę do Sejmu, bo przekonał się, że kontrowersyjny poseł ma duży potencjał i zbiera dla listy sporo głosów.

Wojewodowie ruszają na podbój Wiejskiej

W jesiennych wyborach startuje też silna reprezentacja wojewodów PiS. Drugie miejsce we Wrocławiu, za jedynką Stachowiak-Różecką, dostał Paweł Hreniak, od prawie czterech lat wojewoda dolnośląski, wcześniej asystent polityków PiS. Przypomnijmy ciekawostkę: dwa lata temu podczas uroczystości 3 maja prócz twórców konstytucji na polecenie Hreniaka wymieniono niektóre ofiary katastrofy smoleńskiej.

Do Senatu z okręgu 63. wybiera się też Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. To on po nawałnicy w zagrożonym powodzią Rytlu stwierdził, że „do zbierania gałęzi i zamiatania liści nie będzie wzywać wojska”. Nawet niektórzy lokalni działacze PiS są zdziwieni, że Drelich, awansowany z radnego powiatowego na wojewodę, tak długo utrzymuje się na stanowisku, a teraz startuje do Senatu. – Jest sąsiadem Hanny Foltyn-Kubickiej, przyjaciółki prezesa, i choć czasami zachowuje się obciachowo, to jest lojalny i nieusuwalny – mówi nam polityk PiS.

Na liście lubelskiej zwolniło się pierwsze miejsce zazwyczaj zajmowane przez Elżbietę Kruk, która wyjechała do europarlamentu. Jedynkę dostał wiceszef MSWiA Sylwester Tułajew, a drugie miejsce wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Przypomnijmy, że w maju Czarnek wręczał dyplomy samorządom walczącym z „ideologią LGBT”. Podczas uroczystości mówił, że „od dłuższego czasu w Polsce dochodzi do próby rozbicia jedności narodu. To szatan. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę, to uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród”.

Z Konina z jedynki do Sejmu startuje wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który z partią Kaczyńskiego związany jest od zawsze. Już w 1991 r. był dyrektorem zarządu Porozumienia Centrum w Poznaniu. Dwa razy chciał zostać posłem PiS, ale wyborcy go odrzucili. Teraz Kaczyński dał mu pierwsze miejsce, więc pójdzie łatwiej.

Z dalszych miejsc startują też wojewodowie mazowiecki Zdzisław Sipiera i lubuski Władysław Dajczak. Liderem rzeszowskiej listy jest Krzysztof Sobolewski, a dwójką wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Manewry na listach Koalicji Obywatelskiej

Sobolewski na konferencji prasowej w piątek żałował, że ze startu z list Koalicji Obywatelskiej zrezygnował prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Ferenc miał się ugiąć pod prośbami osób, które rozpoczęły szturm na ratusz, prosząc go, by nie odchodził. KO wystawia w Rzeszowie Pawła Poncyliusza, byłego polityka PiS. PiS zaś miał nadzieję, że po rezygnacji Ferenca w wyborach prezydenckich przejmie ratusz w Rzeszowie.

Pierwsze trzy miejsca na listach PiS do Sejmu dostali:

Okręg nr 1 (Legnica) – Adam Lipiński, Elżbieta Witek, Marzena Machałek

Okręg nr 2 (Wałbrzych) – Michał Dworczyk, Ireneusz Zyska, Wojciech Murdzek

Okręg nr 3 (Wrocław) – Mirosława Stachowiak-Różecka, Paweł Herniak, Jacek Świat

Okręg nr 4 (Bydgoszcz) – Tomasz Latos, Łukasz Schreiber, Piotr Król

Okręg nr 5 (Toruń) – Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Czabański, Iwona Machałek

Okręg nr 6 (Lublin) – Sylwester Tułajew, Przemysław Czarnek, Gabriela Masłowska

Okręg nr 7 (Chełm) – Jacek Sasin, Sławomir Zawiślak, Marcin Duszek

Okręg nr 8 (Zielona Góra) – Marek Ast, Władysław Dajczak, Jerzy Materna

Okręg nr 9 (Łódź) – Piotr Gliński, Zbigniew Rau, Waldemar Buda

Okręg nr 10 (Piotrków Trybunalski) – Antoni Macierewicz, Grzegorz Wojciechowski, Robert Telus

Okręg nr 11 (Sieradz) – Joanna Lichocka, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak

Okręg nr 12 (Chrzanów) – Rafał Bochenek, Marek Polak, Zbigniew Biernat

Okręg nr 13 (Kraków) – Małgorzata Wassermann, Ryszard Terlecki, Andrzej Adamczyk

Okręg nr 14 (Nowy Sącz) – Arkadiusz Mularczyk, Anna Paluch, Barbara Bartuś

Okręg nr 15 (Tarnów) – Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Michał Wojtkiewicz

Okręg nr 16 (Płock) – Łukasz Szumowski, Maciej Małecki, Maciej Wąsik

Okręg nr 17 (Radom) – Marek Suski, Radosław Fogiel, Anna Kwiecień

Okręg nr 18 (Siedlce) – Krzysztof Tchórzewski, Henryk Kowalczyk, Arkadiusz Czartoryski

Okręg nr 19 (Warszawa I) – Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Małgorzata Gosiewska

Okręg nr 20 (Warszawa II) – Mariusz Błaszczak, Anita Czerwińska, Andrzej Smirnow

Okręg nr 21 (Opole) – Violetta Porowska, Katarzyna Czochara, Janusz Kowalski

Okręg nr 22 (Krosno) – Marek Kuchciński, Anna Schmidt-Rodziewicz, Piotr Uruski

Okręg nr 23 (Rzeszów) – Krzysztof Sobolewski, Ewa Leniart, Józefa Hrynkiewicz

Okręg nr 24 (Białystok) – Dariusz Piontkowski, Jarosław Zieliński, Bohdan Paszkowski

Okręg nr 25 (Gdańsk) – Jarosław Sellin, Kacper Płażyński, Arwid Żebrowski

Okręg nr 26 (Gdynia) – Marcin Horała, Aleksander Mrówczyński, Piotr Müller

Okręg nr 27 (Bielsko–Biała) – Stanisław Szwed, Grzegorz Puda, Kazimerz Matuszny

Okręg nr 28 (Częstochowa) – Szymon Giżyński, Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka

Okręg nr 29 (Gliwice) – Bożena Borysz-Szopa, Wojciech Szarama, Piotr Pyzik

Okręg nr 30 (Rybnik) – Bolesław Piecha, Michał Woś, Czesław Sobierajski

Okręg nr 31 (Katowice) – Mateusz Morawiecki, Michał Wójcik, Jerzy Polaczek

Okręg nr 32 (Sosnowiec) – Ewa Malik, Waldemar Andzel, Robert Warwas

Okręg nr 33 (Kielce) – Zbigniew Ziobro, Anna Krupka, Krzysztof Lipiec

Okręg nr 34 (Elbląg) – Leonard Krasulski, Jerzy Wilk, Zbigniew Babalski

Okręg nr 35 (Olsztyn) – Wojciech Maksymowicz, Iwona Arent, Artur Chojecki

Okręg nr 36 (Kalisz) – Jan Dziedziczak, Tomasz Ławniczak, Jan Mosiński

Okręg nr 37 (Konin) – Zbigniew Hofman, Witold Czarnecki, Zbigniew Dolata

Okręg nr 38 (Piła) – Krzysztof Czarnecki, Marta Kubiak, Grzegorz Piechowiak

Okręg nr 39 (Poznań) – Jadwiga Emilewicz, Tadeusz Dziuba, Szymon Szynkowski vel Sęk

Okręg nr 40 (Koszalin) – Czesław Hoc, Paweł Szefernaker, Małgorzata Golińska

Okręg nr 41 (Szczecin) – Marek Gróbarczyk, Leszek Dobrzyński, Artur Szałabawka

Kandydaci PiS do Senatu

Okręg nr 1 (woj. dolnośląskie) – Rafał Ślusarz

Okręg nr 2 (woj. dolnośląskie) – Krzysztof Mróz

Okręg nr 3 (woj. dolnośląskie) – Dorota Czudowska

Okręg nr 4 (woj. dolnośląskie) – Kamil Zieliński

Okręg nr 5 (woj. dolnośląskie) – Aleksander Szwed

Okręg nr 6 (woj. dolnośląskie) – Jarosław Obremski

Okręg nr 7 (woj. dolnośląskie) – Marcin Krzyżanowski

Okręg nr 8 (woj. dolnośląskie) – Sergiusz Kmiecik

Okręg nr 9 (woj. kujawsko-pomorskie) – Helena Czakowska

Okręg nr 10 (woj. kujawsko-pomorskie) – Mikołaj Bogdanowicz

Okręg nr 11 (woj. kujawsko-pomorskie) – Zbigniew Rasielewski

Okręg nr 12 (woj. kujawsko-pomorskie) – Andrzej Mioduszewski

Okręg nr 13 (woj. kujawsko-pomorskie) – Józef Łyczak

Okręg nr 14 (woj. lubelskie) – Stanisław Gogacz

Okręg nr 15 (woj. lubelskie) – Grzegorz Czelej

Okręg nr 16 (woj. lubelskie) – Krzysztof Michałkiewicz

Okręg nr 17 (woj. lubelskie) – Grzegorz Bierecki

Okręg nr 18 (woj. lubelskie) – Józef Zając

Okręg nr 19 (woj. lubelskie) – Jerzy Chrościkowski

Okręg nr 20 (woj. lubuskie) – Zbigniew Kościk

Okręg nr 21 (woj. lubuskie) – Marek Surmacz

Okręg nr 22 (woj. lubuskie) – Klaudiusz Balcerzak

Okręg nr 23 (woj. łódzkie) – Dominik Sankowski

Okręg nr 24 (woj. łódzkie) – Marek Markiewicz

Okręg nr 25 (woj. łódzkie) – Przemysław Błaszczyk

Okręg nr 26 (woj. łódzkie) – Maciej Łuczak

Okręg nr 27 (woj. łódzkie) – Michał Seweryński

Okręg nr 28 (woj. łódzkie) – Wiesław Dobkowski

Okręg nr 29 (woj. łódzkie) – Rafał Michał Ambrozik

Okręg nr 30 (woj. małopolskie) – Andrzej Michał Pająk

Okręg nr 31 (woj. małopolskie) – Marek Pęk

Okręg nr 32 (woj. małopolskie) – Krzysztof Mazur

Okręg nr 33 (woj. małopolskie) – Jan Duda

Okręg nr 34 (woj. małopolskie) – Włodzimierz Bernacki

Okręg nr 35 (woj. małopolskie) – Kazimierz Wiatr

Okręg nr 36 (woj. małopolskie) – Jan Hamerski

Okręg nr 37 (woj. małopolskie) – Marta Mordarska

Okręg nr 38 (woj. mazowieckie) – Marek Martynowski

Okręg nr 39 (woj. mazowieckie) – Jan Maria Jackowski

Okręg nr 40 (woj. mazowieckie) – Jan Żaryn

Okręg nr 41 (woj. mazowieckie) – Konstanty Radziwiłł

Okręg nr 42 (woj. mazowieckie) – Cezary Jurkiewicz

Okręg nr 43 (woj. mazowieckie) – Lech Jaworski

Okręg nr 44 (woj. mazowieckie) – Marek Rudnicki

Okręg nr 45 (woj. mazowieckie) – Piotr Radziszewski

Okręg nr 46 (woj. mazowieckie) – Robert Adam Mamątow

Okręg nr 47 (woj. mazowieckie) – Maria Zofia Koc

Okręg nr 48 (woj. mazowieckie) – Waldemar Jerzy Kraska

Okręg nr 49 (woj. mazowieckie) – Stanisław Karczewski

Okręg nr 50 (woj. mazowieckie) – Wojciech Skurkiewicz

Okręg nr 51 (woj. opolskie) – Jerzy Czerwiński

Okręg nr 52 (woj. opolskie) – Marek Kawa

Okręg nr 53 (woj. opolskie) – Bogdan Tomaszek

Okręg nr 54 (woj. podkarpackie) – Janina Sagatowska

Okręg nr 55 (woj. podkarpackie) – Zdzisław Pupa

Okręg nr 56 (woj. podkarpackie) – Stanisław Ożóg

Okręg nr 57 (woj. podkarpackie) – Alicja Zając

Okręg nr 58 (woj. podkarpackie) – Mieczysław Golba

Okręg nr 59 (woj. podlaskie) – Kornel Morawiecki

Okręg nr 60 (woj. podlaskie) – Mariusz Gromko

Okręg nr 61 (woj. podlaskie) – Jacek Bogucki

Okręg nr 62 (woj. pomorskie) – Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Okręg nr 63 (woj. pomorskie) – Dariusz Drelich

Okręg nr 64 (woj. pomorskie) – Marcin Bebłot

Okręg nr 65 (woj. pomorskie) – Anna Gwiazda

Okręg nr 66 (woj. pomorskie) – Antoni Szymański

Okręg nr 67 (woj. pomorskie) – Kazimierz Janiak

Okręg nr 68 (woj. śląskie) – Ryszard Majer

Okręg nr 69 (woj. śląskie) – Artur Warzocha

Okręg nr 70 (woj. śląskie) – Krystian Probierz

Okręg nr 71 (woj. śląskie) – Andrzej Misiołek

Okręg nr 72 (woj. śląskie) – Ewa Gawęda

Okręg nr 73 (woj. śląskie) – Wojciech Piecha

Okręg nr 74 (woj. śląskie) – Dorota Tobiszowska

Okręg nr 75 (woj. śląskie) – Czesław Wincenty Ryszka

Okręg nr 76 (woj. śląskie) – Arkadiusz Grabowski

Okręg nr 77 (woj. śląskie) – Jacek Dudek

Okręg nr 78 (woj. śląskie) – Andrzej Kamiński

Okręg nr 79 (woj. śląskie) – Tadeusz Kopeć

Okręg nr 80 (woj. śląskie) – Bronisław Korfanty

Okręg nr 81 (woj. świętokrzyskie) – Jacek Włosowicz

Okręg nr 82 (woj. świętokrzyskie) – Jarosław Rusiecki

Okręg nr 83 (woj. świętokrzyskie) – Krzysztof Marek Słoń

Okręg nr 84 (woj. warmińsko–mazurskie) – Sławomir Sadowski

Okręg nr 85 (woj. warmińsko–mazurskie) – Bogusława Orzechowska

Okręg nr 87 (woj. warmińsko–mazurskie) – Małgotzata Kopiczko

Okręg nr 88 (woj. wielkopolskie) – Jolanta Turycznowicz-Kieryłło

Okręg nr 89 (woj. wielkopolskie) – Jerzy Wierzchowiecki

Okręg nr 90 (woj. wielkopolskie) – Tomasz Jasiński

Okręg nr 91 (woj. wielkopolskie) – Przemysław Aleksandrowicz

Okręg nr 92 (woj. wielkopolskie) – Robert Gaweł

Okręg nr 93 (woj. wielkopolskie) – Margareta Budner

Okręg nr 94 (woj. wielkopolskie) – Adam Kośmider

Okręg nr 95 (woj. wielkopolskie) – Łukasz Mikołajczyk

Okręg nr 96 (woj. wielkopolskie) – Andrzej Wojtyła

Okręg nr 97 (woj. zachodniopomorskie) – Małgorzata Jacyna-Witt

Okręg nr 98 (woj. zachodniopomorskie) – Edward Kosmal

Okręg nr 99 (woj. zachodniopomorskie) – Henryk Carewicz

Okręg nr 100 (woj. zachodniopomorskie) – Krzysztof Nieckarz