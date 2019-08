Lewica przedstawiła swoje jedynki. Były tarcia, będą tarcia

Lewica zaprezentowała w Warszawie kandydatów otwierających jej listy do Sejmu. Może dziwić, że najwięcej miejsc dostali działacze Wiosny. Nieoficjalnie mówi się, że listy powstawały w atmosferze dużych tarć.

Jedynki do Sejmu zaprezentował Robert Biedroń, który sam w tych wyborach nie bierze udziału. Działacze Lewicy wypuścili do mediów informację, że to ze względu na jego przyszłoroczny start w wyborach prezydenckich. Niektórzy twierdzą, że to wymówka, która ma upoważniać europosła Biedronia do pozostania w Brukseli.

Innego wyjścia nie mieli

Warto przypomnieć, jak doszło do zawiązania koalicji trzech lewicowych ugrupowań, które jeszcze do niedawna widziały w sobie śmiertelnych wrogów. Powodem rozpoczęcia rozmów był brak porozumienia między SLD i PO, które w wyborach do europarlamentu tworzyły Koalicję Europejską. Na współpracy wyszli najlepiej działacze Sojuszu. Włodzimierz Czarzasty wystawił byłych premierów rządów SLD, którzy z łatwością dostali się do europarlamentu, i to mimo że Sojusz w pojedynkę nie miał dobrych sondaży. Co więcej, partia zdecydowała, że nie wejdzie, jak działacze Platformy, do chadeckiej EPP, tylko zasili teoretycznie bliższe sobie ideowo S&D. Lider PO Grzegorz Schetyna wiedział, że w kolejnym rozdaniu nie może pozwolić SLD na tak wiele. Rozmowy zakończyły się fiaskiem, a Sojusz musiał poszukać nowych koalicjantów.

Dla rozczarowanej wynikiem w eurowyborach Wiosny i mającego poparcie w granicach błędu statystycznego Razem sojusz z SLD, choć trudny, okazał się jedynym wyjściem. Sojusz ma struktury w całym kraju, co jest ważne z perspektywy bardzo krótkiej kampanii. Mniejszym partiom byłoby trudno w tak krótkim czasie zebrać wymagane podpisy.

Łyżkę dziegciu stanowią problemy z nazwą koalicji. Chcąc uniknąć przewidzianego dla takiej fuzji 8-proc. progu wyborczego, partie zgodziły się na start z list SLD o skróconej nazwie „Lewica”. Z powodu przeszkód prawnych najprawdopodobniej to też się nie uda. A wszystkim trzem formacjom przyjdzie startować jako SLD.

Czytaj też: Opozycja ma ogłosić wspólnych kandydatów do Senatu

Kłopoty we Wrocławiu

Od razu pojawiły się głosy, że Sojusz zamierza „skonsumować” swoich młodszych partnerów i wchłonąć ich w swoje struktury. Niejako po to, by zadać kłam tej tezie, dziś ogłoszono, że najwięcej pierwszych miejsc na listach otrzyma Wiosna, a nie SLD.

Kandydatami partii Biedronia są m.in. była wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka i Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner Biedronia. Śmiszek będzie „jedynką” w okręgu dolnośląskim; wcześniej to miejsce obiecano prawnikowi i dyrektorowi Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a Michałowi Sysce. On mówi nam, że nie krył rozczarowania: – Od majowych wyborów nikt ze mną nie rozmawiał na temat startu i miejsca na liście. Od kiedy rozpocząłem współpracę z Wiosną, a było to na długo przed ujawnieniem nazwy partii na warszawskim Torwarze, było wiadomo, że będę jedynką we Wrocławiu. Odchodząc, powiedziałem, że decyzję w partii podejmują sobie razem Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, ale nie jest to tylko moje wrażenie. Tak samo silnie brak komunikacji odczuwały pełnomocniczki powiatu ziemskiego czy oławskiego, które także postanowiły odejść.

Można odnieść wrażenie, że wrocławska lista Lewicy skupia problemy koalicji jak w soczewce. Start planowała Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i organizatorka Czarnego Marszu. Jej także wystawienie Śmiszka pokrzyżowało plany. Na razie Lempart nie wyklucza startu z listy Koalicji Obywatelskiej. – To, co jest głównym zaskoczeniem w procesie rozmów Strajku Kobiet z koalicjami – Obywatelską i Lewicy na temat reprezentacji Strajku w parlamencie – to że mimo rozbieżności programowych między nami i KO to z jej liderem spotykamy się i rozmawiamy regularnie, konkretnie i bez większych zabiegów. Nie mogę tego powiedzieć o liderach Lewicy – mówi Marta Lempart.

I przypomina, że Ogólnopolski Strajk Kobiet to setki działaczek tworzących prężne struktury w ponad stu miastach, które organizowały protesty nie tylko w sprawie zaostrzenia ustawy aborcyjnej, ale i przeciw reformie sądownictwa czy skandalom pedofilskim w Kościele. Teraz mogłyby być kołami zamachowymi dla Lewicy, ale ta nie znalazła dla nich miejsca.

Do tego krajobrazu należy dodać wrocławskie struktury SLD, które – nieoficjalnie – także przyjmują oddanie „jedynki” Śmiszkowi jako policzek. Wcześniej Czarzasty naraził się w regionie za niewystawienie swojego kandydata w wyborach na prezydenta miasta i udzielenie poparcia Jackowi Sutrykowi.

Czytaj też: Wiosna dla sojuszu lewicy razem

Zandberg z Warszawy, Czarzasty z Sosnowca

Wrocław to niejedyny problematyczny region dla Lewicy. W zeszłym tygodniu z partii Razem odeszło 40 działaczy, którzy nie chcieli wspierać kampanii budowanej pod szyldem SLD. A jeśli o Sojuszu mowa, to na jego listach znalazło się wielu druhów Czarzastego, m.in Robert Kwiatkowski, niegdyś szef TVP, i Marek Dyduch, który otworzy listę w Wałbrzychu oraz Andrzej Rozenek w „obwarzanku” warszawskim. Sam Czarzasty będzie startować w Sosnowcu.

Adrian Zandberg powalczy o dobry wynik w Warszawie. Lidera Razem będzie wspierać jeszcze pięciu członków ugrupowania startujących z jedynek w innych okręgach. Wśród nich m.in Marcelina Zawisza (w Opolu) i Maciej Konieczny (w Katowicach).

Dziś wszystko wskazuje na to, że Lewica wejdzie do Sejmu. Publikowane w ostatnich dniach sondaże dają jej po kilkanaście procent poparcia. Jednak silne tarcia o dobre miejsca na listach sprawiają, że ta koalicja to małżeństwo z rozsądku. Przed zbytnim optymizmem przestrzega Michał Syska: – Na koalicję dalej patrzę życzliwie, ale dostrzegam pewne przeszkody. Elektoraty tych trzech partii nie sumują się tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Myślę, że spora część wyborców SLD może zagłosować w tym roku na KO. Dla tego elektoratu liczy się stosunek kandydatów do przeszłości. To ludzie dobrze wykształceni, ale umiarkowani w poglądach. Pytanie, czy odnajdą się w agendzie progresywnej kulturowo?

Czytaj też: Współpraca lewicy nie będzie łatwa. W trzy dni wybuchły dwie afery

„Jedynki” na listach Lewicy

SLD (17 kandydatów)

Sosnowiec – Włodzimierz Czarzasty

Olsztyn – Marcin Kulasek

Toruń – Robert Kwiatkowski

Częstochowa – Zdzisław Wolski

Łódź – Tomasz Trela

Wałbrzych – Marek Dyduch

Legnica – Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska

Bielsko-Biała – Przemysław Koperski

Chrzanów – Ryszard Śmiałek

Lublin – Jacek Czerniak

Kielce – Andrzej Szejna

Rzeszów – Wiesław Buż

Szczecin – Dariusz Wieczorek

Kalisz – Wiesław Szczepański

Warszawa II – Andrzej Rozenek

Gdynia – Joanna Senyszyn

Płock – Arkadiusz Iwaniak

Wiosna (18 kandydatów)

Wrocław – Krzysztof Śmiszek

Chełm – Monika Pawłowska

Poznań – Katarzyna Ueberhan

Zielona Góra – Anita Kucharska-Dziedzic

Nowy Sącz – Jakub Bocheński

Tarnów – Jacek Jabłoński

Bydgoszcz – Krzysztof Gawkowski

Piła – Dariusz Standerski

Piotrków Trybunalski – Anita Sowińska

Kraków – Maciej Gdula

Krosno – Łukasz Rydzik

Białystok – Paweł Krutul

Gdańsk – Beata Maciejewska

Gliwice – Wanda Nowicka

Elbląg – Monika Falej

Koszalin – Małgorzata Prokop-Paczkowska

Rybnik – Maciej Kopiec

Radom – Patryk Fajdek

Razem (6 kandydatów)

Warszawa – Adrian Zandberg

Katowice – Maciej Konieczny

Sieradz – Paulina Matysiak

Opole – Marcelina Zawisza

Siedlce – Dorota Olko

Konin – Paulina Nowak