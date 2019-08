Hejterka i wiceminister. Jak powinno się wyjaśnić aferę Piebiaka?

Prokuratura podlega rządowi, rząd – premierowi, a premier – Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to jest instancja, która mogłaby coś zrobić w sprawie afery Piebiaka, jeśli uzna, że taki jest „głos ludu”, którego opłaca się wysłuchać przed wyborami.

Dymisja wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka i odwołanie z delegacji sędziego Jakuba Iwańca mają – jak oświadczył premier Morawiecki – kończyć sprawę „farmy trolli” w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wprawdzie prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie wyjaśniające, ale skoro to „kończy sprawę”, to pewnie i postępowanie – prędzej czy na święty nigdy (jak w sprawie doniesienia Gerarda Birgfellnera) zakończy się niczym.

Kto i jak wynagradzał za hejt?

Wyobraźmy sobie, co z taką sprawą, jak „farma trolli” w Ministerstwie Sprawiedliwości, powinno się stać w państwie praworządnym.

Nie przesądzając niczyjej winy – sytuacja, gdy władza państwowa lub jej funkcjonariusze w sposób zorganizowany uczestniczą w tajnej operacji zniesławiania i zastraszania sędziów, czyli władzy sądowniczej, godzi w bezpieczeństwo państwa. I to niezależnie od tego, czy minister sprawiedliwości albo premier o całej akcji wiedzieli, czy nie. Dlatego sprawę, oprócz prokuratury, powinno wyjaśniać też ABW.

Czytaj też: W aferze Piebiaka PiS trzyma się sprawdzonej taktyki

Przypomnijmy: hejterka MalaEmiEmi, żona sędziego i urzędnika KRS Tomasza Szmydta, ustalała na Twitterze z wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, jak i jakie informacje rozpowszechniać w internecie i korespondencją papierową, by skompromitować sędziów przeciwstawiających się upolitycznieniu sądów. Oboje wiedzieli, że są to informacje, których „nie wezmą” dziennikarze z powodu braku dowodów. Poza jedną historią: internetowych kontaktów sędziego Piotra Gąciarka z kobietą, która wyłudziła od niego pieniądze. Pozwał ją do sądu i wygrał. Jak wynika z korespondencji MalejEmiEmi z ministrem Piebiakiem, ujawnionej przez Onet – wziął ją od hejterki i wyemitował w maju program TVP „Alarm”.

Ujawniona korespondencja jest z pierwszej ręki – od samej hejterki, która straciła łaski władzy i teraz ujawnia swoją wiedzę (jak powiedzieli jej pełnomocnicy, ukrywa się, bojąc się zemsty).

Minister Piebiak przekazał jej prywatne dane przynajmniej jednego sędziego: Krystiana Markiewicza, prezesa Iustiti. I akceptował rozpuszczanie plotek – mailowo i listownie – że ma kochankę. Atak na sędziego Markiewicza MalaEmiEmi uzgadniała też z sędzią i pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Jakubem Iwańcem – tym razem na WhatsAppie. Tę korespondencję również ujawnił Onet. Iwańczuk przekazywał MalaEmiEmi: adresy partnerki sędziego, jako rzekomej byłej kochanki, oraz jej męża, a także informacje o jego kilkuletnim dziecku.

W korespondencji wiceministra Piebiaka z MalaEmiEmi jest wątek płacenia za usługi (kobieta pisze, że oczekuje na podwyżkę, minister odpowiada, że się „pomyśli”). Pełnomocnicy kobiety sugerują, że pieniądze nie były płacone za pośrednictwem ministerstwa, tylko jako forma zrzutki.

Czytaj też: Daniel Passent: Piebiak i Ziobro idą ręka w rękę

KastaWatch i MalaEmiEmi

Kolejna sprawa to grupa internetowych hejterów występująca pod nazwą KastaWatch. Od około roku poza hejtem na sędziów umieszczała na Twitterze dokumenty z ich teczek personalnych. Np. protokoły z przesłuchań przed rzecznikiem dyscyplinarnym czy pisma sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. KastaWastch współpracowała z MalaEmiEmi.

Anna Mierzyńska przeanalizowała w OkoPress ruch na tym koncie i doszła do wniosku, że związek mają z nim m.in. sędzia Jarosław Dudzicz (wiceprzewodniczący neo-KRS), sędzia Konrad Wytrykowski (Izba Dyscyplinarna SN), sędzia Maciej Nawacki (neo-KRS), dziennikarz Wojciech Biedroń (wpolityce.pl) i Dariusz Matecki, radny i kandydat PiS do Sejmu.

W grę wchodzi tu bezprawne ujawnianie danych osobowych i tajemnicy służbowej, udział w hejtowaniu i zastraszaniu innych sędziów. A więc po pierwsze odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie Zbioru Zasad Etyki Sędziowskiej. A konkretnie:

§2 Sędzia powinien zawsze kierować się zasadami uczciwości, godności, honoru, poczuciem obowiązku oraz przestrzegać dobrych obyczajów

§4 Sędzia powinien dbać o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracuje, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej.

§5 Sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności, nawet jeśli nie zostały uwzględnione w Zbiorze.

§16 Sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego.

§23 Sędzia powinien powściągliwie korzystać z mediów społecznościowych.

Jak sędzia Schab dzieli odpowiedzialność

Na razie główny rzecznik odpowiedzialności dyscyplinarnej Piotr Schab wydał komunikat, że w związku z publikacją Onetu „dotyczącą domniemanej próby medialnego zdyskredytowania przewodniczącego SSP »Iustitia« sędziego Krystiana Markiewicza i innych czynów stanowiących uchybienie godności urzędu” podjął „czynności wyjaśniające”, których celem będzie „ustalenie, czy doszło do wyczerpania znamion deliktu dyscyplinarnego” polegającego na uchybieniu godności urzędu przez wymienionych w publikacji sędziów. Dalej jednak znalazła się informacja kuriozalna: rzecznik Schab będzie też ustalał, czy sędzia Markiewicz popełnił przestępstwo nakłaniania do aborcji (art. 157a par. 1 kk). To jedna z plotek, jaką rozpuściła MalaEmiEmi. A więc sędziemu Schabowi udało się podzielić odpowiedzialnością sprawców i ofiarę. Nie mówiąc o tym, że to, czy sędzia Markiewicz podżegał do aborcji, mogłaby, co najwyżej, ustalać prokuratura. Jeśli sędzia Schab będzie dalej tak „bezstronnie” badał sprawę, to za chwilę dowiemy się, że sprawdza, czy to, że sędzia żyje w konkubinacie, nie uchybia aby godności zawodu sędziego.

Czytaj też: Wiceminister sprawiedliwości złamał zasady przyzwoitości. I prawa

Po kolejnej publikacji Onetu rzecznik dyscyplinarny powinien też zająć się wyjaśnieniem współpracy – na podstawie choćby ustaleń opublikowanych przez OkoPress – sędziów z hejterskim kontem KastaWatch. Na razie nie ma komunikatu w tej sprawie.

Mógłby się też zająć zbadaniem – pod kątem dbania o autorytet swojego urzędu – sędziego Tomasza Szmydta, który miał przesłać do Onetu oświadczenie, że jego żona (MalaEmiEmi) jest uzależniona od środków psychoaktywnych i alkoholu, „cierpi na zaburzenia emocjonalne (typu borderline), była często hospitalizowana” i miała próby samobójcze. Sędzia żądał od redakcji upublicznienia tego oświadczenia.

Kolejna sprawa to odpowiedzialność karna. W grę wchodzi:

bezprawne ujawnienie danych osobowych sędziów, czyli nadużycie władzy przez złamanie przepisów o ochronie danych osobowych (art. 231 kk w związku z art. 107 ustawy o ochronie danych osobowych). O tym, że dane osobowe ujawnili MalejEmiEmi sędziowie Piebiak i Iwańczuk, wiemy już z twitterowej korespondencji. Pozostaje odpowiedzialność Ministerstwa Sprawiedliwości i biura rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyciek dokumentów z danymi osobowymi do KastaWatch. I odpowiedzialność KastaWatch za ich ujawnienie;

podżeganie i pomocnictwo w stalkingu: art. 190a kk w związku z art. 18 par. 1 lub 2 kk;

niedopełnienie obowiązków przez dopuszczenie do wycieku dokumentów i danych z ministerstwa – tu trzeba by ustalić winnych urzędników, ale też rozważyć odpowiedzialność szefa wszystkich szefów w ministerstwie – Zbigniewa Ziobry i prokuratora generalnego w jednej osobie.

Warto podrążyć też wątek tego, z jakich środków opłacano MalaEmiEmi.

Czytaj też: Preludia „prawdziwej” demokracji: Air Kuchciński, Karczewski Bicycle Riding

Co powinno się zrobić natychmiast?

Swoje czynności wyjaśniające powinien też prowadzić Jan Nowak, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i polityk PiS. Na razie wiadomo, że postanowił podzielić się odpowiedzialnością: „Sprawa jest analizowana pod kątem działań, jakie w związku z tymi informacjami będziemy mogli podjąć” – odpowiedziała Onetowi rzeczniczka prasowa UODO. I poinformowała, że w tym celu zwołano „spotkanie dyrektorów UODO z prezesem UODO, na którym mają zapaść konkretne decyzje, co do dalszych działań UODO”. Przypomina to znany z PRL-u dowcip: co się najpierw zbiera, jeśli ma być ulewa w dożynki? Plenum KC PZPR.

Czytaj także: Sejm nie wykonuje wyroku. Listy poparcia do KRS wciąż tajne

Jakie czynności należałoby podjąć, żeby nie utracić dowodów niezbędnych w śledztwie? Po pierwsze: zabezpieczyć do badania telefony i komputery wszystkich osób, które mogą być zamieszane w tę sprawę i wystąpić do Twittera o dane dotyczące ruchu na koncie KastaWatch i MalaEmiEmi. A także ruchu na kontach osób mogących mieć związek ze sprawą. To, czy Twitter je wyda, to inna sprawa, bo to firma amerykańska, gdzie stosuje się też inne niż w Europie, znacznie liberalniejsze, standardy wolności słowa. Trzeba by też jak najszybciej przesłuchać wszystkich, którzy ze sprawą mają związek, żeby nie zdążyli uzgodnić zeznań.

Pamiętamy, jak sprawna była policja i prokuratura w sprawie Elżbiety Podleśnej podejrzanej o obrazę uczuć religijnych rozwieszaniem plakatów z Tęczową Madonną: rewizja w domu o szóstej rano, zabezpieczenie wszystkich urządzeń elektronicznych, zatrzymanie, powiezienie do innego miasta na przesłuchanie.

Czytaj także: PiS uwiarygodnia się, ścigając za obrazę uczuć religijnych

A czego możemy się spodziewać?

Prokuratura podlega Zbigniewowi Ziobrze, pod którego nosem działy się rzeczy, którym powinien był przeciwdziałać. Ma uprawnienia do kontrolowania każdego śledztwa, wydawania poleceń, zmiany decyzji (oczywiście może to robić przez wyznaczonego człowieka, prokuratora-słupa).

Urząd Ochrony Danych Osobowych formalnie nie podlega nikomu, ale jego szef wywodzi się z partii rządzącej, przez nią został obsadzony na urzędzie, i może urząd za jej sprawą stracić.

Rzecznik Dyscyplinarny dla sędziów podlega ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, a jego kariera sędziowska zależy od neo-KRS, gdzie są sędziowie, których udział w tej sprawie powinien zbadać.

Układ zamknięty. Jak w wielu innych dziedzinach życia w Polsce PiS.

Jedyną drogą dla sędziów pokrzywdzonych hejtem i ujawnianiem ich danych jest pozew cywilny o ochronę dóbr osobistych. Skorzystał z niej wobec MalaEmiEmi sędzia Piotr Gąciarek. Ale co do hejterów z KastaWatch – szanse są słabe, bo prywatna osoba nie zdobędzie numeru IP urządzenia, z którego wysyłano hejt, i nie ustali jego użytkownika. To leży wyłącznie w gestii prokuratury.

Czytaj też: PiSancjum. Dygnitarze „dobrej zmiany” są butni i zachłanni