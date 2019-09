PiS obiecuje 4 proc. PKB na politykę prorodzinną. KO – obniżenie składek ZUS

Jarosław Kaczyński w Łodzi zapowiadał, że PiS będzie bronić polskiej rodziny. Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła zaś w Poznaniu, że „ludzie pracy muszą być szanowani i doceniani”.

PiS: Obrona polskiej rodziny

Konwencja programowa PiS w Łodzi została zorganizowana pod hasłem „Rodzina”, ale politycy się do niej nie ograniczali. „Dziś trwa atak na polską rodzinę. Trwa atak, który zmierza do tego, by jej istotę podważyć, by uczynić ją co najwyżej jednym z możliwych rozwiązań. Nie tym najlepszym, bo przecież niby jest obciążona mnóstwem różnych wad. Niby jest czymś, co godzi w prawa kobiet i dzieci. Jest sceną patologii. Tak mówią jej przeciwnicy” – przekonywał Jarosław Kaczyński. Szef PiS deklarował, że jego partia stoi na straży „normalności” rozumianej jako „zgodność z naturą”. Po zdaniu, że „każdy rodzi się albo mężczyzną, albo kobietą”, w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wybuchły gromkie brawa.

Według zapowiedzi PiS polski poziom zamożności społecznej za 14 lat powinien zrównać się ze średnią Unii Europejskiej, a za 21 lat – Niemiec. „Mamy program. Treścią i zadaniem tego programu jest polska wersja państwa dobrobytu. To połączenie odważnej i dynamicznej modernizacji Polski z zachowaniem jej kulturowej tożsamości i tradycji” – przekonywał z kolei wicepremier Piotr Gliński. Mówił, że „model państwa dobrobytu to jest kompletna zmiana polskiej polityki społecznej”, przypominając o prawie 80 mld zł wydanych na świadczenia 500 plus.

Beata Szydło zapowiedziała program „Dostępność plus” (skierowany do rodzin osób niepełnosprawnych). Mateusz Morawiecki krytykował zaś opozycję. Jego zdaniem 500 plus to dowód, że partia przestrzega zapisów ustawy zasadniczej lepiej niż „ci, którzy przebierali się w koszulki z napisem »konstytucja«”.

PiS zamieścił na swojej stronie internetowej cały program wyborczy pod hasłem „Polski model państwa dobrobytu”. Zapowiada w nim m.in. odrzucenie systemu „późnego postkomunizmu”, przywrócenie „pluralizmu mediów i wolności słowa” oraz ustawę regulującą status dziennikarza.

Koalicja Obywatelska: 600 zł do ręki i niższa składka ZUS

„Ludzie pracy muszą być szanowani i doceniani” – mówiła podczas sobotniej konwencji w Poznaniu kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Zapowiedziała obniżenie składki na ZUS małym firmom. Przedsiębiorcy mają zyskać na tej zmianie 2,5 tys. zł.

Kidawa-Błońska deklarowała też, że wspiera tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę, oraz tych, którzy chcą znaleźć dobrze płatną pracę, aby zapewnić rodzinie lepsze życie: „Jeżeli wstajecie o świcie, żeby zbudować firmę, i pracujecie od rana do wieczora, to jestem po waszej stronie. Jeżeli wspieracie się zasiłkiem, ale chcecie zapracować na lepszą szansę w życiu, to tym bardziej jestem po waszej stronie”.

Pracownikom PO obiecuje już od stycznia 2020 r. ponad 600 zł więcej miesięcznie, czyli rocznie 7,5 tys. zł. „Coraz bardziej brakuje dobrych rzemieślników, a tych, którzy zostali, rząd wykańcza wysokimi kosztami pracy i dekretami o wysokości płac” – mówiła kandydatka PO na premiera.