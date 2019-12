Polacy protestują w obronie sądów przed zakusami PiS. 200 miast i więcej murem za sędziami

Polacy masowo demonstrują swoją niezgodę na wojnę, jaką niezależnemu sądownictwu wypowiedziała partia rządząca. Protesty pod hasłem „Dziś sędziowie – jutro Ty!” przetoczyły się przez niemal wszystkie polskie miasta.

– Jaką my jesteśmy kastą? – pytała ze sceny sędzia Małgorzata Kluziak. – Kastą ściganych w postępowaniach dyscyplinarnych, zastraszaną, na którą się szykuje kolejne ustawy. Odbiera nam się wolność wypowiedzi. Zaraz się odbierze wam wszystkim. Odbiera nam się wolność interpretacji przepisów. Odbiera nam się godność, dobre imię, na koniec odbiera nam się nasze nazwiska, nazywając nas Paweł J., Krystian M., Ewa M., Anna B. My nawet nie mamy już nazwisk! – odpowiadała Kluziak.

Dziś jest trudny dzień, po raz kolejny ważą się losy wolnych sądów. Nie mogę wam obiecać, że tę bitwę wygramy, ale mogę wam obiecać, że sędziowie pokażą, że nie tylko mówią o konstytucji, ale są w stanie zrobić wszystko w jej obronie, będą walczyć do końca. Jest nas 10 tysięcy. Będziemy 10 tysiącami barykad. Prędzej czy później zwyciężymy – mówił do zebranych pod Sejmem warszawiaków sędzia Igor Tuleya, odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego o tym, że „sądy to ostatnia barykada starego systemu”.

Tokarczuk, Broniewski i szalik z napisem „Konstytucja” dla posłów

Warszawski protest zgromadził wielu przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym kilkudziesięciu sędziów. Byli też politycy, m.in. były prezydent Bronisław Komorowski, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Hymn Polski odśpiewała Aga Zaryan. Swoje poparcie dla niezależnego wymiaru sprawiedliwości wyraziła także Olga Tokarczuk. „Polscy sędziowie, jesteśmy świadomi tego, w jakiej teraz opresji żyjecie, jak jesteście zwalniani z pracy, jesteście przesuwani na inne stanowiska, jak bardzo cierpią na tym wasze rodziny. Chcę powiedzieć wam tylko, że jesteśmy z Wami” – noblistka do zgromadzonych przemówiła z telebimu.

O burzeniu fundamentu demokracji i niszczeniu trójpodziału władzy mówiła w Warszawie m.in. Monika Płatek. – To, co uprawiają ci, którzy dziś są u władzy, to zdrada państwowa, zdrada narodowa. I zdaję sobie sprawę, że robią wszystko – łamiąc konstytucję i łamiąc kark tym, którzy stają w jej obronie – żeby ta zdrada uszła im bezkarnie – mówiła Płatek.

– Posłuchajcie pisowskie potwory, nie wykorzenicie ducha wolności w polskim narodzie. Udało się wam, to prawda, podzielić polski naród na dwie, kompletnie różne nacje, ale jednocześnie udało się wam tę gorszą część narodu – nas, gorszy sort – zjednoczyć tak, jak nigdy dotychczas – w emocjonalnym wystąpieniu na zakończenie warszawskiego protestu zaapelowała do rządzących Dorota Stalińska. I dodała: – Przyznacie państwo, że nigdy, nigdy nie kochaliśmy tak bardzo sędziów, prokuratorów i całego wymiaru sprawiedliwości, a dzisiaj kochamy ich i stoimy z nimi murem, bo oni z nami walczą o praworządność i przyszłość naszych dzieci i wnuków. Chciałabym im coś w imieniu nas wszystkich powiedzieć: dziękujemy. Dziękujemy ludziom wymiaru sprawiedliwości, którzy ryzykując swoje kariery, całe swoje życie walczą razem z nami o praworządność i o honor tego wspaniałego zawodu.

Aktorka na zakończenie swojego wystąpienia wyrecytowała wiersz „wieszcza” Broniewskiego „Bagnet na broń”. Tłum recytował razem z nią.

Środowe protesty zorganizowały m.in.: KOD, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” oraz „Themis” i Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”. Organizatorzy zarejestrowali zgromadzenie na trzy dni. – Nie wiemy, co będzie jutro – mówili do zgromadzonych prowadzący warszawski protest. – Może zobaczyli naszą determinację i nie będą procedować? (...) Ale jeżeli się nie cofną – my też nie. Jeżeli będą procedować, widzimy się jutro o 18! – zapewniali. Zaprosili też posłów, by w czwartek, przed ewentualnym pierwszym czytaniem projektu ustawy dyscyplinującej, odbierali od nich kibicowskie szaliki z napisem „Konstytucja”.