Bartosz Arłukowicz startuje na szefa PO

Grzegorzowi Schetynie przybywa rywali. Były minister zdrowia, obecnie europoseł ogłosił w piątek, że wystartuje w wyborach przewodniczącego PO. „Platforma musi być partią społeczną, musimy pracować z ludźmi codziennie na ulicach” – podkreślił Arłukowicz.

„Przed nami bardzo ważne wybory – przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Postanowiłem wystartować w tych wyborach” – mówi Bartosz Arłukowicz w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Platforma musi tętnić życiem”

„Platforma musi być partią społeczną, musi być organizmem tętniącym życiem, musimy pracować z ludźmi codziennie na ulicach. PO musi wykorzystywać potencjał nie tylko posłanek i posłów, ale naszych radnych, wójtów, burmistrzów, ale przede wszystkim musimy wykorzystać potencjał tysięcy ludzi, którzy od lat budują nasze poparcie społeczne w terenie” – uważa Arłukowicz.

Podkreśla, że przed Platformą „bardzo ważne wybory prezydenckie”. „Musimy wszyscy, wszyscy razem stanąć wokół Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Musimy przemierzyć Polskę wszerz i wzdłuż, przekonać ludzi, żeby zechcieli oddać na nas głos. Musimy wygrać te wybory dlatego, że te wybory, wybory prezydenckie, zmienią przyszłość nie tylko PO, ale przyszłość naszych rodzin, dzieci, przyszłość Polski” – stwierdził.

Budka, Mucha, Zdrojewski…

Kadencja przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny upływa w przyszłym miesiącu. Pierwsza tura wyborów nowego szefa partii ma się odbyć 25 stycznia, druga – w razie potrzeby – 8 lutego. W wyborach mogą głosować wszyscy członkowie PO. Oprócz Arłukowicza start zapowiedział wiceszef partii, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, była minister sportu Joanna Mucha oraz były minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Wciąż nie wiadomo, czy na start zdecyduje się Grzegorz Schetyna; decyzję ma ogłosić w styczniu. Jego współpracownicy zapewniają, że zawalczy o reelekcję. Termin zgłaszania kandydatów na szefa PO mija 3 stycznia.

48-letni Arłukowicz to z wykształcenia lekarz pediatra, w przeszłości był związany z Socjaldemokracją Polską (SdPl). Do PO przeszedł w 2011 r., został pełnomocnikiem premiera Donalda Tuska ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Po wyborach parlamentarnych objął tekę ministra zdrowia i zachował stanowisko w gabinecie Ewy Kopacz. W maju tego roku Arłukowicz dostał się do europarlamentu.

